E2E 测试确认集成组件（如前端、后端、数据库和第三方服务）可以顺利协同工作。它还努力融入真实世界的用户场景。

目前已有全套软件测试类型可用。您可以测试整个应用程序的特定区域，放大感兴趣的特定方面，甚至可以深入到对其最小增量级别的单元测试。也许您想测试该软件执行各种特定功能的效果，或者测试其不同组件之间的配合情况。在这种情况下，您最好深入了解功能测试或集成测试。

但是，假设您的目标是全面了解软件应用程序的运行方式。您希望洞察应用程序从开始到结束的运行情况，并了解其如何有效处理子系统和相关依赖项。

除了这些步骤之外，我们假设您还想大致了解用户界面 (UI) 的运行情况。因此，无论您选择哪种用户界面测试方法，都需要从用户的角度解决应用程序的性能问题。

E2E 测试提供了一种全面的测试框架，它提供了应用程序行为的从头到尾的视图以及评估用户体验 (UX) 质量的方法。

由于 E2E 测试雄心勃勃，足以覆盖整个应用程序开发生命周期，因此发现 E2E 测试需要更多的投入、资源和时间也就不足为奇了。

E2E 测试与“黑匣”测试战略有很大不同；在“黑匣”测试战略中，操作被归结为“通过/失败”评估。这种战略意味着我们只需了解应用程序是否按规定运行。因此，E2E 并不是适用于所有目的的理想选择。这通常是一个耗时的测试过程，最适合测试人员确实需要对应用程序性能的每个阶段进行评估的情况。