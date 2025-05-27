在软件开发领域，弹性应用程序可以从意外中断或故障中快速恢复，并且不会对生产力造成任何影响。
但是企业如何评估应用程序是否具备弹性？
答案在于非功能需求或 NFR。与功能性需求（指系统必须做什么）不同，非功能性需求是系统的性能和能力的标准。
在评估应用程序弹性时，有六类 NFR 最为重要：
理解关键非功能性需求仅是成功的一半，而实施跟踪这些需求的措施才是制胜“秘诀”。
目前，众多企业均处于盲目运营状态，且对自身弹性态势缺乏完整可视性，甚至完全不可见。例如，在近期的案例中，一位最终用户曾尝试访问某个基于云的应用程序，该应用程序宣称具备“五个 9”可用性，这意味着在给定时长内其可用性达 99.999%。但是，该应用程序并未按预期运行。
其中一个原因是网络故障导致应用程序暂时无法使用。除了易用性信息外，如果企业还能掌握可用性信息，就能更快地识别并解决故障，从而提升最终用户的体验。
AI 本可以避免这种情况。
例如，IBM 的弹性解决方案 IBM® Concert 借助人工智能驱动的实时分析来评估应用程序，并根据与六个 NFR 相关的标准生成弹性评分。它还能提供解决问题的建议，并自动修复常见漏洞和风险 (CVE)，从而加速解决问题并减少停机。
随着生成式 AI 应用热潮的临近，企业迫不及待地想要承担采用新应用程序的风险。有效的弹性态势使您能够将系统停机时间纳入考量。
使用 IBM® Concert 生成式 AI 驱动的技术自动化平台，简化应用程序管理并获取 AI 生成的洞察分析，以便据此采取行动。
将全栈可观测性与自动化应用资源管理相结合，在性能问题影响客户体验之前将其解决。
了解 IBM Consulting 提供的用于管理复杂、混合和多云环境的高度创新服务。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。