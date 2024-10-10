气隙隔离有助于保护组织免受造成财务损失的勒索软件攻击，在这种攻击中，数据被未经授权访问的人扣押，直到组织同意付款。今年，Verizon 报告称，勒索软件攻击仍是 92% 行业的首要威胁。1而且它们代价高昂：根据《数据泄露成本报告》，2024 年全球数据泄露的平均成本为 480 万美元，较去年增长 10%，达到历史最高水平。

当黑客使用恶意软件破坏系统 、 复制敏感信息并限制授权用户的物理访问时，就会发生勒索软件攻击。一些黑客要求支付双倍甚至三倍的勒索费用，以恢复对敏感信息的访问。在某些情况下，当被窃取的数据具有敏感性时，黑客会威胁将其泄露，以增加受害者支付赎金的动力。

虽然气隙隔离无法阻止所有勒索软件攻击和数据泄露，但有助于减轻影响，特别是与其他旨在防止敏感数据被盗的网络安全措施和灾难恢复策略相结合时。