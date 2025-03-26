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实时操作系统 (RTOS) 是一种专门设计的操作系统，旨在处理具有精确时间约束的时间敏感型任务，确保可预测性和稳定性。
这些系统在工业自动化、机器人技术、医疗设备以及嵌入式系统等应用中至关重要，因为在这些领域中，延迟或故障都可能带来严重后果。实时操作系统也常用于高风险环境（例如航空航天和国防领域），在这些环境中，实时响应对于保障安全和性能至关重要。
通用操作系统 (GPOS) 和实时操作系统 (RTOS) 都协调系统硬件资源（例如 CPU、内存、I/O 设备、存储），但它们的侧重点和功能差异很大。
操作系统（例如 Microsoft Windows、Linux 和 Unix）专注于最大限度地提高整体系统效率并支持多任务处理，但它们依赖于非确定性调度。作为非实时系统，它们可能无法总是按时完成任务，特别是在高负载下或在资源共享的虚拟机 (VM) 环境中。
与通用操作系统相比，实时操作系统专为实时应用而设计，能保证任务满足严格的时序要求，通常在微秒级以内。实时系统中的资源通过确定性调度进行管理，以确保即使在工作繁忙的情况下，也能在特定的时间范围内完成高优先级任务。虽然 RTOS 可以支持虚拟机，但虚拟化的开销可能会影响其满足实时需求的能力。
实时作系统于 1960 年代和 1970 年代开始发展，旨在满足对时间敏感型应用的需求，这些需求主要出现在军事、航空航天和工业领域。传统操作系统并非为可预测、快速的响应而设计，因此实时操作系统应运而生，以确保任务能够在严格的截止时间内完成，并以最小的延迟处理外部事件。这一时期的关键创新包括抢占式调度算法，以及在任务优先级划分和中断处理方面的改进。
到了 20 世纪 80 年代和 90 年代，商业实时操作系统产品（例如 VxWorks、QNX）得到了广泛应用，特别是在电信、汽车和嵌入式系统等行业。POSIX 实时扩展等标准化工作有助于统一实时操作系统的设计。进入 21 世纪后，物联网 (IoT) 和嵌入式系统的增长推动了轻量级实时操作系统（例如 FreeRTOS）的普及。
如今，实时操作系统在确保从医疗设备到与关键基础设施相连的工业控制系统等广泛应用中的可靠、实时运行方面发挥着至关重要的作用。此外，许多实时操作系统正在融入人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术，以应对更加动态、自适应和复杂的系统。例如，具备 AI 功能的实时操作系统可以分析数据模式、预测故障，并根据系统条件实时优化任务调度。
到 2024 年，RTOS 市场规模估计为 59.7 亿美元。此外，预计该市场将从 2025 年的 64.1 亿美元增长到 2034 年的 122.1 亿美元，预测期（2025-2034 年）复合年增长率 (CAGR) 为 7.41%。1
实时操作系统 (RTOS) 的关键功能包括以下内容：
实时操作系统 (RTOS) 主要有三种类型，每种类型都旨在处理不同水平的定时精度（通常以毫秒为单位）以及对错过截止日期的容忍度：
硬实时作系统在设计时具有严格的定时约束，这对于满足截止日期至关重要。任何不能按期完成的任务都会造成严重后果，因此可靠性至关重要。硬实时作系统的常见应用包括航空航天、机器人和工业控制系统。为了满足这些严格的要求，通常会对硬实时系统中的文件系统进行简化，以减少开销，确保在严格的定时约束内访问或写入数据。
固实时作系统通常需要按时完成任务，但它们可以容忍偶尔的延迟，而不会导致重大问题。此类系统的示例包括多媒体播放、联网和某些工业自动化应用。
软实时操作系统注重及时执行，但错过截止期限并不会产生严重后果。系统仍能正常运行，只是性能会有所下降。示例包括桌面操作系统、网络服务器和一些办公自动化工具。
实时操作系统 (RTOS) 提供了众多主要优点，使其成为关键、资源受限之应用的理想选择：
RTOS 即使在重负载下也能一致可靠地运行。这最大限度地降低了故障风险，这对于关键应用程序至关重要。
RTOS 设计为轻量级，可确保在资源受限的环境中高效运行，有助于维持整体系统性能。
RTOS 可确保系统继续可靠运行，即使存在错误或故障也是如此。此功能对于正常运行时间和稳定性至关重要的任务关键型和安全敏感型环境至关重要。
RTOS 通过确保首先完成最高优先级的任务并使用最小的开销来优化资源利用率，从而在资源受限的环境中实现更好的性能。
在安全关键型应用（例如医疗设备、汽车系统、航空航天）中，实时操作系统的确定性行为和容错能力可确保系统即使在故障条件下也能保证行为可预测并保持运行，从而直接提高安全性。
RTOS 能够高效地管理简单系统和复杂系统，从而实现可扩展性。应用程序可以在不损害实时性能的情况下，通过增加额外资源进行扩展或集成。
实时操作系统通过提供内存保护、任务同步和错误恢复机制，有助于防止系统崩溃、数据损坏和意外行为，从而确保系统的长期稳定性。
实时操作系统被广泛应用于各种行业，在这些行业中，精确的计时、可靠性和可预测的行为对于关键应用至关重要：
实时操作系统用于航空航天系统的飞行控制、导航和任务关键型应用；这些应用中，定时精度至关重要。使用高性能计算 (HPC)，这些关键系统可以实时处理来自各种传感器的复杂数据，确保对安全和性能至关重要的快速、准确的响应。
在机器人技术中，实时操作系统确保机器人运动、传感器处理和通信的实时控制。此类系统需要以高精度和低延迟运行，尤其是在工业自动化、医疗机器人和自动驾驶汽车方面。
RTOS 通常应用于工业控制系统，如制造流程、工厂自动化和装配线。这些系统对时间限制要求严格，需要实时监测传感器和其他设备。
RTOS 被应用于医疗设备中，如心脏起搏器、输液泵和诊断设备，在这些设备中，及时且可预测的操作对于确保患者安全和设备可靠性至关重要。
在汽车应用中，实时操作系统支持自动驾驶系统和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等关键功能，此类功能中，安全性和响应能力至关重要。
RTOS 在电信基础设施（包括移动设备基站和卫星通信系统）中至关重要，其中实时处理和低延迟性能对于维持稳定和快速的连接是必不可少的。
在国防和军事应用中，RTOS 被用于雷达系统、武器控制和监视系统，在这些系统中，操作的准确性和速度对于确保任务成功和安全至关重要。
这些常用的实时操作系统 (RTOS) 旨在满足各个行业的特定需求。它们经过优化，可在 Intel 和 ARM 处理器上运行，确保在不同的应用中实现高性能、可靠性和效率：
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