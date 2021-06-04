机密计算通过在基于硬件的可信执行环境 (TEE) 中执行计算来保护敏感数据。 IBM Cloud® 通过在整个计算生命周期中保护数据来超越机密计算。 您可以获得更高级别的隐私保障，并获得对静态数据、传输中数据和使用中数据的完全授权。