O que é uma rede de borda?

As redes de borda foram criadas em resposta a um problema. Para rastrear sua origem com precisão, é necessário discutir a evolução dos data centers de hiperescala— que também foram criados em resposta a um problema. Embora seja certamente verdade que muitas organizações menores e empresas de médio porte podem obter claros benefícios das redes de borda (como escalabilidade aprimorada), também é verdade que as redes de borda foram originalmente desenvolvidas como uma resposta à situação superlotação dos data centers de hiperescala, que por sua natureza tendem a ser enormes e de maior utilidade para empresas maiores que podem pagar seu preço exorbitante, que pode chegar a milhões ou até bilhões de dólares dos EUA.

Tudo isso começou na década de 1990, quando as redes de entrega de conteúdo (CDNs) começaram a ser usadas. Uma CDN é um grupo de servidores distribuídos geograficamente e que permite o cache de conteúdos mais próximo dos usuários. As CDNs permitiram o provisionamento de conteúdos da web/em vídeo e seu armazenamento em data centers.

Os data centers decorreram de conceitos definidos, como computação em nuvem e virtualização. No entanto, no início dos anos 2000, os data centers locais passaram a ser insuficientes para muitas empresas, o que estimulou a criação de data centers de hiperescala construídos ou alugados por meio de instalações colocalizadas. Além disso, para muitas organizações, era necessária mais escalabilidade, além de mais espaço de armazenamento para lidar com suas enormes cargas de trabalho.

Os data centers de hiperescala ofereciam a escalabilidade desejada, além da capacidade, espaço e largura de banda para criar várias aplicações dentro de instalações de hiperescala, conforme necessário. Em breve, esses data centers de hiperescala começaram a surgir em todo o mundo, oferecendo computação de rede em uma escala agressivamente grande. A definição do setor dos data centers de hiperescala , criada pela International Data Corporation (IDC), sustenta que, para se qualificar como um verdadeiro data center de hiperescala, essa instalação precisa usar pelo menos 5 mil servidores e ocupar pelo menos pelo menos 10 mil pés quadrados de espaço físico.

E isso nos leva ao problema atual dos data centers de hiperescala, que, ironicamente, agora estão enfrentando problemas de armazenamento de dados. Quando muitas empresas adotaram data centers de hiperescala, presumiram que agora tinham espaço e largura de banda suficientes para armazenar todas as formas possíveis de dados. E de fato tinham, mas a um custo: maior latência e menores taxas de transmissão de dados. O resultado? Alguns desses data centers de hiperescala ficaram tão sobrecarregados que mal conseguiam funcionar direito.

Esse problema criou a necessidade de desenvolver redes de borda. Desde sua introdução, as redes de borda rapidamente se tornaram uma solução valiosa para as empresas modernas que lidam com dados. O analista do setor Gartner estudou a situação das redes de borda em 2023 e relatou que 69% dos diretores de TI (CIOs) entrevistados indicaram que suas organizações já haviam começado a usar soluções de edge computing ou planejado fazê-lo até meados de 2025.

Somente em termos do mercado dos EUA, você pode ver o crescimento e a aceitação quase explosivos da tecnologia de rede de borda. Um Relatório Global de Mercado de Edge Computing afirmou que o tamanho do mercado de redes de borda dos EUA era de USD 7,44 bilhões em 2021. O mesmo conjunto de projeções de valor da análise de mercado previu a impressionante cifra de 157,9 bilhões de dólares para 2030. Isto equivale a uma taxa de crescimento anual constante e substancial de 37,9%.