A inteligência artificial (IA) nos relatórios financeiros envolve o uso de ferramentas de IA e automação para simplificar as tarefas e os fluxos de trabalho de relatórios.
O setor financeiro como um todo está passando por uma revolução, o que está forçando as equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) a repensarem o processo de elaboração de relatórios.
Usar IA para relatórios financeiros não é mais uma sugestão. É um imperativo para as empresas que tentam se manter à frente da concorrência. Um estudo da KPMG descobriu que quase 72% das empresas entrevistadas estão testando ou usando IA em relatórios financeiros e esperam que esse número aumente para 99% no próximo ano.
Os relatórios financeiros são uma tarefa monótona para as equipes financeiras, exigindo que elas lidem com os registros junto à Security and Exchange Commission (SEC), com as mudanças nas exigências regulatórios e com os relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG). A coleta de dados financeiros para cada um desses registros é demorada e cara. É aqui que a IA para finanças entra em ação, acelerando a elaboração de relatórios financeiros, aprimorando os insights e fortalecendo o processo geral de tomada de decisão.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
A IA está sendo usada em relatórios financeiros, além de casos de uso de automação de tarefas e coleta de dados. Tecnologias como IA generativa e análise preditiva de dados estão sendo usadas para criar previsões orientadas por IA e relatórios individualizados, adaptados a stakeholders específicos.
Algumas das principais formas como a IA está sendo usada em relatórios financeiros:
A implementação da IA em finanças é um processo iterativo que exigirá ajustes e colaboração de toda a organização. O processo para implementar a IA nos relatórios financeiros será diferente de acordo com o tamanho da organização e o segmento. No entanto, para começar, um conjunto padrão de etapas pode ser seguido.
Antes de trazer a IA para a organização, os líderes financeiros devem avaliar a importância da tecnologia para o negócio ou a função dos relatórios financeiros. Analise os processos financeiros atuais e identifique áreas da função de elaboração de relatórios financeiros que possam ser automatizadas ou aprimoradas.
Consulte os líderes financeiros e os stakeholders em toda a organização para entender como eles veem o negócio melhorando e evoluindo com os recursos de IA.
As ferramentas de IA para serviços financeiros não são universais. Isso exigirá que as equipes de finanças reflitam profundamente sobre quais objetivos de negócios estão tentando alcançar com a tecnologia.
A ferramenta de IA escolhida deve estar alinhada com as necessidades de geração de relatórios. Por exemplo, uma organização pode considerar processamento de linguagem natural (PLN) para analisar grandes conjuntos de dados ou análise preditiva de dados para previsões financeiras.
A IA agêntica é outra opção de tecnologia que as organizações podem considerar para obter insights preditivos mais avançados e intuitivos.
Os resultados positivos das ferramentas de IA derivam de dados sólidos e precisos na base.
Os sistemas de IA são alimentados com dados históricos sobre demonstrações de resultados, fluxos de caixa, balanços patrimoniais e outras informações financeiras provenientes da organização. As organizações devem alimentar as ferramentas de IA com dados de alta qualidade e estabelecer políticas de governança para garantir a precisão e o uso ético.
Os executivos e gerentes das equipes financeiras devem preparar adequadamente a equipe para a implementação dos recursos de IA. A tecnologia pode ser avassaladora, e é por isso que os líderes devem ajudar os funcionários a entender como as ferramentas de IA podem aprimorar a tomada de decisão e melhorar a precisão de suas produções.
A implementação também pode exigir aprimoramento das habilidades dos funcionários, dependendo do software ou das ferramentas que estão sendo implementadas. O sistema de IA não se destina a substituir o julgamento humano e deve ser comunicado como um aprimoramento dos fluxos de trabalho existentes.
A mentalidade de "configurar e esquecer" não é a adequada para ferramentas de IA. As equipes financeiras precisam monitorar continuamente e atualizar regularmente as ferramentas para refletir as mudanças no negócio, tanto internas quanto externas.
Se as metas de negócios mudarem e as principais métricas financeiras mudarem, é crucial atualizar e avaliar as ferramentas de IA, ajudando a garantir que elas continuem a ter um impacto positivo na organização.
As empresas que implementam IA em seu processo de relatórios financeiros terão muitos benefícios, incluindo os seguintes.
Os relatórios financeiros orientados por IA analisam transações históricas, sinais de mercado e dados operacionais para modelar resultados prováveis. Ao ter um dashboard central que acompanha os dados em tempo real, as equipes financeiras podem prever receitas, despesas e fluxo de caixa com maior confiança.
As ferramentas de IA ajudam os líderes financeiros a entender a motivação por trás da mudança, o que está alterando os resultados e por quê. A tecnologia testa cenários, destaca pontos de sensibilidades e quantifica potenciais impactos para o departamento financeiro e outras unidades de negócios.
