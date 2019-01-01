运营弹性测试

DORA 需要建立、维护和审查数字运营弹性计划。所需测试包括 ICT 第三方以及渗透、漏洞评估、源代码审查和场景基础测试。IBM 提供渗透测试和漏洞测试来帮助识别安全缺陷、确定其优先级并进行修复。IBM Security QRadar® SOAR 帮助团队进行响应、自动化和协作。IBM 基础架构解决方案提供灵活的响应和恢复能力，以及自动化预防和恢复以及使用 IBM 存储重新建立受保护副本的功能。