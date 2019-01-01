欧盟委员会发起 DORA，旨在协调欧盟 (EU) 金融服务行业的信息和通信技术 (ICT) 监管，同时在以下领域对所有欧盟成员国提出共同要求：
1. ICT 风险管理和治理
2. 事件报告和管理
3. 运营弹性测试
4. ICT 第三方风险管理
鼓励但不强制信息共享。
通过与经验丰富的安全顾问合作，更好地管理风险、合规性和治理。
通过自动化控制加强合规性。查看 IBM Watson® Knowledge Catalog。
使用 IBM Guardium® 自动执行合规审计和报告、发现数据和源并对其进行分类。
检测安全事件并高效响应。确保可视化和快速调查。
IBM Control Desk with Maximo 可降低 OT 和 IT 风险并改善事件管理
借助 IBM Security® X-Force® 的专业知识和技能来管理和响应安全威胁。
通过自动化和流程标准化加快事件响应速度。
获取灵活的弹性测试解决方案。
X-Force Red 渗透测试可以发现导致资产遭受攻击的漏洞。
利用 AI 驱动的 IBM OpenPages® with Watson 简化风险管理和监管合规性。
获取降低外部风险所需的背景和信息。
通过供应链网络风险管理服务提供业务保障。
了解 IBM Cloud for Financial Services 如何帮助降低风险。
了解云外包和安全风险管理准则。
使用 IBM Storage Defender 保护供应链数据免受网络攻击和硬件故障的影响。
提前防范威胁：IBM Power® 平台的完整性可以降低勒索软件的风险。
利用 IBM zSystems®，实现高达 99.999999% 的可用性，在不丢失数据的情况下恢复系统，并遏制勒索软件。