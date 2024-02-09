现代化方法的规模和范围可能差异很大，有些方法对现有系统的功能和代码库进行全面改革，而另一些方法则针对更具体的创新领域。第二种方法使用更广泛，因为完全替换底层技术通常成本高昂且存在风险。第二种更谨慎的现代化方法背后的想法是，虽然自安装计算机系统或创建应用程序以来，底层技术可能已经发生变化，但将数据从一个系统迁移到另一个系统可能存在风险且成本高昂。

选择正确的大型机现代化解决方案，对于保持硬件和软件与时俱进，以及在瞬息万变的 IT 环境中保持竞争力至关重要。由于大多数企业都使用大型机系统来运行其最关键的大型机工作负载并存储宝贵的数据，因此企业领导者越来越优先考虑大型机现代化，并在该领域进行大量投资。根据 IBM 委托编写的最新 IBV 白皮书，71% 的高管表示大型机应用程序是其业务战略的核心，五分之四的高管表示他们的组织需要迅速转型才能跟上竞争的步伐。