发布日期：2024 年 2 月 9 日
撰稿人：Mesh Flinders、Ian Smalley
大型机现代化是企业将现有旧版系统迁移到更新、技术更先进的生态系统的过程。现代化的一些最常见的目标领域是代码、接口、潜在的成本节约和性能。
现代化方法的规模和范围可能差异很大，有些方法对现有系统的功能和代码库进行全面改革，而另一些方法则针对更具体的创新领域。第二种方法使用更广泛，因为完全替换底层技术通常成本高昂且存在风险。第二种更谨慎的现代化方法背后的想法是，虽然自安装计算机系统或创建应用程序以来，底层技术可能已经发生变化，但将数据从一个系统迁移到另一个系统可能存在风险且成本高昂。
选择正确的大型机现代化解决方案，对于保持硬件和软件与时俱进，以及在瞬息万变的 IT 环境中保持竞争力至关重要。由于大多数企业都使用大型机系统来运行其最关键的大型机工作负载并存储宝贵的数据，因此企业领导者越来越优先考虑大型机现代化，并在该领域进行大量投资。根据 IBM 委托编写的最新 IBV 白皮书，71% 的高管表示大型机应用程序是其业务战略的核心，五分之四的高管表示他们的组织需要迅速转型才能跟上竞争的步伐。
大型机是具有大量内存和数据处理器的计算机，可以实时执行简单的计算和事务。大型机对于许多企业的核心业务流程至关重要，包括商业数据库、事务服务器和依赖于其安全性和弹性的应用程序。
10 年前安装的大型机仍然可能在多个方面对组织造成相当大的风险。首先，旧技术的效率低下会增加运营成本，并使企业容易受到更新、更具创新性的竞争对手的攻击。其次，使用旧编程语言创建的旧版应用程序可能会带来性能问题，并且对于接受过现代编码语言培训的年轻程序员来说很难解决
其中一个例子就是代码语言 COBOL（通用业务导向语言）和 Java 两种用于构建应用程序的更广泛使用的编码语言。尽管 COBOL 和 Java 都很受欢迎，但它们仍然存在一些关键差异，需要将这些差异考虑在内才能使大型机现代化计划有效。Java 与 C++ 相似，对许多程序员来说更直观，而 COBOL 的语法是为面向业务的部署而设计的，可读性更高。
下面将详细介绍大型机现代化的工作原理，以及为什么它成为所有数字化转型计划的核心部分。
人工智能 (AI) 的兴起、欧洲和中东不稳定的地缘政治局势、新冠疫情 – 过去几年，商业世界似乎被无休止的中断链所震撼，这些中断通常与新技术有关。虽然这些前所未有的变化将随着时间的推移如何影响 IT 基础设施还有待观察，但可以肯定的是，在不久的将来，数字创新和现代化需求仍将是企业领导者的首要任务。
可以说，大型机是组织中最容易受到变化的 IT 基础设施领域。大型机是应用程序和数据的命脉，是科技领域任何企业的心脏，因此保持它们最新且平稳运行至关重要。例如，DevOps（企业用来加快高质量软件和应用程序的交付所依赖的软件开发工作流）在很大程度上依赖于大型机 IT 系统的有效性。
企业比以往任何时候都更需要集成和扩展其大型机功能，以推动创新和提高弹性。大型机现代化战略有助于推动数字化转型并获取新价值。根据 IBM 委托编写的最新 IBV 白皮书，排名前 50 位的银行中有 45 家、排名前 5 的航空公司中有 4 家、全球 10 大零售商中有 7 家、财富 100 强企业中有 67 家均将大型机用作为其核心平台。
以下是组织采用强大的大型机现代化方法通常能实现的五大优点。
传统大型机现代化有助于企业跟上新技术的步伐，并确保其竞争对手不会获得技术优势。更重要的是，较新的技术比其前身更容易更新，使未来的升级更简单、更经济。
就其本身而言，安装、运营和维护 IT 基础设施是许多企业面临的最大成本之一。再加上旧技术更加繁琐，而且不容易集成到您的企业所需的新应用程序中，因此很容易看出，从长远来看，不 升级旧 IT 的成本效益不如大型机器或应用程序现代化计划。
大型机现代化是一个为您的员工增加技能和能力的机会，使他们更具竞争力，并能够为您的关键运营做出更好的贡献。例如，如果您的应用程序是十多年前编写的，那么您的编码人员很可能会像更新他们的代码一样进行刷新。对现代化大型机的投资不仅是对技术资产的投资，也是对员工的投资。
升级 IT 系统是企业利用近年来引入的众多自动化功能的一个重要途径。通过自动执行调度、维护和数据输入等日常任务，员工可以将时间和精力重新集中在更具价值的活动上。
有关客户、 工作流程、维护问题等的大型机数据在 旧版系统中经常多年未被使用。 利用 人工智能（AI） 和 机器学习（ML） 等 新技术的大型机现代化解决方案 可以 帮助 利用公司的历史数据并发现关键的战略洞察分析。
虽然大型机现代化有不同的方法和策略，但从根本上讲，它们都涉及现有 IT 系统和应用程序的升级。范围、可扩展性和其他要求可能会因业务需求而异，因此利益相关者对项目的期望及其潜在风险保持一致非常重要。
任何现代化计划（无论范围如何）都存在一定的风险。升级 10 年、20 年甚至 30 年前安装的技术的复杂性实在太大，无法完全消除风险。以下是大型机现代化项目通常面临的一些挑战。
虽然这些风险无法完全消除，但这些广泛使用的大型机现代化方法可以大大降低风险，同时仍允许组织实现其现代化目标。
IBM Z and Cloud Modernization Stack 结合了 IBM® Z 的强大功能和 Red Hat® OpenShift® Container Platform 的优势，并提供现代化的托管即服务模型，以便完善您最具弹性的生产工作负载。
按照自己的节奏就地对应用程序、服务器和存储进行现代化改造，以便与混合云和 AI 无缝集成。
通过大型机应用程序现代化加速数字化转型，并在新环境中成功运行工作负载。
IBM Z and Cloud Modernization Stack 结合了 IBM® Z 的强大功能和 Red Hat® OpenShift® Container Platform 的优势，并提供现代化的托管即服务模型，以便完善您最具弹性的生产工作负载。