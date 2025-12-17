与传统员工队伍管理方法仅关注排班和人员配置不同，现代联络中心员工队伍优化采用全面的座席绩效视角。它日益融合人工智能驱动的工具，实时增强人工座席的能力。理想情况下，该实践将需求预测、排班管理、质量监控、绩效管理和工作流程分析整合到一个统一框架中，推动客户互动各个环节的持续改进。

联络中心依赖各种人工智能驱动工具来优化流程。但这些实施方案能产生多大价值，很大程度上取决于其设计方式。例如， Gartner 预测到 2027 年，支持 AI 的销售流程编排将成为标准。然而，该公司也报告称， 49% 的销售人员表示他们因可使用的技术工具数量过多而不堪重负，并称这影响了他们完成销售定额。

高效的 WFO 通过基于联络中心管理者工作方式的针对性干预来简化流程。它为员工在整个客户旅程中提供简单的情境化工具——在改善员工体验的同时仍能降低成本。对大多数客服中心而言，采用均衡的策略至关重要。这确保自动化能高效处理常规任务，同时让座席得以解放，专注于提供能建立持久客户忠诚度并推动业务增长的共情式、个性化服务。