A longo prazo, as ferramentas de IA podem melhorar os ciclos de planejamento, alinhar os stakeholders e reduzir a chance de surpresas.
Ao monitorar continuamente as transações, controles e sinais externos, as ferramentas de IA apresentam insights sobre os riscos e ajudam a mitigar possíveis problemas.
As ferramentas de IA ajudam as equipes financeiras a priorizar alertas com base na gravidade e no impacto potencial, reduzindo ruídos e concentrando a atenção nas questões mais importantes. Com maior visibilidade, a organização pode fortalecer a governança e mitigar a exposição a riscos antes que os problemas se agravem e afetem as demonstrações financeiras.
As ferramentas de IA eliminam a necessidade de lançamento manual de dados, economizando tempo e dinheiro das equipes financeiras.
As ferramentas também podem analisar dados estruturados e não estruturados para criar uma visão unificada dos dados em toda a empresa. Os algoritmos de aprendizado de máquina (ML) aprendem com dados históricos e detectam anomalias e inconsistências em tempo real, ajudando a mitigar problemas antes que ocorram.
Separadamente, as ferramentas de IA automatizam a conciliação de contas comparando de forma instantânea as transações com os registros da empresa, trazendo discrepâncias imediatamente, em vez de vários meses depois.
As ferramentas de IA são alimentadas por dados e orientam as decisões com base em fatos e métricas importantes.
As ferramentas de IA podem unificar fontes de dados e apresentar análises oportunas e relevantes às equipes financeiras. A tecnologia de IA limpa, classifica e enriquece os dados para que as equipes financeiras trabalhem a partir de uma base consistente. Os dashboards interativos e resumos em linguagem natural tornam os insights acessíveis também a stakeholders e funcionários sem conhecimentos técnicos.
As equipes financeiras podem colaborar em torno de uma única versão da verdade, reduzindo debates e acelerando as aprovações. Essa abordagem leva a uma maior transparência entre as funções e a um maior alinhamento estratégico.
A implementação da IA em relatórios financeiros pode ser assustadora, com muitos fatores a considerar. Estas são algumas das melhores práticas que as empresas devem considerar ao implementar IA em sua função de relatórios financeiros.
Crie um framework de IA
Integre treinamento e capacitação de IA
Promova a importância do uso ético da IA
Crie melhores práticas para a adoção da IA
A tecnologia de IA não é mais uma consideração futura para as equipes financeiras, é uma realidade operacional. Organizações de diversos setores estão acelerando a adoção da IA, e a elaboração de relatórios financeiros é uma das funções que sente essa mudança de forma mais acentuada.
As ferramentas impulsionadas por IA estão indo muito além da automação de tarefas. Elas analisam conjuntos de dados inteiros, unificam equipes de FP&A e simplificam o planejamento, orçamento e previsão. O resultado é uma função de geração de relatórios mais rápida, mais precisa e mais bem posicionada para informar a tomada de decisão em tempo real.
No entanto, a transformação vem com desafios reais. A qualidade de dados, os obstáculos de integração e a conformidade regulatória em relação aos relatórios gerados por IA continuam sendo obstáculos consideráveis. A dependência excessiva da produção da IA sem avaliações humanas suficientes também é uma preocupação crescente para os líderes financeiros. Por isso a governança é importante desde o início. As organizações que estabelecem proteções e protocolos para o uso da IA estarão mais bem preparadas para escalar de forma responsável.
Os líderes financeiros devem enfatizar que os profissionais não estão sendo substituídos por essas ferramentas; eles estão sendo reposicionados para se concentrarem em interpretação, estratégia e supervisão. As equipes financeiras que adotarem essa mudança agora e construírem bases sólidas estarão mais bem posicionadas para liderar à medida que os recursos de IA evoluem.
Saiba como as previsões orientadas por IA, a análise automática de variações e os insights de desempenho em tempo real estão ajudando as equipes financeiras.
Explore como CFOs e líderes financeiros podem tirar o máximo proveito da IA generativa, inclusive como preparar, onde aplicá-la e o que é necessário para fazer da IA uma adição valiosa.
Veja como as soluções orientadas por IA estão remodelando o papel do CFO atual e aprimorando o planejamento financeiro.
Tenha planejamento integrado de negócios com liberdade para implementar no ambiente que melhor apoiar seus objetivos.
Transforme as finanças com o IBM AI for Finance - Com automação inteligente e insights preditivos para impulsionar operações financeiras mais inteligentes, mais rápidas e mais resilientes.
Reimagine as finanças com a IBM Consulting, combinando conhecimento especializado e soluções orientadas por IA para proporcionar uma função financeira mais eficiente e estratégica.