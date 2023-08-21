真实性
区块链的数字记录提供了对 AI 背后框架及其所使用数据来源的洞察，解决了可解释 AI 的挑战。 这有助于增进对数据完整性的信任，进而也增加了对 AI 所提供建议的信任。 使用区块链来存储和分发 AI 模型提供了审计跟踪，而区块链和 AI 配对使用则可以增强数据安全性。
增强功能
AI 能够以惊人的速度快速而全面地读取、理解和关联数据，为基于区块链的业务网络带来新的智能水平。 通过提供对企业内外大量数据的访问，区块链可帮助 AI 实现扩展，提供更多可行洞察、管理数据使用和模型共享，并创建值得信赖的透明数据经济。
自动化
AI、自动化和区块链可以为跨越多方的业务流程带来新的价值，即消除摩擦、加快速度和提高效率。 例如，在区块链上执行的智能合约中嵌入的 AI 模型可以推荐要召回的过期产品、执行交易（例如，根据设定的阈值和事件重新订购、付款或购买股票）、解决争议，并选择最可持续的运输方法。
在各行各业，将 AI 引入区块链都为人们带来了新的机遇
制药行业的区块链和 AI 可以提升药品供应链的可见性和可追溯性 ，同时显著提高临床试验的成功率。 通过将高级数据分析与分散的临床试验框架相结合，可实现数据完整性、透明度、患者跟踪、同意管理以及试验参与和数据收集的自动化。
通过实现信任、消除多方交易中的摩擦和加快交易速度，区块链和 AI 正在彻底改变金融服务 行业。 思考一下贷款流程。 申请人授予许可，允许访问区块链上存储的个人记录。 对用于评估申请的数据和自动化流程的信任，有助于加快结束速度并提高客户满意度。
通过让主要基于纸张的流程实现数字化，使数据可共享且值得信赖，并增加智能和自动化功能来执行交易，AI 和区块链正在彻底改变各行各业的供应链并制造新的商机。 例如，制造商可以在产品或部件级别跟踪碳排放数据，提高脱碳工作的准确性和智能性。
阅读医疗保健行业入门相关博客
阅读贸易金融和区块链相关博客
创建智能工作流程，利用 AI、数据和分析，将 AI 愿望转化为切实的业务成果。
通过摆脱传统数据系统、手动文档处理和糟糕的可视性，变革集装箱物流。
借助 IBM Blockchain 的强大功能，消除摩擦，建立信任并在企业和行业中释放新价值。 我们一起解决什么问题？