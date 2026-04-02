O setor financeiro como um todo está passando por uma revolução, o que está forçando as equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) a repensarem o processo de elaboração de relatórios.

Usar IA para relatórios financeiros não é mais uma sugestão. É um imperativo para as empresas que tentam se manter à frente da concorrência. Um estudo da KPMG descobriu que quase 72% das empresas entrevistadas estão testando ou usando IA em relatórios financeiros e esperam que esse número aumente para 99% no próximo ano.

Os relatórios financeiros são uma tarefa monótona para as equipes financeiras, exigindo que elas lidem com os registros junto à Security and Exchange Commission (SEC), com as mudanças nas exigências regulatórios e com os relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG). A coleta de dados financeiros para cada um desses registros é demorada e cara. É aqui que a IA para finanças entra em ação, acelerando a elaboração de relatórios financeiros, aprimorando os insights e fortalecendo o processo geral de tomada de decisão.