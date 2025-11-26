业务运营

什么是扩展规划和分析 (xP&A)？

发布日期 2025年11月26日
By Teaganne Finn and Ian Smalley

扩展规划和分析 (xP&A) 的定义

扩展规划和分析 (xP&A) 指延伸传统财务计划和分析 (FP&A) 流程，可提升组织能力并建立更优的跨团队协作机制。

xP&A 将财务规划与组织内所有其他业务职能连接起来，从而简化团队协作并打破数据孤岛。xP&A 模式将财务与非财务数据整合为统一的实时视图，为战略规划和运营规划提供更精准的决策支持。xP&A 可扩展至的其他企业规划领域包括人力资源、销售、供应链与市场营销等。

通过采用融合人工智能 (AI)自动化的先进 FP&A 解决方案，财务团队能够构建组织全景视图，将所有职能整合于统一平台。

FP&A 与 xP&A 有何区别？

财务计划和分析 (FP&A) 是基础财务职能，而 xP&A 是这些基础职能的演进形态。

从概念发展来看，FP&A 自 20 世纪 80 年代末已存在，而 xP&A 则是该流程近期迭代的最新形态。xP&A 运用 AI 实现高级预测、预算编制及数据可视化。

该术语由 Gartner 公司在 《2020 年云财务计划和分析解决方案战略路线图》报告中推广普及，此后获得广泛关注。

根据 IDC 近期报告《人工智能驱动的整合计划：以可扩展弹性计划提升速度、生产力与置信度》，整合计划概念已成为企业三大优先事项之一。

然而 IDC 同时发现，仅 40% 的组织认为自身可能将高级分析应用于预测领域。目前大多数组织在业务流程中引入 AI 的进度仅完成 30%，这显然仍是各组织持续探索最适合自身发展路径的领域。

IDC 关于人工智能驱动整合计划的报告中指出，当前环境正处于敏捷性与优化之间的“微妙平衡”状态。各组织及首席财务官 (CFO) 正面临日益增长的压力，既需要拓展资源利用效率，又必须提升全流程运营效能。

xP&A 的核心特性

尽管不同组织的 xP&A 具体流程与特性因其需求而异，但在选择解决方案时可重点关注以下几项核心功能。

自动化

财务团队应摆脱基于 Excel 的手动数据收集或耗时的电子表格分析工作。xP&A 解决方案需实现数据导入、整合与核对的自动化，在提升数据可访问性的同时降低人为差错率。

xP&A 解决方案应配备自助式仪表板与内置可视化功能，使团队能自主分析数据而无需依赖 IT 支持。xP&A 解决方案的界面设计还应具备简洁性、直观性与现代性，确保所有员工经过较少的培训即可熟练使用新工具。

高级情景规划

市场环境可能发生不可预知的变化，组织必须为多种情景制定应对方案。

xP&A 解决方案应配备动态情景建模功能，能够对比不同业务假设场景并实施滚动式预测。该解决方案需着力提升预测精度与供应链规划水平。

此外，xP&A 应创建精细化的假设分析模型，用于评估潜在成本、收入及投资变动，帮助组织采取前瞻性行动并缓解运营中断风险。

绩效管理

财务团队对业务目标的实现效能至关重要。xP&A 解决方案通过整合各业务单元数据，使员工与管理层能够开展全方位绩效评估。这种跨职能视图可清晰展示不同领域对整体绩效的影响程度，以及组织是否达成战略协同。

当所有数据、指标与洞察集中呈现时，组织便能制定战略性、敏捷性的决策以提升业务绩效

AI 驱动的洞察分析

现代 xP&A 解决方案应配备 AI 与机器学习 (ML) 能力，从而彻底革新数据集成与业务规划模式。这类人工智能驱动型解决方案需具备简化查询的自然语言提问功能。同时搭载自动化异常检测机制，可预先识别费用激增或预算偏差等问题。

此外，这些解决方案应配备基于实时输入与历史趋势持续优化的人工智能预测功能。

单一可信信息源

强大的 xP&A 解决方案应该将多个系统的所有财务和运营数据整合到一个平台中。优秀的 xP&A 解决方案需将来自多系统的财务与运营数据整合至统一平台。例如可能集成的企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM) 及人力资本管理 (HCM) 等系统。

