O que é análise de variação?

A análise de variações, também conhecida como análise de fluxo, compara dois pontos dos dados financeiros. O objetivo é calcular os custos reais e quantificar quaisquer desvios das projeções iniciais. As informações obtidas com uma análise de variações ajudam os líderes financeiros e suas equipes a entender a atividade de negócios em relação às previsões financeiras estabelecidas. Esse processo pode ajudar a impulsionar a tomada de decisões informadas e auxiliar as organizações a desenvolver práticas de orçamento mais flexíveis e planejamento financeiro integrado.

A análise de variação se enquadra no campo mais amplo do planejamento e análise financeira (FP&A). O processo também está evoluindo à medida que a previsão e a análise financeira orientadas por inteligência artificial (IA) se tornam o status quo.

A IA em FP&A está reinventando o processo de planejamento, orçamento e previsão, permitindo que as equipes financeiras realizem análises de variações automatizadas. O software de previsão financeira usa recursos de IA por meio de integração de dados em tempo real, análise de dados e modelagem preditiva, oferecendo às equipes financeiras as ferramentas para obter insights mais profundos e melhorar a precisão.