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Inteligência artificial Operações de negócios

IA em relatórios financeiros

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado 02/04/2026

IA em relatórios financeiros, definição

A inteligência artificial (IA) nos relatórios financeiros envolve o uso de ferramentas de IA e automação para simplificar as tarefas e os fluxos de trabalho de relatórios.

O setor financeiro como um todo está passando por uma revolução, o que está forçando as equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) a repensarem o processo de elaboração de relatórios.

Usar IA para relatórios financeiros não é mais uma sugestão. É um imperativo para as empresas que tentam se manter à frente da concorrência. Um estudo da KPMG descobriu que quase 72% das empresas entrevistadas estão testando ou usando IA em relatórios financeiros e esperam que esse número aumente para 99% no próximo ano.

Os relatórios financeiros são uma tarefa monótona para as equipes financeiras, exigindo que elas lidem com os registros junto à Security and Exchange Commission (SEC), com as mudanças nas exigências regulatórios e com os relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG). A coleta de dados financeiros para cada um desses registros é demorada e cara. É aqui que a IA para finanças entra em ação, acelerando a elaboração de relatórios financeiros, aprimorando os insights e fortalecendo o processo geral de tomada de decisão.

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Como a IA está sendo usada em relatórios financeiros?

A IA está sendo usada em relatórios financeiros, além de casos de uso de automação de tarefas e coleta de dados. Tecnologias como IA generativa e análise preditiva de dados estão sendo usadas para criar previsões orientadas por IA e relatórios individualizados, adaptados a stakeholders específicos.

Algumas das principais formas como a IA está sendo usada em relatórios financeiros:

  • Automação: a aplicação de ferramentas de automação de relatórios financeiros permite que as equipes financeiras configurem regras e automatizem processos que podem ser executados em tempo real. As soluções modernas de planejamento impulsionado por IA podem se integrar a planilhas e sistemas existentes, incluindo software de planejamento de recursos empresariais (ERP). As automações resultantes podem reduzir os custos operacionais e redistribuir a força de trabalho para estratégia e análise financeira.
  • Auditorias: a implementação da tecnologia de IA para auditorias pode ajudar as equipes financeiras com a análise de dados e o gerenciamento da qualidade. Os processos de auditoria podem ser tediosos, pois os analistas devem revisar grandes volumes de dados e manter trilhas de auditoria. É nesse processo que as ferramentas de IA podem analisar de forma rápida grandes quantidades de dados e descobrir insights que a análise tradicional pode deixar passar.
  • Conformidade: adicionar recursos de IA generativa para finanças às funções financeiras é especialmente benéfico para a conformidade. As instituições financeiras precisam navegar em um ambiente regulatório complexo, incluindo a lei de combate à lavagem de dinheiro (AMLA) e a lei de sigilo bancário (BSA). A IA generativa, especificamente os grandes modelos de linguagem (LLMs), pode automatizar processos de conformidade e detectar discrepâncias.
  • Análise de dados: a análise preditiva e o aprendizado de máquina (ML) estão transformando a forma como as organizações analisam conjuntos de dados e identificam tendências. Modelos de IA podem lidar com extração e validação de dados, analisar padrões e tomar decisões baseadas em dados, tudo em tempo real. Esses recursos tornam as equipes financeiras mais eficientes, detectando padrões incomuns nos dados muito antes que um problema surja, o que leva a uma maior integridade dos dados e proatividade.
  • Prevenção de fraudes: o uso de sistemas de IA para geração de relatórios financeiros ajuda as organizações a criar práticas sólidas de gerenciamento de riscos e prevenção personalizada de fraudes. As ferramentas de aprendizado de máquina monitoram os dados de uma organização em tempo real, e uma ferramenta devidamente treinada pode reconhecer possíveis violações de segurança ou fornecer avisos avançados quando uma fraude é detectada.
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Etapas para implementar IA em relatórios financeiros

A implementação da IA em finanças é um processo iterativo que exigirá ajustes e colaboração de toda a organização. O processo para implementar a IA nos relatórios financeiros será diferente de acordo com o tamanho da organização e o segmento. No entanto, para começar, um conjunto padrão de etapas pode ser seguido.

1. Avalie os processos atuais

Antes de trazer a IA para a organização, os líderes financeiros devem avaliar a importância da tecnologia para o negócio ou a função dos relatórios financeiros. Analise os processos financeiros atuais e identifique áreas da função de elaboração de relatórios financeiros que possam ser automatizadas ou aprimoradas.

Consulte os líderes financeiros e os stakeholders em toda a organização para entender como eles veem o negócio melhorando e evoluindo com os recursos de IA.

