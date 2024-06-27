发布日期：2024 年 6 月 27 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
人员分析是指收集和分析人力资源 (HR) 数据的行为，它旨在更好地了解员工在工作环境中的表现。分析所收集的数据点是组织数据驱动式决策和员工体验战略的关键组成部分。
人员分析帮助组织更好地了解员工绩效并分配资源以最大限度地改善人员管理。人员分析通常包含人力资源分析、人才分析或员工队伍分析，是员工队伍规划的基石。
如今，组织正在更频繁地使用员工队伍数据分析来规划业务目标，并帮助了解其组织内工作的未来前景。这一以数据为导向的方法的最终目标是制定正确的计划，以改善业务成果。
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很多组织使用“人员分析”来指代使用数据和分析来研究影响其员工的所有对象的整体方法。属于员工管理主题的另外两个类别的分析分别为：
有几种类型的人员分析方法可供组织用于回顾过去的情况或预测未来出现的情况。
这些分析包括分析过去的事件和数据，以了解当前事务的状态。例如，组织可以查看当前和历史的招聘时间比率，以了解新举措是否改进了流程。
这些分析涉及根据历史数据和行业数据对未来可能发生的情况进行建模。预测性分析有助于预测未来的问题，例如如果发生某些情况，员工流动率就会增加。例如，会议或工作活动出勤率减少可能意味着员工不够敬业，并面临离开公司的风险。
此类分析可衡量未来的潜在结果，并提供旨在最大限度提高结果价值的解决方案。例如，效率较低可能意味着存在技能差距，此时组织的领导者可通过额外的员工培训来解决此问题。
组织可利用多种不同类型的潜在和实时数据，其中一些数据可在人力资源数据仪表板上访问。
很多组织使用人力资源信息系统 (HRIS) 或 HCM 软件等人员分析平台来跟踪分析结果并建立关键绩效指标 (KPI)。该应用可将人才规划、管理和分析整合到一个系统中。该软件提供规模化的人力资本管理解决方案，尤其是在 AI 的支持下。组织还可使用数据可视化工具来理解 HR 系统所收集的数据。
有各种利益相关者，他们的集体行动有助于人员分析。一些组织在高管的领导下构建特定的人员分析功能。另一些人则更多地采用合作的方式。
不同的组织对其人员分析策略采取不同的方法，但大多数都遵循一条简单的途径。
将人员分析中的数据整合到组织的战略中有很多重要的优点。
AI 正在以多种方式彻底改变人力资源，包括人员分析。