面对前所未有的颠覆大潮，74% 像您这样的领导者认同，开展业务的传统模式已经不可持续。技术是造成这种颠覆的根源 – 但就区块链而言，技术也可以是一种补救措施。

通过实现冗余流程自动化，以去中心化方式在获得许可的网络成员之间共享数据，区块链可帮助减少系统之间的传统摩擦，并释放长期被禁锢在僵化的组织孤岛中的价值。

结果就是在食品供应、供应链、金融服务、能源、身份等众多领域建立新的信任度和透明度。在公共领域，IBM 与各级实体合作，以证明区块链在引领政府机构数字化转型方面的价值。