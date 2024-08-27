增强型分析通过自动执行或简化流程，包括数据准备、模型选择、洞察分析生成和数据可视化，帮助实现数据驱动型决策普及化。借助增强型分析功能，可以由分析师和业务用户来执行曾经需要数据科学家技术专业知识的任务。

生成式 AI 加速了增强型分析平台和自助服务工具的普及。日益完善的大型语言模型 (LLM) 促进自然语言查询和自然语言生成 (NLG)，使用户无需技术知识或专门的编程语言即可查询数据和解读结果。

此外，机器学习算法可以不断优化增强型分析工具的核心功能，以更好地满足特定用户或用例的需求。例如，商业智能 (BI) 平台可以识别一段时间内的用户查询中的模式，然后在报告仪表板上自动实时显示与这些模式相关的切实可行的洞察分析。

通过减少从复杂数据中获得有意义洞察分析的技术障碍，增强型分析扩大了分析过程的访问权限。因此，增强型分析解决方案可以提高整个公司的数据素养，并更好地确保整个组织的关键业务决策都以深思熟虑的数据分析为基础。

