O que é um orçamento flexível?

Um orçamento flexível é um método de planejamento financeiro que se ajusta conforme o desempenho real dos negócios muda.
O plano financeiro reflete os níveis de atividade reais, como mudanças em tempo real nas vendas, produção e disponibilidade de recursos. Esses ajustes são feitos automaticamente com base na produção comercial e nos níveis de atividade.
Orçamentos estáticos definem valores fixos no início de um período financeiro. Uma abordagem de orçamento flexível dimensiona as projeções de receita e os custos variáveis à medida que as condições de negócios mudam.
O modelo é construído com base nos níveis de atividade de uma empresa, em vez de apenas uma previsão ou período orçamentário específico. Quando a produção real ou o volume de vendas são divulgados, o orçamento é recalculado para refletir quais deveriam ter sido os custos e a receita nesse nível. Esse tipo de recálculo fornece aos gerentes uma linha de base mais significativa para medir o desempenho e os resultados reais.
Um orçamento flexível faz parte de uma mudança que as organizações financeiras estão fazendo em direção a um planejamento mais dinâmico e responsivo. Muitas estão adotando modelos de previsão financeira que incorporam inteligência artificial (IA), automação e análise preditiva de dados. Um relatório recente do IBM Institute for Business Value mostra que 41% dos processos de planejamento financeiro e orçamentário são relativamente dinâmicos e 34% são atualizados regularmente para acomodar novos cenários. No entanto, apenas 8% são totalmente dinâmicas e responsivos.
Organizações modernas de diversos setores estão percebendo os benefícios dessa abordagem integrada de planejamento financeiro. Os orçamentos flexíveis apoiam decisões mais embasadas sobre preços, pessoal e alocação de recursos durante todo o período fiscal, não apenas despesas fixas.
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As condições orçamentárias raramente seguem um plano ou respeitam o cronograma. As condições do mercado mudam, as cadeias de suprimentos ficam estagnadas e as projeções de receita não atingem o objetivo. É aqui que entra um orçamento flexível para dar às equipes financeiras uma ferramenta que possa lidar com despesas inesperadas e atividades de negócios imprevistas.
Os orçamentos flexíveis têm um dos maiores valores na gestão de desempenho. Ao ajustar os planos financeiros para refletir os níveis reais de atividade, os gestores podem comparar os custos reais com o que deveriam ter sido. Esse modelo dá aos líderes financeiros e aos diretores financeiros (CFOs) um sinal mais claro sobre o quão bem a empresa está operando, não apenas uma previsão especulativa.
Orçamentos flexíveis também podem fortalecer o controle de custos. O orçamento flexível isola discrepâncias de eficiência e identifica as causas com rapidez. O modelo separa custos fixos e variáveis, permitindo que os gerentes tenham uma visão clara de onde os gastos podem se desviar das expectativas.
Na área de planejamento, orçamento e previsão, um orçamento flexível pode ser extremamente valioso. As ferramentas financeiras modernas utilizam IA para criar análises flexíveis de variação orçamentária em diversos cenários financeiros e sincronizar dados em tempo real de vários departamentos.
Essa abordagem ajuda as equipes de finanças a desenvolver uma compreensão mais profunda do comportamento dos custos e leva a uma tomada de decisão mais segura e baseada em dados quando ocorrem flutuações. Orçamentos flexíveis podem transformar a função orçamentária de um valor estático em uma ferramenta dinâmica de gestão financeira que reflete o desempenho real em tempo real.
Desde a década de 1920, os orçamentos estáticos têm sido a ferramenta utilizada pelas organizações financeiras para estabelecer uma previsão básica de receitas e despesas. Os números utilizados nesta abordagem permanecem os mesmos e não mudam ao longo do tempo, independentemente da atividade.
Um orçamento flexível adota uma abordagem muito diferente e recalcula os números com base no que a empresa vende ou produz. A adaptabilidade dessa abordagem tem vastas implicações sobre como as organizações planejam, mensuram e respondem às mudanças.
O orçamento estático ainda é importante para muitos setores. O modelo estático funciona melhor em ambientes de negócios estáveis e previsíveis, com custos amplamente fixos. Os orçamentos estáticos são de natureza direta e fáceis de comunicar entre as equipes. No entanto, surgem problemas quando a atividade real se desvia da previsão.
Nessas circunstâncias, os orçamentos flexíveis podem entrar em ação, ajustando-se automaticamente às diferenças de volume e às ineficiências à medida que surgem. As equipes financeiras podem então comparar os resultados reais com os custos e receitas que deveriam ter sido obtidos no nível de atividade específico.
O conceito de orçamento flexível remonta a 1934. O método evoluiu muito na última década com tecnologias modernas como IA, automação financeira e análise preditiva de dados. As organizações podem usar os dois tipos de orçamento, mas a principal diferença se resume à adaptabilidade e à capacidade de resposta.
