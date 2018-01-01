当组织需要确认其客户和员工的健康状况时，区块链网络通过存储不可变的单一版本事实，帮助保障数据完整性。网络参与者可以放心地进行协作，因为他们可以在控制数据访问的同时交换信息。
当药品在供应链中运输时，会在区块链上进行记录。这种审计跟踪意味着可以追溯项目的来源，或追溯到收货的药店或零售商。这有助于减少假冒伪劣，制造商可以在几秒钟内找到召回的产品，以便快速响应。
从解决争议到触发供应链事务的后续步骤，再到通过审核来移动医学影像，智能合约可以实现流程自动化，从而提高速度和效率。当满足既定条件时，智能合约会自动采取行动。
种新型冠状病毒疫苗正在全球各地进行开发。
个州正在加快重新认证工作，以便退休的医疗服务从业者能够重返工作岗位。
的受访者将与雇主分享新冠病毒诊断结果，以便尽快重返工作岗位。
该解决方案基于 IBM® Blockchain 技术构建，旨在支持组织以保护隐私的方式验证健康证明，个人可以通过智能手机上的加密数字钱包管理自己的信息。
Trust Your Supplier 是支持区块链且值得信赖的供应商信息和数字身份信息来源，可降低风险，同时简化和加速供应商吸纳和供应商管理。
这个平台基于区块链，由 Blockchain Transparent Supply 提供支持，用于通过供应链跟踪温控药品，能够提供跨多方的可信、可靠且准确的数据。
KPMG、Merck、Walmart 和 IBM 联手参与了 FDA 的《药品供应链安全法案》(DSCSA) 试点项目。该项目成功展示了一种区块链产品可追溯性解决方案，将药物召回通知流程从几天缩短到几秒钟。(2.9 MB)
嵌合抗原受体 T 细胞 (CAR-T) 疗法需要强大的生态系统和弹性的数字基础设施。IBM 技术和服务（包括 IBM Personalized Medicine Platform）为卫生专业人员提供必要的工具，维护个性化 CAR-T 治疗的信任和完整性。
借助由 IBM Blockchain 提供支持的网络，培养对新疫苗从启动到注射的信任度。每一步均监控疫苗分销情况，以协助确保制造商、分销商、配药者和公众的安全。