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区块链和 AI 的融合为业务带来新价值
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定义区块链和 AI

区块链 是一种共享的、不可变的分类账，可在多方发起和完成交易时，同时向他们提供即时、共享和透明的加密数据交换。 区块链网络可以跟踪订单、付款、帐户和生产等等。 由于获得许可的成员对事实有着统一的看法，因此他们在与其他企业的交易中获得了信心和信任，并提高了效率，创造了新的商机。 
什么是区块链？ 

人工智能 利用计算机、数据，有时甚至是机器来模拟人类思维的解决问题能力和决策能力。 它还包含机器学习和深度学习这些子领域，它们使用基于数据训练的 AI 算法进行预测或分类，并随着时间的推移越来越智能。 AI 的好处包括实现了重复性任务的自动化、改善了决策制定，并创造了更完善的客户体验。 
什么是 AI？ 
区块链与 AI 价值的结合

真实性
区块链的数字记录提供了对 AI 背后框架及其所使用数据来源的洞察，解决了可解释 AI 的挑战。 这有助于增进对数据完整性的信任，进而也增加了对 AI 所提供建议的信任。 使用区块链来存储和分发 AI 模型提供了审计跟踪，而区块链和 AI 配对使用则可以增强数据安全性。 

增强功能
AI 能够以惊人的速度快速而全面地读取、理解和关联数据，为基于区块链的业务网络带来新的智能水平。 通过提供对企业内外大量数据的访问，区块链可帮助 AI 实现扩展，提供更多可行洞察、管理数据使用和模型共享，并创建值得信赖的透明数据经济。

自动化
AI、自动化和区块链可以为跨越多方的业务流程带来新的价值，即消除摩擦、加快速度和提高效率。 例如，在区块链上执行的智能合约中嵌入的 AI 模型可以推荐要召回的过期产品、执行交易（例如，根据设定的阈值和事件重新订购、付款或购买股票）、解决争议，并选择最可持续的运输方法。 
区块链和 AI 用例

在各行各业，将 AI 引入区块链都为人们带来了新的机遇

 医疗保健

从呈现治疗洞察和支持用户需求到从患者数据中识别洞察和揭示模式，AI  几乎可以帮助推动医疗保健行业的各个领域。 通过区块链上的患者数据 ，包括电子健康记录，企业可以共同努力改善护理水平，同时保护患者隐私。

 阅读有关患者数据和区块链的博客 生命科学

制药行业的区块链和 AI 可以提升药品供应链的可见性和可追溯性 ，同时显著提高临床试验的成功率。 通过将高级数据分析与分散的临床试验框架相结合，可实现数据完整性、透明度、患者跟踪、同意管理以及试验参与和数据收集的自动化。

阅读有关医疗保健和生命科学的白皮书 金融服务

通过实现信任、消除多方交易中的摩擦和加快交易速度，区块链和 AI 正在彻底改变金融服务 行业。 思考一下贷款流程。 申请人授予许可，允许访问区块链上存储的个人记录。 对用于评估申请的数据和自动化流程的信任，有助于加快结束速度并提高客户满意度。

 阅读关于金融科技和智能合约的博客 供应链

通过让主要基于纸张的流程实现数字化，使数据可共享且值得信赖，并增加智能和自动化功能来执行交易，AI 和区块链正在彻底改变各行各业的供应链并制造新的商机。 例如，制造商可以在产品或部件级别跟踪碳排放数据，提高脱碳工作的准确性和智能性。

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成功案例
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