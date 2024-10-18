电信行业持续投资人工智能 (AI)，以便为客户提供更好的服务并提高盈利能力。

与其他行业的公司一样，电信公司也明白，自己的未来由人工智能驱动。采用 AI 服务有助于这些公司更好地服务客户、提高效率并最终提高盈利水平。

IBM 商业价值研究院对全球 300 家电信领导者进行的一项新调查发现，大多数通信服务提供商正在评估和部署跨多个业务领域的生成式 AI 用例。

Nvidia 在 2024 年进行的一项研究1发现，近 90% 的电信公司在使用 AI，而其中有 48% 的公司处于试点阶段，另有 41% 的公司则正在积极部署 AI。根据 Nvidia 的研究，大多数电信服务提供商 (53%) 赞同或非常赞同采用 AI 可带来竞争优势。

电信行业应投资正确的 AI 技术与服务。如此一来，它们便可帮助组织充分发挥 AI 的能力。