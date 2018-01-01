甚至在新冠疫情爆发之前，医疗保健和生命科学行业就面临着重大问题，例如互操作性、隐私和供应链可追溯性。另一个重大挑战是 700 多家供应商的专有电子健康记录系统通常无法相互通信。¹仅在美国，2018 年就发生了 1,750 起药品假冒事件。²

随着疫情的持续，医疗保健和生命科学面临新的挑战，包括调整供应链以提供防护装备，以及快速开发治疗方法、测试和疫苗。与此同时，医疗保健专业人员正在努力解决如何管理同意授权，并确保个人健康数据的安全，因为他们希望利用健康数据安全地重新开展业务。

区块链已经通过实现信任和协作，证明其在医疗保健和生命科学领域的价值，将继续走在应对更多挑战的最前沿。