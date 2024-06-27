组织可利用多种不同类型的潜在和实时数据，其中一些数据可在人力资源数据仪表板上访问。

很多组织使用人力资源信息系统 (HRIS) 或 HCM 软件等人员分析平台来跟踪分析结果并建立关键绩效指标 (KPI)。该应用可将人才规划、管理和分析整合到一个系统中。该软件提供规模化的人力资本管理解决方案，尤其是在 AI 的支持下。组织还可使用数据可视化工具来理解 HR 系统所收集的数据。