面对前所未有的颠覆大潮，74% 像您这样的领导者认同，开展业务的传统模式已经不可持续。技术是造成这种颠覆的根源 – 但就区块链而言，技术也可以是一种补救措施。
通过实现冗余流程自动化，以去中心化方式在获得许可的网络成员之间共享数据，区块链可帮助减少系统之间的传统摩擦，并释放长期被禁锢在僵化的组织孤岛中的价值。
结果就是在食品供应、供应链、金融服务、能源、身份等众多领域建立新的信任度和透明度。在公共领域，IBM 与各级实体合作，以证明区块链在引领政府机构数字化转型方面的价值。
通过在民众和机构之间安全地共享数据，有助于减轻对数据使用的担忧，促进更广泛的合作，确保大众能够安居乐业，经济实现增长。
区块链可以通过为法规合规、合同管理、身份管理和公民服务提供不可篡改、透明的审计跟踪，减少管理敏感信息的时间、成本和风险。
任何流程都可能遭受摩擦之苦。区块链有助于克服信息不完善、限制性法规、制度惯性和不可预见的威胁（包括网络安全问题和新业务模式带来的颠覆）所造成的低效率。
为金融服务带来信任、便利和更好的客户体验。
简化涉及多个组织的临床数据，让患者能够控制自己的医疗数据，从而提高医疗质量。
依托于不可篡改性、透明性和共享这三大基本特性，区块链技术可为以信任为核心的保险业带来重大变革。
借助 IBM Blockchain 的强大功能，在众多企业和行业中消除摩擦、建立信任并释放新的价值。
区块链在目前正在进行的能源转型中发挥着关键作用。本成功案例重点介绍了有关流程的洞察分析，并讨论了组织如何利用创新来实现转型。
美国疾病控制与预防中心 (CDC) 下属的国家卫生统计中心正在利用区块链的强大功能，改进其数据收集方法，确保严格的数据访问，帮助保护美国人民的健康。
Nuarca 与 IBM 合作实施了基于 IBM Blockchain Platform 的区块链投票网络解决方案，使提出异议的受益所有人及其投票能够在代理投票周期内立即得到体现。
美国邮政服务公司 (USPS)、多家航空公司与 IBM 合作开展了一项成功的区块链试点项目，旨在跟踪国际邮件，确保汇款正确返回航空公司，从而减少支付和邮件管理方面的人工工作。
当政府员工在机构间调动时，他们的记录通常不会跟着转移。IBM 利用区块链解决方案，帮助美国人事管理局处理跨机构的人力资源职能，确保数据隐私和安全，并促进数据共享。
美国国防部 (DOD) 与 IBM 正在研究区块链如何帮助确保安全、及时地商品采购；提升对提供商和供应商选择的信任；加快数据共享以进行准确分析；以及提供更精确的库存洞察和关键供应链步骤的可审计性。
IBM Blockchain Pulse 是博客、播客和网络研讨会的主要资源之一。它包含来自主要客户和 IBM 自己的技术、业务和行业特定专家的洞察分析。
16 个国家或地区的 200 名政府领导人接受了有关区块链经验的采访。IBM 商业价值研究院的研究表明，政府发现了诸多优点。
《商业区块链》是一份实用指南，适用于想要评估区块链技术如何改变流程的政府领导人。它包括具体的用例。免费预览，完整下载或获取印刷版本立省 50%。
世界各地的政策制定者正在深入了解未来五年内开发和发行央行数字货币的方法。更多洞察分析尽在 IBM 和国际货币金融机构官方论坛。
了解 Forrester 认为 IBM Blockchain 可以对您的业务网络产生的积极影响。本报告包括区块链技术和市场概述、财务模型框架以及对新的收入和节省的预测。
数字时代要求政府采用现代技术。阅读成功案例，了解政府帮助保护和改善大众生活的解决方案。