故障转移服务通常由云权威 DNS 提供商提供，通过运行状况检查与监控节点来评估 DNS 服务器状态。当服务器在运行状况检查期间能正常响应监控节点时，用户查询将被路由至该服务器并完成解析。但若服务器不可用（因主机无响应或服务中断），故障转移服务会撤回其 IP 地址，将网络流量重定向至拥有正常服务器的新 IP 地址。

故障转移通过域名系统 (DNS) 实现，该系统将人类可读的域名转换为设备间网络通信所需的计算机可读 IP 地址。

在传统 DNS 基础设施中，域名会将流量引导至存储着正确响应资源的 IP 地址。当用户输入域名时，其计算机首先与 DNS 解析器通信。解析器遍历 DNS 系统抵达权威域名服务器（通常为主 DNS 服务器），该服务器存有所请求网站对应的 IP 地址。随后服务器将域名转换为对应 IP 地址，并将查询信息返回给用户。

传统基础设施中，故障转移 DNS 服务器对网络运行并非必需——仅凭主服务器 DNS 系统也能完成查询解析任务。但备份服务器会同步维护 DNS 记录的副本，以防主服务器故障，这使其成为 DNS 故障转移不可或缺的组成部分。倘若没有故障转移服务器，当主服务器宕机或不可达时，整个 DNS 系统将陷入瘫痪。

因此，DNS 故障转移服务对于维持弹性、冗余且高可用的计算网络至关重要。