2. Escolha as ferramentas de IA certas

As ferramentas de IA para serviços financeiros não são universais. Isso exigirá que as equipes de finanças reflitam profundamente sobre quais objetivos de negócios estão tentando alcançar com a tecnologia.

A ferramenta de IA escolhida deve estar alinhada com as necessidades de geração de relatórios. Por exemplo, uma organização pode considerar processamento de linguagem natural (PLN) para analisar grandes conjuntos de dados ou análise preditiva de dados para previsões financeiras.

A IA agêntica é outra opção de tecnologia que as organizações podem considerar para obter insights preditivos mais avançados e intuitivos.

3. Garanta qualidade e governança de dados sólidas

Os resultados positivos das ferramentas de IA derivam de dados sólidos e precisos na base.

Os sistemas de IA são alimentados com dados históricos sobre demonstrações de resultados, fluxos de caixa, balanços patrimoniais e outras informações financeiras provenientes da organização. As organizações devem alimentar as ferramentas de IA com dados de alta qualidade e estabelecer políticas de governança para garantir a precisão e o uso ético.

4. Treine os funcionários e encontre apoio

Os executivos e gerentes das equipes financeiras devem preparar adequadamente a equipe para a implementação dos recursos de IA. A tecnologia pode ser avassaladora, e é por isso que os líderes devem ajudar os funcionários a entender como as ferramentas de IA podem aprimorar a tomada de decisão e melhorar a precisão de suas produções.

A implementação também pode exigir aprimoramento das habilidades dos funcionários, dependendo do software ou das ferramentas que estão sendo implementadas. O sistema de IA não se destina a substituir o julgamento humano e deve ser comunicado como um aprimoramento dos fluxos de trabalho existentes.

5. Monitore e avalie

A mentalidade de "configurar e esquecer" não é a adequada para ferramentas de IA. As equipes financeiras precisam monitorar continuamente e atualizar regularmente as ferramentas para refletir as mudanças no negócio, tanto internas quanto externas.

Se as metas de negócios mudarem e as principais métricas financeiras mudarem, é crucial atualizar e avaliar as ferramentas de IA, ajudando a garantir que elas continuem a ter um impacto positivo na organização.

Benefícios da IA na geração de relatórios financeiros

As empresas que implementam IA em seu processo de relatórios financeiros terão muitos benefícios, incluindo os seguintes.

Prever tendências e impactos

Os relatórios financeiros orientados por IA analisam transações históricas, sinais de mercado e dados operacionais para modelar resultados prováveis. Ao ter um dashboard central que acompanha os dados em tempo real, as equipes financeiras podem prever receitas, despesas e fluxo de caixa com maior confiança.

As ferramentas de IA ajudam os líderes financeiros a entender a motivação por trás da mudança, o que está alterando os resultados e por quê. A tecnologia testa cenários, destaca pontos de sensibilidades e quantifica potenciais impactos para o departamento financeiro e outras unidades de negócios.

A longo prazo, as ferramentas de IA podem melhorar os ciclos de planejamento, alinhar os stakeholders e reduzir a chance de surpresas.

Fornecer insights sobre riscos

Ao monitorar continuamente as transações, controles e sinais externos, as ferramentas de IA apresentam insights sobre os riscos e ajudam a mitigar possíveis problemas.

As ferramentas de IA ajudam as equipes financeiras a priorizar alertas com base na gravidade e no impacto potencial, reduzindo ruídos e concentrando a atenção nas questões mais importantes. Com maior visibilidade, a organização pode fortalecer a governança e mitigar a exposição a riscos antes que os problemas se agravem e afetem as demonstrações financeiras.

Aumentar a precisão dos dados

As ferramentas de IA eliminam a necessidade de lançamento manual de dados, economizando tempo e dinheiro das equipes financeiras.

As ferramentas também podem analisar dados estruturados e não estruturados para criar uma visão unificada dos dados em toda a empresa. Os algoritmos de aprendizado de máquina (ML) aprendem com dados históricos e detectam anomalias e inconsistências em tempo real, ajudando a mitigar problemas antes que ocorram.

Separadamente, as ferramentas de IA automatizam a conciliação de contas comparando de forma instantânea as transações com os registros da empresa, trazendo discrepâncias imediatamente, em vez de vários meses depois.

Tomar decisões baseadas em dados

As ferramentas de IA são alimentadas por dados e orientam as decisões com base em fatos e métricas importantes.

