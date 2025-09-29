边缘网络是为解决特定问题而诞生的。要准确追溯其起源，有必要讨论超大规模数据中心的发展历程，它同样是解决问题的产物。确实，边缘网络为很多小型组织和中等规模的公司带来了可见的好处，比如可扩展性的提升，但边缘网络原初的设计目的实际上是为了应对超大规模数据中心的过度拥堵问题。这些数据中心通常非常庞大，并且由于成本昂贵（高达数百万、甚至数十亿美元），主要服务于那些能够负担得起的大型公司。

这一切始于 20 世纪 90 年代，当时内容分发网络 (CDN) 开始被使用。CDN 由一组分布于不同地理位置的服务器组成，可以将内容缓存在离用户更近的服务器上。CDN 使得网络/视频内容的提供成为可能，并支持将这些内容存储在数据中心中。

数据中心是云计算和虚拟化等已明确定义的概念的产物。然而，进入 21 世纪初，许多企业的本地数据中心已无法满足业务增长需求。为了解决这一问题，通过托管设施建造或租用的超大规模数据中心应运而生。此外，对于许多组织而言，除了更多的存储空间之外，还需要更高的可扩展性来处理大量工作负载。

超大规模数据中心提供了所需的可扩展性，以及根据需要在超大规模设施内启动各种应用程序的能力、空间和带宽。很快，超大规模数据中心开始在全球各地涌现，它们以前所未有的宏大尺度提供网络计算服务。超大规模数据中心的行业定义 由国际数据公司 (IDC) 制定。根据该定义，要成为真正的超大规模数据中心，这样的设施必须使用至少 5,000 台服务器，并占用至少 10,000 平方英尺的面积。

超大规模数据中心目前面临着一个颇具讽刺意味的问题：它们本身设计用来解决数据处理和存储的挑战，现如今竟也陷入了数据存储的困境。当许多公司采用超大规模数据中心时，他们认为，现在终于有足够的空间和带宽来存储所有可能形式的数据。他们确实做到了，但代价是：延迟增加，数据传输速率降低。结果如何呢？其中一些超大规模数据中心已经变得如此拥挤，以至于几乎无法正常运行。

这个问题致使开发边缘网络的需求产生。自推出以来，边缘网络已迅速成为处理数据的现代公司的首选解决方案。行业分析机构 Gartner 研究了 2023 年的边缘网络 情况，并报告称，69% 的受访 CIO 表示，其组织已经开始使用边缘计算解决方案，或计划在 2025 年中期之前开始使用。

仅就美国市场而言，边缘网络技术呈现出近乎爆炸式的增长，并获得了广泛认可。全球边缘计算市场报告 认为，2021 年美国的边缘网络市场规模为 74.4 亿美元。根据同一套市场分析价值预测，到 2030 年的市场价值将达到惊人的 1579 亿美元。这意味着，市场每年将实现 37.9% 的稳定且可观的增长率。