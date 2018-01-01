主页 IBM Blockchain - Enterprise Blockchain Solutions & Services Page Title 医疗保健和生命科学区块链解决方案 区块链医疗保健和生命科学解决方案
现在是极限合作的时代。通过领先的企业区块链服务和平台，解决信任、透明度和数据完整性方面的难题。
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两名外科医生在手术期间分析患者的医学扫描结果的镜头
帮助您培养对我们医疗保健系统的信任

甚至在新冠疫情爆发之前，医疗保健和生命科学行业就面临着重大问题，例如互操作性、隐私和供应链可追溯性。另一个重大挑战是 700 多家供应商的专有电子健康记录系统通常无法相互通信。¹仅在美国，2018 年就发生了 1,750 起药品假冒事件。²

随着疫情的持续，医疗保健和生命科学面临新的挑战，包括调整供应链以提供防护装备，以及快速开发治疗方法、测试和疫苗。与此同时，医疗保健专业人员正在努力解决如何管理同意授权，并确保个人健康数据的安全，因为他们希望利用健康数据安全地重新开展业务。

区块链已经通过实现信任和协作，证明其在医疗保健和生命科学领域的价值，将继续走在应对更多挑战的最前沿。

 了解医疗保健领域的革命性解决方案
确保多方之间的数据完整性

当组织需要确认其客户和员工的健康状况时，区块链网络通过存储不可变的单一版本事实，帮助保障数据完整性。网络参与者可以放心地进行协作，因为他们可以在控制数据访问的同时交换信息。

实现完全可追溯性

当药品在供应链中运输时，会在区块链上进行记录。这种审计跟踪意味着可以追溯项目的来源，或追溯到收货的药店或零售商。这有助于减少假冒伪劣，制造商可以在几秒钟内找到召回的产品，以便快速响应。

实现运营效率新高

从解决争议到触发供应链事务的后续步骤，再到通过审核来移动医学影像，智能合约可以实现流程自动化，从而提高速度和效率。当满足既定条件时，智能合约会自动采取行动。

140+

种新型冠状病毒疫苗正在全球各地进行开发。

29

个州正在加快重新认证工作，以便退休的医疗服务从业者能够重返工作岗位。

85%

的受访者将与雇主分享新冠病毒诊断结果，以便尽快重返工作岗位。

医疗保健解决方案 验证健康证明

该解决方案基于 IBM® Blockchain 技术构建，旨在支持组织以保护隐私的方式验证健康证明，个人可以通过智能手机上的加密数字钱包管理自己的信息。

 寻找关键商品的新供应商

Trust Your Supplier 是支持区块链且值得信赖的供应商信息和数字身份信息来源，可降低风险，同时简化和加速供应商吸纳和供应商管理。

保障药物疗效

这个平台基于区块链，由 Blockchain Transparent Supply 提供支持，用于通过供应链跟踪温控药品，能够提供跨多方的可信、可靠且准确的数据。
生命科学解决方案 加速药物召回通知

KPMG、Merck、Walmart 和 IBM 联手参与了 FDA 的《药品供应链安全法案》(DSCSA) 试点项目。该项目成功展示了一种区块链产品可追溯性解决方案，将药物召回通知流程从几天缩短到几秒钟。(2.9 MB)

 细胞和基因治疗产业化

嵌合抗原受体 T 细胞 (CAR-T) 疗法需要强大的生态系统和弹性的数字基础设施。IBM 技术和服务（包括 IBM Personalized Medicine Platform）为卫生专业人员提供必要的工具，维护个性化 CAR-T 治疗的信任和完整性。

 区块链疫苗分销网络

借助由 IBM Blockchain 提供支持的网络，培养对新疫苗从启动到注射的信任度。每一步均监控疫苗分销情况，以协助确保制造商、分销商、配药者和公众的安全。

同事在办公室窗户上的彩色便利贴上写字

若要在区块链领域取得成功，您需要的不仅仅是一个好主意。了解如何利用成果驱动型网络设计原则，实现供应链转型。

资源 深入了解区块链技术

想知道区块链到底是什么，以及它如何能提供帮助？花几分钟时间与我们一起了解分布式分类账技术、不可篡改记录以及它们如何与这套“区块链 101”资源协作。

 医疗保健领域的区块链

区块链正在迅速释放整个医疗保健行业的价值。阅读由 IBM 客户以及医疗保健行业和技术专家撰写的文章，了解我们如何能为医疗保健行业提供帮助。

 为改善健康提供更好的洞察

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无论您的区块链旅程处于哪个阶段，IBM 都能帮助您采取正确的后续步骤。了解如何开始使用 IBM Blockchain。

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引文

¹Kaiser Health News：千次点击导致的死亡（链接位于 ibm.com 站外）

²Statista：全球药品假冒事件（链接位于 ibm.com 站外）