O valor de um orçamento estático fica mais evidente no planejamento de alto nível e na comparação financeira. No entanto, os orçamentos flexíveis entram em cena para monitorar os orçamentos e as mudanças em tempo real, a fim de manter a consistência e a atualização em relação às mudanças tecnológicas e setoriais. Ambos podem trabalhar juntos para ajudar a tomar decisões mais inteligentes e auxiliar as equipes de finanças a moldar a forma como medem o sucesso.
Existem vários elementos interconectados que compõem um orçamento flexível. Todos eles devem trabalhar juntos para produzir projeções financeiras precisas e baseadas em atividades:
Um orçamento flexível exige mais preparação do que um orçamento estático, mas, em contrapartida, oferece um valor analítico muito maior. Essas etapas criam um modelo que se adapta dinamicamente à atividade empresarial real.
Analise os dados financeiros históricos e classifique cada custo como fixo, variável ou semivariável.
Comece com demonstrações financeiras e trabalhe em todos os departamentos para entender os comportamentos dos custos organizacionais. Alguns exemplos de custos variáveis são o custo das mercadorias vendidas (CMV) e os custos de envio.
Crie um esboço básico de um orçamento com base em uma previsão ou dados financeiros passados e calcule o custo por unidade de atividade para cada variável.
Isso é feito dividindo os custos variáveis totais pelo volume total de atividades de um período anterior. As equipes devem validar essas taxas em vários períodos para levar em conta variações sazonais ou eventos pontuais, a fim de não distorcer os números.
Categorize os níveis potenciais de atividade empresarial que o orçamento deve considerar (como baixo, médio e alto) com base em dados históricos e projeções ou cenários futuros.
Definir esses níveis desde o início ajudará as equipes a criar um orçamento dinâmico que possa se adaptar às mudanças nas condições de mercado.
Crie fórmulas para cada custo variável e semivariável com uma base de custo fixo.
Normalmente, os níveis estão abaixo, dentro e acima do intervalo esperado. Separadamente, projete a receita para diferentes cenários de atividade, como custos de matéria-prima ou contas de eletricidade ao longo das estações do ano.
Os softwares modernos de planejamento e análise financeira (FP&A) oferecem maneiras simples de configurar orçamentos flexíveis e permitem que as equipes trabalhem diretamente no Excel.
Dependendo das necessidades da organização, configure custos fixos em todos os níveis e use fórmulas para calcular custos variáveis e semivariáveis. Ferramentas de FP&A impulsionadas por IA podem ajustar automaticamente o orçamento com base nos níveis reais de atividade.
Monitore ativamente os orçamentos. Um orçamento flexível é um processo iterativo que exige refinamento constante.
As equipes financeiras devem comparar regularmente os números financeiros reais com um orçamento flexível para calcular variações significativas. Ao avaliar continuamente os orçamentos, as equipes financeiras podem garantir que o orçamento permaneça atualizado e reflita as condições atuais do negócio.
Um orçamento flexível é criado para organizações cujos custos e receitas mudam com os níveis de atividade, em vez de seguirem um fluxo de caixa constante. Líderes financeiros, gerentes operacionais e unidades de negócios inteiras contam com essa abordagem para manter o controle e gerenciar as condições em constante mudança.
Os fabricantes operam em ambientes em que o volume de produção flutua com a demanda, tornando os orçamentos estáticos um benchmark não confiável para o controle de custos.
Os orçamentos flexíveis permitem que os gerentes de operações acompanhem os custos de materiais, mão de obra e despesas gerais em comparação com os gastos que deveriam ter ocorrido nos níveis reais de produção. Essa visibilidade adicional ajuda as equipes de produção a identificar ineficiências e corrigi-las antes que afetem as margens de lucro.
O setor de varejo e comércio eletrônico enfrenta oscilações constantes no volume de pedidos, demanda sazonal e atividades promocionais que um orçamento fixo não consegue acomodar.
Um orçamento flexível ajusta as expectativas de custo para áreas como atendimento de pedidos e pessoal com base na atividade de vendas real. Essa adaptabilidade proporciona às equipes financeiras do varejo uma visão mais precisa do desempenho das margens em períodos de alto e baixo volume, além de contribuir para uma melhor gestão da cadeia de suprimentos.
Os orçamentos flexíveis são uma ferramenta essencial para a análise de variações, previsão e relatórios financeiros.
Com ferramentas modernas de FP&A, as equipes podem recalcular as metas orçamentárias nos níveis de atividade reais e identificar quais itens de linha devem permanecer estáveis, sem cálculos manuais demorados. As equipes também podem isolar as variações reais de custo e receita do ruído causado pelas oscilações de volume.
Líderes no nível executivo dependem de orçamentos flexíveis para manter a supervisão do negócio. Eles precisam saber quando as condições de mercado mudam e se desviam do plano anual.
O modelo de orçamento flexível oferece à liderança uma visão dinâmica das medidas de atividades relevantes e das despesas variáveis, ajudando-as a avaliar se a organização está tendo um desempenho eficiente. Essa abordagem viabiliza decisões mais rápidas de alocação de capital e ajuda a criar linhas de comunicação confiáveis com os investidores.
Saiba como as previsões orientadas por IA, a análise automática de variações e os insights de desempenho em tempo real estão ajudando as equipes financeiras.
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