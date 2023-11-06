O que é business activity monitoring (BAM)?

Para ter uma compreensão clara das operações de negócios, os indicadores-chave de desempenho (KPIs) devem ser definidos para monitorar o desempenho. Os KPIs variam dependendo do produto ou serviço em questão e das metas e funções da organização, mas podem incluir métricas como uso de aplicações, erros de tempo de execução, tempo de inatividade não planejado, retorno sobre o investimento (ROI) ou totais de vendas.

A criação de KPIs valiosos significa que os líderes empresariais devem considerar e definir cuidadosamente as expectativas de desempenho nos acordos de nível de serviço (SLAs), que detalham os serviços que os usuários corporativos esperam receber de um provedor de serviços. Os SLAs devem definir claramente os termos de serviço que um usuário pode esperar, além de explicar como o desempenho do serviço ou do produto é medido e comunicado a todas as partes.

Esses padrões devem ser discutidos, desenvolvidos e estabelecidos em cooperação com todos os stakeholders. Quanto melhor uma organização entender como ela deve funcionar ou como é necessário funcionar de acordo com um SLA, mais precisamente poderá avaliar os níveis de desempenho e obter insights valiosos.

Depois que as métricas são definidas, os sistemas BAM auxiliam no processo de agregação de dados, ou seja, a coleta e o resumo dos dados de várias aplicações de negócios. As soluções de monitoramento de atividades empresariais fornecem dashboards com visualizações claras dos principais dados e os tornam acessíveis a todos os membros da equipe.



As equipes também podem definir gatilhos nos sistemas BAM para realizar automaticamente determinadas ações ou coletar mais dados quando determinadas métricas são atendidas (ou não). Por exemplo, as equipes podem usar a automação em uma plataforma de monitoramento de atividades empresariais para definir um alerta com base em transações de cartão de crédito acima da média em um determinado período. Se esse alerta for acionado, o sistema poderá suspender automaticamente os pagamentos até que o aumento do volume possa ser investigado mais detalhadamente.

A metodologia de monitoramento de atividades de negócios se concentra no uso da análise para reduzir o tempo entre a coleta e a tomada de decisões de dados. Para isso, os líderes de negócios aproveitam as ferramentas das metodologias de Business Intelligence (BI) e de gerenciamento de processo empresarial (BPM).