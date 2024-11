Os veículos autônomos (AVs) são carros e caminhões autodirigidos e que usam edge computing para ajudar os sistemas de navegação dos carros a coletar e interpretar o fluxo interminável de dados fornecidos por várias entradas de sensores (como radar, LiDAR e câmeras de trânsito). E como as situações de trânsito mudam a cada momento, é importante que o sistema de navegação seja capaz de interpretar e agir com base nesses dados em tempo real.

O Departamento de Energia define AVs como veículos equipados com a tecnologia que pode operar esse veículo sem o controle direto do motorista. Agora, existem pelo menos 25 montadoras diferentes que já iniciaram alguma forma de implementação de AVs. O grupo inclui importantes montadoras como BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla e Cadillac.

Agora, entramos na fase de implementação em que os fabricantes estão testando seus protótipos. Há inúmeros aspectos que tornam esse estágio de desenvolvimento especialmente complicado.

Por um lado, os veículos autônomos foram e estão sendo testados em condições de tráfego reais, onde as circunstâncias de direção podem mudar quase instantaneamente. E agora, como os fabricantes de automóveis estão incorporando tecnologias que certamente farão com que alguns motoristas prestem menos atenção às tarefas reais de dirigir, eles também estão tentando adicionar recursos para garantir que os motoristas de AVs não se tornem muito distraídos.

Por exemplo, o sistema Mercedes Drive Pilot mantém uma câmera no dashboard que é treinada no rosto do motorista. Portanto, embora seja verdade que o motorista pode se divertir jogando um videogame real no dashboard, se a câmera detectar que ele saiu do banco do motorista ou está incapacitado por outro motivo (por exemplo, devido a sono acidental), o sistema é desligado. Esse sistema está sendo testado como um programa inicial em Nevada, EUA, onde esses carros podem ser dirigidos, mas apenas em velocidades abaixo de 64 km/h (40 mi/h).

Outro ponto importante a considerar é a questão espinhosa do gerenciamento de tráfego. A edge computing lida com os problemas de gerenciamento de tráfego processando localmente os dados coletados nos cruzamentos de tráfego. Isso traz vários benefícios, como maior segurança para pedestres, melhores condições de tráfego e melhor coordenação de rotas para veículos de emergência.

A edge computing oferece compatibilidade até mesmo com o "comboio" de transportes de caminhões, no qual um operador humano pode dirigir um caminhão enquanto os caminhões atrás dele permanecem conectados em uma cadeia virtual e em sintonia completa por meio do controle de sinais de rádio.

Além de serem capazes de navegar pelas rotas, os AVs devem ser treinados para compartilhar a estrada e fazer concessões momentâneas para a má condução de motoristas humanos, bem como de outros AVs. Além disso, deve-se notar que essa tecnologia traz consigo outros custos de infraestrutura, como a despesa de adaptar recursos de tráfego com dispositivos de edge, como sensores IoT, para se comunicar instantaneamente com os AVs que passam e atualizá-los para mudar os padrões de tráfego, atualizações de construção ou avisos meteorológicos.