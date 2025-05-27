无论组织是否准备就绪，新的应用程序浪潮已势不可挡。未来三年内，我们将见证十亿（是的，十亿）个新应用程序的诞生，这要归功于生成式 AI。

生成式 AI 通过 AI 代码生成和其他环节的自动化技术加速应用程序开发，其中包括生成用于验证功能的测试用例，这在传统意义上是一个极其耗时的过程。

人工智能驱动的工具和开发环境正帮助应用程序开发人员提升工作效率，减轻其重复性任务负担，从而释放更多资源用于创新。

但在充满期待的同时，企业也需要注意：随着您将更多新应用程序纳入日常工作流，如果出现问题，也将面临更大的风险。