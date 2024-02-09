什么是大型机现代化？

深入了解 IBM Z and Cloud Modernization Stack 订阅 Think 时事通讯
云计算的可视化表示，使用蓝色和白色块。

发布日期：2024 年 2 月 9 日
撰稿人：Mesh Flinders、Ian Smalley
什么是大型机现代化？

大型机现代化是企业将现有旧版系统迁移到更新、技术更先进的生态系统的过程。现代化的一些最常见的目标领域是代码、接口、潜在的成本节约和性能。

现代化方法的规模和范围可能差异很大，有些方法对现有系统的功能和代码库进行全面改革，而另一些方法则针对更具体的创新领域。第二种方法使用更广泛，因为完全替换底层技术通常成本高昂且存在风险。第二种更谨慎的现代化方法背后的想法是，虽然自安装计算机系统或创建应用程序以来，底层技术可能已经发生变化，但将数据从一个系统迁移到另一个系统可能存在风险且成本高昂。

选择正确的大型机现代化解决方案，对于保持硬件和软件与时俱进，以及在瞬息万变的 IT 环境中保持竞争力至关重要。由于大多数企业都使用大型机系统来运行其最关键的大型机工作负载并存储宝贵的数据，因此企业领导者越来越优先考虑大型机现代化，并在该领域进行大量投资。根据 IBM 委托编写的最新 IBV 白皮书，71% 的高管表示大型机应用程序是其业务战略的核心，五分之四的高管表示他们的组织需要迅速转型才能跟上竞争的步伐。

 为什么大型机需要定期更新？

大型机是具有大量内存和数据处理器的计算机，可以实时执行简单的计算和事务。大型机对于许多企业的核心业务流程至关重要，包括商业数据库、事务服务器和依赖于其安全性和弹性的应用程序。

10 年前安装的大型机仍然可能在多个方面对组织造成相当大的风险。首先，旧技术的效率低下会增加运营成本，并使企业容易受到更新、更具创新性的竞争对手的攻击。其次，使用旧编程语言创建的旧版应用程序可能会带来性能问题，并且对于接受过现代编码语言培训的年轻程序员来说很难解决

其中一个例子就是代码语言 COBOL（通用业务导向语言）和 Java 两种用于构建应用程序的更广泛使用的编码语言。尽管 COBOL 和 Java 都很受欢迎，但它们仍然存在一些关键差异，需要将这些差异考虑在内才能使大型机现代化计划有效。Java 与 C++ 相似，对许多程序员来说更直观，而 COBOL 的语法是为面向业务的部署而设计的，可读性更高。

下面将详细介绍大型机现代化的工作原理，以及为什么它成为所有数字化转型计划的核心部分。
为什么大型机现代化非常重要？

人工智能 (AI) 的兴起、欧洲和中东不稳定的地缘政治局势、新冠疫情 – 过去几年，商业世界似乎被无休止的中断链所震撼，这些中断通常与新技术有关。虽然这些前所未有的变化将随着时间的推移如何影响 IT 基础设施还有待观察，但可以肯定的是，在不久的将来，数字创新和现代化需求仍将是企业领导者的首要任务。

可以说，大型机是组织中最容易受到变化的 IT 基础设施领域。大型机是应用程序和数据的命脉，是科技领域任何企业的心脏，因此保持它们最新且平稳运行至关重要。例如，DevOps（企业用来加快高质量软件和应用程序的交付所依赖的软件开发工作流）在很大程度上依赖于大型机 IT 系统的有效性。

企业比以往任何时候都更需要集成和扩展其大型机功能，以推动创新和提高弹性。大型机现代化战略有助于推动数字化转型并获取新价值。根据 IBM 委托编写的最新 IBV 白皮书，排名前 50 位的银行中有 45 家、排名前 5 的航空公司中有 4 家、全球 10 大零售商中有 7 家、财富 100 强企业中有 67 家均将大型机用作为其核心平台。
    大型机现代化的五大优点

    以下是组织采用强大的大型机现代化方法通常能实现的五大优点。
    加快创新步伐

    传统大型机现代化有助于企业跟上新技术的步伐，并确保其竞争对手不会获得技术优势。更重要的是，较新的技术比其前身更容易更新，使未来的升级更简单、更经济。
    降低成本

    就其本身而言，安装、运营和维护 IT 基础设施是许多企业面临的最大成本之一。再加上旧技术更加繁琐，而且不容易集成到您的企业所需的新应用程序中，因此很容易看出，从长远来看， 升级旧 IT 的成本效益不如大型机器或应用程序现代化计划。
    员工队伍技术更先进

    大型机现代化是一个为您的员工增加技能和能力的机会，使他们更具竞争力，并能够为您的关键运营做出更好的贡献。例如，如果您的应用程序是十多年前编写的，那么您的编码人员很可能会像更新他们的代码一样进行刷新。对现代化大型机的投资不仅是对技术资产的投资，也是对员工的投资。
    提高自动化和生产率

    升级 IT 系统是企业利用近年来引入的众多自动化功能的一个重要途径。通过自动执行调度、维护和数据输入等日常任务，员工可以将时间和精力重新集中在更具价值的活动上。
    深入洞察分析数据

    有关客户、 工作流程、维护问题等的大型机数据在 旧版系统中经常多年未被使用。  利用 人工智能（AI） 和 机器学习（ML） 等 新技术的大型机现代化解决方案 可以 帮助 利用公司的历史数据并发现关键的战略洞察分析。
    大型机现代化的预期

