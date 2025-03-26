实时作系统于 1960 年代和 1970 年代开始发展，旨在满足对时间敏感型应用的需求，这些需求主要出现在军事、航空航天和工业领域。传统操作系统并非为可预测、快速的响应而设计，因此实时操作系统应运而生，以确保任务能够在严格的截止时间内完成，并以最小的延迟处理外部事件。这一时期的关键创新包括抢占式调度算法，以及在任务优先级划分和中断处理方面的改进。

到了 20 世纪 80 年代和 90 年代，商业实时操作系统产品（例如 VxWorks、QNX）得到了广泛应用，特别是在电信、汽车和嵌入式系统等行业。POSIX 实时扩展等标准化工作有助于统一实时操作系统的设计。进入 21 世纪后，物联网 (IoT) 和嵌入式系统的增长推动了轻量级实时操作系统（例如 FreeRTOS）的普及。

如今，实时操作系统在确保从医疗设备到与关键基础设施相连的工业控制系统等广泛应用中的可靠、实时运行方面发挥着至关重要的作用。此外，许多实时操作系统正在融入人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术，以应对更加动态、自适应和复杂的系统。例如，具备 AI 功能的实时操作系统可以分析数据模式、预测故障，并根据系统条件实时优化任务调度。

到 2024 年，RTOS 市场规模估计为 59.7 亿美元。此外，预计该市场将从 2025 年的 64.1 亿美元增长到 2034 年的 122.1 亿美元，预测期（2025-2034 年）复合年增长率 (CAGR) 为 7.41%。1