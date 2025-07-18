在各类测试中，单元测试能以近乎微观的视角检测代码单元，后者是通过软件测试进行评估的最小单个组件。有效单元测试的关键要素是隔离，以确保准确评估单元功能。

单元测试的优点包括通过自动化加快软件开发过程，并通过将调试嵌入到软件开发生命周期 (SDLC) 的早期来实现劳动成本节约。此类调试工作支持保留开发期间所做的任何代码更改，并全程提高代码质量。

单元测试框架可帮助测试人员在各个单元上运行测试并构建更强大的整体代码库。测试通过意味着：当测试验证特定代码片段时，测试执行正常且所有关联检查（又称“断言”）均已成功实现。测试通过表明单元运行符合预期。