    虽然大型机现代化有不同的方法和策略，但从根本上讲，它们都涉及现有 IT 系统和应用程序的升级。范围、可扩展性和其他要求可能会因业务需求而异，因此利益相关者对项目的期望及其潜在风险保持一致非常重要。

         大型机现代化的常见风险

    任何现代化计划（无论范围如何）都存在一定的风险。升级 10 年、20 年甚至 30 年前安装的技术的复杂性实在太大，无法完全消除风险。以下是大型机现代化项目通常面临的一些挑战。

    1. 与现有员工的技能差距：不对 IT 基础设施进行现代化改造的最常见原因之一是，需要对员工队伍进行全面改革并使用正在安装的新技术，以确保您拥有可以操作和维护它的熟练工人。对现有员工进行新 IT 系统的再培训和/或雇用已经接受过这些系统培训的新员工，可能成本高昂且具有破坏性。
    2. 中断正常的 业务流程： 如果大型机不是您最关键的 IT 资产之一，您就不会尝试对大型机进行现代化改造。按照同样的逻辑，关闭它（即使是部分）进行急需的升级可能会很昂贵。 停机和服务中断可能会造成糟糕的 客户体验 ，并导致用户寻找其他地方。
    3. 旧版系统的复杂性：25 年前安装的系统通常不会闲置那么久。在大多数情况下，工程师们使用更新的技术将零碎的解决方案组合在一起，以在不更换设备的情况下解决更大的问题。这可能会导致新旧技术的混淆，工程师很难在不造成中断的情况下进行升级。
    4. 保持合规和保护关键数据：数据完整与合规功能对大多数企业至关重要，尤其是金融服务或医疗保健行业的企业，他们负责保护的信息是高度机密的。实施大型机现代化计划的公司特别容易受到网络攻击数据泄露的影响，这些在财务和声誉方面都可能付出高昂的代价。
             大型机现代化的安全方法

      虽然这些风险无法完全消除，但这些广泛使用的大型机现代化方法可以大大降低风险，同时仍允许组织实现其现代化目标。

      1. 将大型机迁移到云：最常见和最有效的大型机现代化方法之一涉及将关键 IT 系统和应用程序迁移到高度自适应、弹性和灵活的混合云环境中。这称为云迁移。借助云计算现代化解决方案，重新托管可以提高敏捷性和灵活性，并显著降低与部署相关的成本。
      2. 代码 优化： 优化 旧的、低效的代码（也称为 重构）也是一种流行的 大型机现代化方法。它涉及对现有代码库的重写和重构。 重构 有助于提高响应能力和效率，并减少 技术债务或当前做出的不良架构决策所造成的未来费用。
      3. 预构建的解决方案：预构建的现成解决方案只是为替换旧部件而购买的替换部件（或整个 IT 系统）。对于希望实现大型机环境现代化但尚未准备好投资于迁移到云或代码大修的资源和风险的企业来说，预构建解决方案是可用的更简单的选项之一。在现成的解决方案中，旧的 IT 系统被更新、技术更先进的系统简单地取代。
      4. API 现代化：API 可用于简化旧 IT 与更新、技术更先进的系统的集成。这种方法将 API 部署为旧 IT 系统和新应用程序之间的桥梁，可帮助您增强功能，而无需更换现有的大型机。
        相关解决方案
        IBM Z and Cloud Modernization Stack

        IBM Z and Cloud Modernization Stack 结合了 IBM® Z 的强大功能和 Red Hat® OpenShift® Container Platform 的优势，并提供现代化的托管即服务模型，以便完善您最具弹性的生产工作负载。

                 深入了解 IBM Z and Cloud Modernization Stack
        IT 基础架构现代化

        按照自己的节奏就地对应用程序、服务器和存储进行现代化改造，以便与混合云和 AI 无缝集成。

                 探索 IT 基础架构现代化
        大型机应用程序现代化咨询

        通过大型机应用程序现代化加速数字化转型，并在新环境中成功运行工作负载。

                 深入了解大型机应用程序现代化
        资源 IBM Z and Cloud Modernization Center
        借助专家资源、指南和功能，加速 IBM Z 环境转型。
        生成式 AI 助力大型机应用程序现代化
        看看任何成熟的移动应用程序或商业界面的背后，以及任何大型企业应用程序架构的集成和服务层的底层，您很可能会发现大型机正在运行。
        什么是应用程序现代化？
        今天，应用程序现代化主要是指将单体旧版应用程序转变为基于微服务架构的云应用程序。
        什么是软件定义数据中心
        需要提高 IT 敏捷性的方法？了解什么是软件定义的数据中心 (SDDC)，以及它如何帮助您加快 IT 资源的交付。
        什么是大型机？
        了解大型机，即旨在以最高级别的安全性和可靠性，处理每天多达 1 万亿次的 Web 事务的数据服务器。
        什么是应用程序迁移？
        了解应用程序迁移，即将应用程序从一个计算环境转移到另一个计算环境的具体流程。
        采取后续步骤

        IBM Z and Cloud Modernization Stack 结合了 IBM® Z 的强大功能和 Red Hat® OpenShift® Container Platform 的优势，并提供现代化的托管即服务模型，以便完善您最具弹性的生产工作负载。

                 深入了解 IBM Z and Cloud Modernization Stack