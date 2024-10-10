GPU 包含数千个核心，以实现图形渲染所需的快速、精确的计算任务。NPU 优先考虑数据流和内存层次结构，以便更好地实时处理 AI 工作量。

两种类型的微处理器都擅长人工智能中使用的并行处理类型，但是 NPU 是专为机器学习 (ML) 和 AI 任务而构建的。

神经处理单元 (NPU) 正成为焦点，但为什么这项已有近十年历史的技术突然抢占了风头？答案与生成式 AI 的最新进展有关，这重新激发了公众对 AI 应用程序的兴趣，进而重新激发了公众对 NPU 和 GPU 等 AI 加速器芯片的兴趣。