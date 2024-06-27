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发布日期：2024 年 6 月 27 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
什么是人员分析？

人员分析是指收集和分析人力资源 (HR) 数据的行为，它旨在更好地了解员工在工作环境中的表现。分析所收集的数据点是组织数据驱动式决策和员工体验战略的关键组成部分。

人员分析帮助组织更好地了解员工绩效并分配资源以最大限度地改善人员管理。人员分析通常包含人力资源分析、人才分析或员工队伍分析，是员工队伍规划的基石。

如今，组织正在更频繁地使用员工队伍数据分析来规划业务目标，并帮助了解其组织内工作的未来前景。这一以数据为导向的方法的最终目标是制定正确的计划，以改善业务成果。
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人员分析与其他员工分析

很多组织使用“人员分析”来指代使用数据和分析来研究影响其员工的所有对象的整体方法。属于员工管理主题的另外两个类别的分析分别为：

  • 人力资源分析：此分析主要与 HR 职责相关，如招聘、培训和留住全职员工。它也被称为人才分析。
  • 员工队伍分析：此分析计划指代管理所有员工，而无论他们是全职、兼职、自由职业者还是顾问。
人员分析有哪些类型？

有几种类型的人员分析方法可供组织用于回顾过去的情况或预测未来出现的情况。

 历史分析

这些分析包括分析过去的事件和数据，以了解当前事务的状态。例如，组织可以查看当前和历史的招聘时间比率，以了解新举措是否改进了流程。

 预测性分析

这些分析涉及根据历史数据和行业数据对未来可能发生的情况进行建模。预测性分析有助于预测未来的问题，例如如果发生某些情况，员工流动率就会增加。例如，会议或工作活动出勤率减少可能意味着员工不够敬业，并面临离开公司的风险。

 规范性分析

此类分析可衡量未来的潜在结果，并提供旨在最大限度提高结果价值的解决方案。例如，效率较低可能意味着存在技能差距，此时组织的领导者可通过额外的员工培训来解决此问题。
使用人员分析所收集数据的类型

组织可利用多种不同类型的潜在和实时数据，其中一些数据可在人力资源数据仪表板上访问。

很多组织使用人力资源信息系统 (HRIS) 或 HCM 软件等人员分析平台来跟踪分析结果并建立关键绩效指标 (KPI)。该应用可将人才规划、管理和分析整合到一个系统中。该软件提供规模化的人力资本管理解决方案，尤其是在 AI 的支持下。组织还可使用数据可视化工具来理解 HR 系统所收集的数据。

  • 多元化公平与包容数据：如今，各大组织正越来越多地致力于雇用来自不同背景的各类人员来实现 DEI 目标。为顺利实现这些目标，HR 需跟踪现有员工、未来员工和潜在员工的数据。
  • 员工偏好数据： 了解什么能激励员工，什么是他们最喜欢的福利，有助于企业领导者更有效地分配资源，满足员工需求。来自员工调查和临时签到的数据可帮助领导者更好地了解哪些津贴和福利很受欢迎，哪些没有得到充分利用。
  • 员工敬业度分数：随着时间的推移而持续跟踪该分数，可提醒组织注意员工是否心情不畅，由此预判是否存在离职风险。与员工偏好数据类似，此分数可帮助组织保持其团队的基线，同时还可评估留存策略和人才管道策略的运行状况。
  • 招聘周期速率：招聘和雇用员工需耗费大量资金，并占用其他活动的资源。如果组织需要更长时间来识别和签下这些潜在员工，则尤其费力。监控管理招聘所需的时间可为组织提供帮助。
  • 福利使用情况：收集福利使用情况有助于领导者简化管理员工队伍福利的复杂任务。借助福利系统的支持数据，可以简化员工的规划和决策，从而在整个系统中推行报名和扣除。
人员分析专业人员

有各种利益相关者，他们的集体行动有助于人员分析。一些组织在高管的领导下构建特定的人员分析功能。另一些人则更多地采用合作的方式。

  • 企业领导者：企业领导需将人员分析作为其业务战略的重要组成部分，并将其放在优先位置。他们需对挖掘内部数据所需的资源进行投资，并授权购买正确的分析解决方案。高管必须向 HR 主管传达人员分析乃当务之急，并指出强大的人员分析与正面的业务成果之间的潜在关联。
  • 人力资源专业人员：人力资源部门全面参与制定公司的人事分析战略。人力资源专业人员是管理与员工数据、员工评论和反馈有关的人力资源指标的收集以及计算员工满意度统计数据的第一线。此外，它们还帮助收集数据，以更好地了解哪些员工需要提高技能或重新掌握技能，以最大限度地提高组织成功的机会。
  • IT 部门：IT 团队需要了解组织在人员分析方面有哪些工具，以及是否需要授权使用不同的工具或自行构建工具。IT 专业人员将就人工智能、机器学习和其他技术和基础架构如何改进数据收集和分析发表观点。
  • 法务团队：组织必须注意数据安全，尤其是私密的个人信息。法务团队应与 IT 和安全团队合作，了解用于收集、分析和存储数据的系统，以更好地保护组织免受数据泄露或潜在合规问题的影响。
  • 员工：让员工了解并理解人员分析会如何帮助他们更好地完成工作并提高工作满意度，对组织大有裨益。员工应了解组织收集了哪些数据、如何使用这些数据，以及这些数据对他们有何好处。
人员分析战略方法