As ferramentas de IA podem unificar fontes de dados e apresentar análises oportunas e relevantes às equipes financeiras. A tecnologia de IA limpa, classifica e enriquece os dados para que as equipes financeiras trabalhem a partir de uma base consistente. Os dashboards interativos e resumos em linguagem natural tornam os insights acessíveis também a stakeholders e funcionários sem conhecimentos técnicos.

As equipes financeiras podem colaborar em torno de uma única versão da verdade, reduzindo debates e acelerando as aprovações. Essa abordagem leva a uma maior transparência entre as funções e a um maior alinhamento estratégico.

Melhores práticas para implementar IA em relatórios financeiros

A implementação da IA em relatórios financeiros pode ser assustadora, com muitos fatores a considerar. Estas são algumas das melhores práticas que as empresas devem considerar ao implementar IA em sua função de relatórios financeiros.

Crie um framework de IA

  • Comece definindo o escopo do uso da IA dentro da função de relatórios financeiros.
  • Estabeleça estruturas de governança logo no início da implementação para deixar claro quem é o responsável pelas decisões de IA e quem supervisiona o processo.
  • Defina os padrões de dados e os requisitos de qualidade que o sistema de IA deve atender.
  • Defina benchmarks de desempenho mensuráveis para comparar com a produção da IA.
  • Estabeleça uma cadência de avaliações para avaliar e atualizar o framework à medida que a tecnologia evolui.

Integre treinamento e capacitação de IA

  • Avalie as atuais lacunas de competências na equipe financeira antes de introduzir ferramentas de IA.
  • Desenvolva treinamentos específicos para cada função, de modo que analistas, gerentes e executivos compreendam como as ferramentas de IA impactarão suas respectivas funções.
  • Use dados financeiros reais para criar oportunidades práticas de aprendizado de IA para funcionários em um ambiente controlado.
  • Crie um hub de recursos internos em que as equipes possam acessar guias, atualizações e melhores práticas.
  • Designe líderes de IA dentro do departamento financeiro para apoiar o aprendizado entre colegas.

Promova a importância do uso ético da IA

  • Defina o que significa IA responsável para a organização no contexto da geração de relatórios financeiros, incluindo equidade, transparência e responsabilidade.
  • Exija aprovação e revisão final por funcionários humanos em todos os resultados financeiros gerados por IA.
  • Estabeleça protocolos para identificar e modificar o viés da IA nos modelos de dados.
  • Alinhe as políticas de uso da IA com as regulamentações e exigências de conformidade existentes.
  • Crie um protocolo simples para relatar preocupações éticas ou falhas do modelo.

Crie melhores práticas para a adoção da IA

  • Comece em pequena escala com um programa piloto em uma função de relatório restrita antes de expandir.
  • Documente as lições aprendidas na fase piloto inicial e use-as para refinar o roteiro de adoção.
  • Defina os indicadores-chave de desempenho (KPIs) para estabelecer uma linha de base para medir como as ferramentas de IA estão afetando a equipe.
  • Crie estratégias de gestão de mudanças para lidar com a resistência dos funcionários e incentivar a adoção da IA.
  • Revise as melhores práticas regularmente à medida que a tecnologia de IA evolui e as necessidades de negócios mudam.

Como a IA está remodelando os relatórios financeiros

A tecnologia de IA não é mais uma consideração futura para as equipes financeiras, é uma realidade operacional. Organizações de diversos setores estão acelerando a adoção da IA, e a elaboração de relatórios financeiros é uma das funções que sente essa mudança de forma mais acentuada.

As ferramentas impulsionadas por IA estão indo muito além da automação de tarefas. Elas analisam conjuntos de dados inteiros, unificam equipes de FP&A e simplificam o planejamento, orçamento e previsão. O resultado é uma função de geração de relatórios mais rápida, mais precisa e mais bem posicionada para informar a tomada de decisão em tempo real.

No entanto, a transformação vem com desafios reais. A qualidade de dados, os obstáculos de integração e a conformidade regulatória em relação aos relatórios gerados por IA continuam sendo obstáculos consideráveis. A dependência excessiva da produção da IA sem avaliações humanas suficientes também é uma preocupação crescente para os líderes financeiros. Por isso a governança é importante desde o início. As organizações que estabelecem proteções e protocolos para o uso da IA estarão mais bem preparadas para escalar de forma responsável.

Os líderes financeiros devem enfatizar que os profissionais não estão sendo substituídos por essas ferramentas; eles estão sendo reposicionados para se concentrarem em interpretação, estratégia e supervisão. As equipes financeiras que adotarem essa mudança agora e construírem bases sólidas estarão mais bem posicionadas para liderar à medida que os recursos de IA evoluem.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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