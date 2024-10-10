神经处理单元 (NPU) 和图形处理单元 (GPU) 都是对系统主中央处理器 (CPU) 的补充，两者之间的根本区别归结为芯片架构和处理能力。
NPU 架构与 CPU 或 GPU 的架构有很大不同。CPU 设计为用于顺序执行指令，其处理核心数量少于 GPU，而 GPU 拥有更多核心，专为需要高并行处理的高负荷操作而设计。
CPU 在并行处理任务方面表现不佳，而 GPU 虽然性能出色，但能耗很高，NPU 架构则通过模仿人脑处理数据的方式来发挥其优势。NPU 不仅仅是简单地添加额外的内核，它还可以通过许多独特的功能和技术以更少的能耗实现高度并行性：
比较 NPU 和 GPU 时，评估关键功能的性能十分有用。
与传统处理器相比，将 NPU 融入集成系统，在速度、效率和便利性方面可提供许多显著优势。优势包括以下几点：
NPU 的主要用例包括：
在 NPU 出现之前，GPU 长期以来一直是需要高性能并行处理的计算任务的首选。GPU 最初设计用于处理视频游戏和图像/视频软件的复杂图形，如今仍被用于 PC 和主机游戏，以及虚拟和增强现实、高性能计算 (HPC) 、3D 渲染、数据中心及其他应用。
以下是 GPU 技术的一些最重要的现代应用：
NPU 最好用于集成系统，能够优化运算，将特定类型的资源分配给特定类型的处理器。CPU 专为精确的线性计算而设计，最适合用于系统和资源管理等通用处理任务，而 GPU 则专门用于受益于并行计算的高强度工作负载。
随着人工智能应用程序变得越来越普遍，更专业的 NPU 最好作为 CPU 和 GPU 的补充来部署，通过低延迟和高能效并行处理来处理特定于 AI 和 ML 的任务。
使用开源框架和工具，将 AI 和机器学习应用于 IBM® zSystems 大型机上最有价值的企业数据。
IBM 提供 AI 基础设施解决方案并通过混合设计战略来加快对整个企业产生的影响。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。