不同的组织对其人员分析策略采取不同的方法，但大多数都遵循一条简单的途径。

  • 确定业务目标：所有成功的人员分析方法都应与业务目标保持一致。一开始就设定这些目标，可以让接下来的过程更加顺利。
  • 选择人员、人力资源与员工队伍目标：接下来，组织应确定其员工队伍职能的主要目标，如缩短招聘时间、降低离职率或改进员工培训课程。
  • 确定正确的关键绩效指标 (KPI) ：组织了解其业务和员工队伍目标后，就应该确定跟踪这些举措并设定明确的 KPI 的最佳方法。
  • 找到合适的工具：组织应确定哪些工具适合特定业务，以根据任何法律法规、IT 限制和其他组织规定收集数据并生成洞察分析。
人员分析的优点

将人员分析中的数据整合到组织的战略中有很多重要的优点。 

  • 让 HR 战略与业务目标保持一致：使用循证人力资源的组织很可能拥有可改进其整体业务战略的重要信息。例如，知晓员工的敬业度较高，以及招聘周期速率在下降；组织可能会将某些招聘预算重新分配给其他更亟需的领域。
  • 提高多样性数字：麦肯锡的一项研究发现，54% 的受访者 （链接位于 ibm.com 之外） 表示 DE&I 是人员分析最具价值的三大领域之一。了解组织在实现多元化目标方面的进展日益重要。1
  • 提高员工敬业度： 了解什么能激励员工，什么不能，有助于领导者更有效地规划员工敬业度战略。跟踪组织如何与员工互动以及如何监控他们的福利可以创造更加积极的环境。
  • 识别高绩效人员：人员分析帮助组织从宏观和微观两个层面收集切实可行的洞察分析。优先考虑后者的组织可以更好地为优秀员工提供职业发展机会。
  • 增强绩效管理：绩效和目标工具可以衡量团队生产力，并在数据暴露出效率低下时提供路线修正。例如，SAP SuccessFactors 是一个基于云的人力资本管理 (HCM) 系统。它可以围绕入职、招聘和留用问题、薪酬管理、工资和福利管理 以及时间和考勤进行跟踪分析。
  • 保持合规性：进行任何数据分析都意味着组织要收集大量数据。他们需要保护这些信息以避免隐私问题，并保持遵守当地、联邦和国家法律。
  • 减少人员流失：员工希望了解自己在组织和同事眼中的表现。为提高员工留存率，组织需更好地与他们分享有关员工进步和增长机会的信息。此举有助于降低离职率并提高员工满意度。
AI 如何增强人员分析

AI 正在以多种方式彻底改变人力资源，包括人员分析。

  • 支持 AI 的人力资源工作：HR 专业人员可使用生成式 AI 来起草职位描述、担任面试副手以及开展员工入职培训。AI 可帮助增强人才招聘人才管理，并分析来自这些 HR 流程的数据。
  • 人力资源自动化通过消除重复的手动任务并增强人类仍需处理的 HR 流程，组织可使用软件来帮助 HR 专业人员。自动化工具有助于管理 HR 团队招聘流程的多个环节，其中涵盖从识别新员工到根据内部标准来发送录用或拒绝信函。自动化功能可快速处理招聘统计数据，以便生成可操作的洞察信息，从而加快决策速度。
  • 机器学习解析大数据：人员分析会产生大量数据点，需要花费大量的人力工时或使用正确的技术才能转化为切实可行的洞察分析。机器学习可以减少人力资源专业人员在这些活动上花费的时间，以便他们可以专注于更高级别的工作。
  • 情感分析：组织可以训练 AI 采集电子邮件、社交媒体讨论、文档和通话记录，以发掘切实可行的洞察分析。例如，它可以识别接受职位的应聘者在面试中的共同点，从而帮助面试官完善通话脚本。
  • 更高效的数据分析： 使用生成式AI 增强的流程挖掘 可以识别瓶颈和低效率问题，并提出解决建议。
  • 入职流程：通过使用智能系统实现入职流程自动化，可以更快地让新员工为企业创造价值。这些分析还会产生有助于持续改进入职流程的数据。
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脚注

1 “人才处于转折点：人力分析如何提供帮助” （链接位于 ibm.com 之外），麦肯锡，2022 年 2 月 24 日。

 

 

 

 

 