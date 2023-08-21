真实性

区块链的数字记录提供了对 AI 背后框架及其所使用数据来源的洞察，解决了可解释 AI 的挑战。 这有助于增进对数据完整性的信任，进而也增加了对 AI 所提供建议的信任。 使用区块链来存储和分发 AI 模型提供了审计跟踪，而区块链和 AI 配对使用则可以增强数据安全性。

增强功能

AI 能够以惊人的速度快速而全面地读取、理解和关联数据，为基于区块链的业务网络带来新的智能水平。 通过提供对企业内外大量数据的访问，区块链可帮助 AI 实现扩展，提供更多可行洞察、管理数据使用和模型共享，并创建值得信赖的透明数据经济。

自动化

AI、自动化和区块链可以为跨越多方的业务流程带来新的价值，即消除摩擦、加快速度和提高效率。 例如，在区块链上执行的智能合约中嵌入的 AI 模型可以推荐要召回的过期产品、执行交易（例如，根据设定的阈值和事件重新订购、付款或购买股票）、解决争议，并选择最可持续的运输方法。