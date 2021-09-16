Red Hat 的 OpenShift 是一个开源容器平台，运行在 Red Hat enterprise Linux 操作系统和 Kubernetes 上。该产品通常被称为“平台即服务”（PaaS），因为它将一系列服务整合到一个平台中，为企业客户提供服务。其中包括 Kubernetes 平台和 Docker 容器镜像。它还包括 OpenShift 企业平台独有的其他功能。

Kubernetes 也是一个开源的容器编排平台。它使开发人员能够控制、更轻松地管理和维护软件处理工作量，以实现更好的部署和可扩展性。

要更深入地了解 Kubernetes，请观看我们的视频“Kubernetes 讲解”：

这两个平台的主要区别在于，OpenShift 容器平台包含了 Kubernetes 的平台和功能（以及 Docker 功能）。但 Kubernetes不包含 OpenShift 服务，它是一个独立的选项，拥有自己独特的 OpenShift 仪表板。

此外，虽然都是开源程序，OpenShift 是 Red Hat 的付费平台服务，而 Kubernetes 开源代码是免费服务，可以从 GitHub 下载。

关于这两者的差异可能存在某些混淆，因此需要明确：Kubernetes即服务 (KaaS) 提供商提供的是付费的企业级部署和托管式 Kubernetes 服务。这些提供商通常与 IBM、Amazon Web Services (AWS) 或 Microsoft Azure 等云供应商一起提供托管整合服务。