这有助于确保所有人员获取一致数据，避免使用相互冲突的数值。xP&A 解决方案还应实现数据同步自动化，消除人工对账需求。

可扩展性

随着组织发展，其 xP&A 解决方案必须具备同步演进的能力，其中可扩展性至关重要。现代 xP&A 解决方案应支持多维分析，为所有业务单元提供深度洞察。

当组织进入新市场或面临运营重组时，该解决方案还应实现无缝拓展。

产品概述

使用 IBM Planning Analytics 融入 AI 实现一体化业务规划

创建可靠、准确、一体化的计划与预测，从而推动更佳决策——无需花费日益增长的时间来费力处理电子表格。
了解有关产品的更多信息

实现从 FP&A 到 xP&A 的七个步骤

组织在转向扩展规划和分析 (xP&A) 时需全面考量，合理安排战略规划与执行时间至关重要。以下是组织实施转型时可遵循的七个基础步骤。

  1. 评估组织准备情况：实施 xP&A 前的首要步骤是评估组织整体现状。所有利益相关方需明确当前数据在各业务单元间的流转方式、正在使用的系统以及将受解决方案影响的环节。
  2. 组建跨职能团队：如此规模的转型需要两个关键要素：管理层认可与跨学科团队支持。高层支持对 xP&A 解决方案的成功至关重要，决策者将决定资源分配并推动整个业务的变革。规划团队应包含人力资源、销售部门、IT 及其他关键部门的成员。
  3. 明确实施范围与愿景： xP&A 规划解决方案的实施将改变组织整体运作模式。必须清晰阐明 xP&A 解决方案对组织的意义，以及如何增强现有传统 FP&A 能力。为不同部门设定目标，了解整合计划流程的运作机制。
  4. 评估技术解决方案： xP&A 模式需要支持全组织互联规划的技术支撑。组织在评估解决方案时应重点关注其灵活性与可扩展性，而非单纯考量价格。选定技术后，需确定组织内部实施起点，并设立明确的进度衡量指标与关键绩效指标 (KPI)。
  5. 整合数据与实施规划模型： 若组织的财务部门与其他团队独立运作，则需将其数据与其他业务部门整合。在此 xP&A 实施阶段，财务团队可能需要进行数据清洗并评估数据可用性。同时可能需要制定新的数据治理政策与措施。完成数据整合后，组织可着手建立体现新型互联规划模式的规划模型。该流程可从单个部门试点开始，逐步推广实施。
  6. 优先实施变革管理： 全新的扩展规划和分析解决方案意味着新的流程与工作模式。需要对所有利益相关方进行技术培训，并对实施的变革保持开放态度。变革管理策略将成为 xP&A 成功推行及全面落地的关键保障。
  7. 评估成效并持续优化： 组织应将路线图规划阶段设定的关键绩效指标 (KPI) 作为衡量基准进行定期复盘。xP&A 转型需作为持续性进程进行动态监测。各团队应根据发现的问题，积极接纳反馈并实施调整——无论是细微修正还是重大改进。当组织取得积极成果后，即可开始在全企业范围内推广 xP&A

xP&A 的优势

扩展规划和分析 (xP&A) 为组织带来的优势远超财务部门范畴。该规划流程弥合了财务规划与运营规划之间的鸿沟，连接业务领导者并推动数据驱动型决策

集中数据

xP&A 解决方案将数据整合至统一平台。这种方法既赋能科学决策，又支持更深入全面的数据分析。统一的数据集能尽量减少误差与矛盾。xP&A 解决方案帮助组织保持前瞻态势，实现主动谋划而非被动应对。
增强的预测功能

现代 xP&A 运用预测性分析与建模技术，生成更精准的预测，最终提升整体业务敏捷性与员工队伍规划水平。通过将传统人工流程自动化，组织可成为更高效的决策者，并直接改善盈利状况。 
更好的协作

xP&A 模式支持持续规划并推动持续协作。借助自动化持续规划机制，组织内所有业务部门都能在市场变化或突发事件中保持同步协调。xP&A 模式天然的跨职能特性，使组织始终占据主动地位并清晰把握业务全局。
提升能见度与责任明晰度

xP&A 模式及其跨职能协作机制，为组织财务状况提供了更高透明度。领导者与利益相关方能够识别需要改进的领域或组织表现优异的部门。实时可见性助力组织实现可持续增长并取得更大成功。

xP&A 的应用实例

Landmark Retail 作为中东和北非 (MENA)、印度及东南亚 (SEA) 地区最大的全渠道零售商之一，在经历快速增长后开始寻求财务计划和分析解决方案。该 公司最终采用了 IBM® Planning Analytics，该方案在仅 8 至 10 周内便完成了概念验证。

“预算编制与合并流程经历了显著变革，员工耗时减少了 75%，”据 Landmark Retail 母公司 FP&A 负责人 Gopal Chandak 介绍。“系统提升了跨品牌与跨国运营的治理透明度，使团队能更精准聚焦战略业务分析，从而驱动增长与创新。”

此外，为确保公司内部对 IBM Planning Analytics 的全面接纳，该公司实施了变革管理举措，并在全过程中保持开放沟通。自 2013 年系统上线以来，Landmark Retail 已将其扩展至核心预算编制、仓储预算管理等多项业务领域。

xP&A 的五大未来趋势

虽然组织正面临成本与通胀等不可预测的市场环境，但通过采用 xP&A 策略，能为不可控事件做好应对准备。

1. 人工智能与机器学习 (ML) 进步

现代 FP&A 解决方案正日益将先进技术整合至软件中。这种集成化已成为行业常态，正持续提升预测精度并挖掘宝贵洞察。

2. 云端解决方案

基于云端的 xP&A 策略很可能成为下一重要趋势，因其具备高度可扩展性并能促进组织内部的协同环境。借助企业级的单一可信信息源，决策者能迅速采取行动并实现精准决策。

3. 预测性分析

预测性分析是 xP&A 领域另一项日益普及的技术进展。该工具不仅能帮助组织分析历史数据，更能助力其预判市场趋势及特定情景下的潜在变化。

4. 可持续发展

各界日益重视可持续发展实践以及运用环境、社会和治理 (ESG) 指标的专业人员。 各组织面临着采用社会责任型财务实践的压力，整合 ESG 指标正是追踪其环境目标达成情况的重要途径。

5. 优先考虑合规性和安全性

数据使用量的增长正加剧企业对数据安全的担忧。未来将更加强调数据隐私政策与监管要求，保护敏感信息。xP&A 平台也很可能将安全性功能与合规能力置于优先地位。

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
