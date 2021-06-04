机密计算通过在基于硬件的可信执行环境 (TEE) 中执行计算来保护敏感数据。 IBM Cloud® 通过在整个计算生命周期中保护数据来超越机密计算。 您可以获得更高级别的隐私保障，并获得对静态数据、传输中数据和使用中数据的完全授权。
通过加速云采用之旅并运用“安全第一”方法，实现持续创新。
通过技术保证，使您的 CI/CD 管道免受居心不良者的侵害。 任何人都无法访问您的数据 - 甚至是 IBM。
获得对您的数据的完全授权。 通过 FIPS 1402 4 级 HSM 获得最高级别的密钥管理保护。
在可保护“使用中的数据”的安全区域中转换、验证和运行容器化应用程序。
利用硬件安全模块 (HSM)，在单租户密钥管理系统中对加密密钥进行专属控制。
为云中含敏感数据和商业 IP 的工作负载获得对基于 Linux 的虚拟服务器的完全授权。
在 100% 防篡改的环境中提供、管理、维护和监视数据库，包括 MongoDB 和 PostgreSQL。
按粒度隔离工作负载，并通过可信执行环境扩大和保护工作负载免受网络威胁。
Irene Energy 利用 IBM 和机密计算，以可负担得起的价格为非洲偏远地区供电。
Phoenix Systems 将公共云的便利性与前所未有的安全性融为一体。
Ledgermatic 通过机密计算将公司资产、流程和融资服务迁移到区块链。
最近的勒索软件攻击强调了对机密计算所提供的全面安全性的需求。
IBM 政府网络安全中心可以帮助机构应对当前和未来的各种威胁。
IBM Hyper Protect Virtual Servers 和 Hyper Protect Crypto Services 支持独特的机密计算组合。
了解机密计算以及它为何如此重要。
查看一些用于揭示机密计算如何确保数据受到保护和保密的关键用例。
了解 IBM Cloud® Hyper Protect Services 如何提供机密计算解决方案。
注册商标 Linux® 必须获得 Linux Foundation 的再许可才能使用；Linux Foundation 是 Linus Torvalds 的独家被许可方，也是该标记的全球拥有者。