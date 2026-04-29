O que é um orçamento flexível?

O plano financeiro reflete os níveis de atividade reais, como mudanças em tempo real nas vendas, produção e disponibilidade de recursos. Esses ajustes são feitos automaticamente com base na produção comercial e nos níveis de atividade.

Orçamentos estáticos definem valores fixos no início de um período financeiro. Uma abordagem de orçamento flexível dimensiona as projeções de receita e os custos variáveis à medida que as condições de negócios mudam.

O modelo é construído com base nos níveis de atividade de uma empresa, em vez de apenas uma previsão ou período orçamentário específico. Quando a produção real ou o volume de vendas são divulgados, o orçamento é recalculado para refletir quais deveriam ter sido os custos e a receita nesse nível. Esse tipo de recálculo fornece aos gerentes uma linha de base mais significativa para medir o desempenho e os resultados reais.

Um orçamento flexível faz parte de uma mudança que as organizações financeiras estão fazendo em direção a um planejamento mais dinâmico e responsivo. Muitas estão adotando modelos de previsão financeira que incorporam inteligência artificial (IA), automação e análise preditiva de dados. Um relatório recente do IBM Institute for Business Value mostra que 41% dos processos de planejamento financeiro e orçamentário são relativamente dinâmicos e 34% são atualizados regularmente para acomodar novos cenários. No entanto, apenas 8% são totalmente dinâmicas e responsivos.

Organizações modernas de diversos setores estão percebendo os benefícios dessa abordagem integrada de planejamento financeiro. Os orçamentos flexíveis apoiam decisões mais embasadas sobre preços, pessoal e alocação de recursos durante todo o período fiscal, não apenas despesas fixas.