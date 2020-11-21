如果我们能彻底改变金融世界，会怎样？在这里，旧的流程和纸质文件工作被新的合作、创新和速度所取代。有朝一日，在高度安全的共享真实视图中实现统一的信任，欺诈和犯罪或许会消失不见。
这种情况已然发生。领先的金融机构正在利用 IBM® Blockchain 开拓前进的道路，一起消除了长期以来的摩擦，搭建了新的解决方案，并交付了有形的业务成果。现在轮到您加入了。我们将一起解决什么问题？
了解 IDC 为何将 IBM 评为区块链服务领域的领导者
借助区块链，可对银行担保和信用证进行实时、多方跟踪和管理。
借助自动合规流程，利用不可变数据记录生成更快速、更准确的报告。
受益于金融机构之间近乎实时的点对点资金转移，消除了摩擦，加速了结算。
的银行在 2018 年结束前便已投资区块链解决方案
的机构希望利用区块链进行大规模生产和运行
的央行调研受访者在所有情况下和所有类型的付款中都需要提供零售 CBDC。¹
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金融工具的唯一数字化表示支持以更低的成本，更加流畅、快速地进行交易。了解数字资产区块链如何帮助减少创设、购买和出售证券过程中所产生的摩擦。
通过加入 IBM Blockchain 召集的贸易融资网络 we.trade，企业正在为全球贸易创建一个信任的生态系统。其标准化规则和简化的交易选项降低了银行和中小企业的风险，增加了机会。
澳新银行及其他金融机构所组成的联盟正在努力进行金融担保转型。如今，所有参与方均采用单一信息来源，提高了效率，且减少了使用纸质文件可能出现的欺诈。
法兰西银行正在与以 Euroclear 为首的银行联盟一起使用中央银行数字货币 (CBDC) 进行代币化金融资产的兑换和结算。
基于 IBM Blockchain Platform 构建的可复制解决方案正在自动化并加速金融净额结算流程。客户正在通过加密提高安全性，并通过允许访问交易数据提高透明度和信任度。
银行在协商购买期间发出保证函以对其用户的特定资产进行担保。此过程曾经十分耗时，但 IBM Blockchain 解决方案将其大大简化，同时通过更好的加密技术提高了安全性。
为停止海洋塑料污染，缓解贫困，塑料银行正在将塑料转化为货币 – 在塑料被扔掉之前。
INBLOCK 发行基于 Hyperledger Fabric 的 Metacoin 加密货币，帮助克服加密货币的技术缺陷，使数字资产交易更快、更方便且更安全。
IBM Blockchain 支持金融机构之间实时的点对点资金转移，消除了阻碍效率的摩擦和冗余，并从根本上加快了结算速度。
区块链网络可促进成员之间的合作交流，因此在各行业和各地区都具有重要价值。
了解 20 多个国家或地区的中央银行采取了哪些措施来推动 CBDC 零售技术，包括开发、实施、隐私和安全。
通过这份详细的报告，您可以了解银行如何研究数字法定货币作为实物现金补充的可行性。
区块链正在颠覆全球各行业、金融机构和组织的金融服务领域。
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