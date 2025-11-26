财务计划和分析 (FP&A) 是基础财务职能，而 xP&A 是这些基础职能的演进形态。

从概念发展来看，FP&A 自 20 世纪 80 年代末已存在，而 xP&A 则是该流程近期迭代的最新形态。xP&A 运用 AI 实现高级预测、预算编制及数据可视化。

该术语由 Gartner 公司在 《2020 年云财务计划和分析解决方案战略路线图》报告中推广普及，此后获得广泛关注。

根据 IDC 近期报告《人工智能驱动的整合计划：以可扩展弹性计划提升速度、生产力与置信度》，整合计划概念已成为企业三大优先事项之一。

然而 IDC 同时发现，仅 40% 的组织认为自身可能将高级分析应用于预测领域。目前大多数组织在业务流程中引入 AI 的进度仅完成 30%，这显然仍是各组织持续探索最适合自身发展路径的领域。

IDC 关于人工智能驱动整合计划的报告中指出，当前环境正处于敏捷性与优化之间的“微妙平衡”状态。各组织及首席财务官 (CFO) 正面临日益增长的压力，既需要拓展资源利用效率，又必须提升全流程运营效能。