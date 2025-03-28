在 DORA 之前，欧盟法规主要侧重运营风险的资本，各国家或地区之间的 ICT 和安全准则并不一致。DORA 旨在改善金融服务行业的 ICT 风险管理，并协调欧盟成员国的法规。

DORA 由一系列具有约束力的监管技术标准 (RTS) 和实施技术标准 (ITS) 作为补充，为有效实施监管要求提供了统一的标准和实用指南。