O que é business activity monitoring (BAM)?

O monitoramento de atividade empresarial(BAM) é o monitoramento em tempo real de processos, operações e atividades empresariais. O BAM oferece insights sobre o desempenho dos negócios, permitindo que as organizações solucionem problemas rapidamente e se adaptem às necessidades dos usuários de negócios.
Por meio da observabilidade e de uma compreensão abrangente das principais operações de negócios, as empresas podem otimizar o desempenho dos negócios aproveitando os dados em decisões de negócios informadas. O monitoramento das atividades de negócios prioriza a análise de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e contratos de nível de serviço (SLAs) para ajudar as equipes a obter insights acionáveis de seus dados.
O BAM pode ser usado para coletar dados relacionados às operações de negócios e para criar um panorama dinâmico de como as funções empresariais podem ser aprimoradas para mitigar riscos, aumentar a rentabilidade e melhorar a experiência do usuário. O monitoramento da atividade empresarial ajuda a conectar os departamentos comerciais e de TI, alinhando as equipes em torno dos objetivos empresariais e fornecendo informações em tempo real sobre o desempenho dos negócios.
As ferramentas de monitoramento proporcionam às equipes uma compreensão mais abrangente das operações empresariais e uma visão do desempenho em tempo real, permitindo que elas aprimorem proativamente as funções empresariais em vez de simplesmente reagir aos problemas. Para isso, os líderes empresariais podem monitorar dados históricos usando um software de business intelligence (BI) e melhorar os fluxos de trabalho com ferramentas de gerenciamento de processos empresariais (BPM).
O guia empresarial de IA e automação de TI oferece um olhar aprofundado sobre a automação de TI impulsionada por IA, incluindo por que e como usá-la, os problemas que bloqueiam seus esforços e como começar.
Para ter uma compreensão clara das operações de negócios, os indicadores-chave de desempenho (KPIs) devem ser definidos para monitorar o desempenho. Os KPIs variam dependendo do produto ou serviço em questão e das metas e funções da organização, mas podem incluir métricas como uso de aplicações, erros de tempo de execução, tempo de inatividade não planejado, retorno sobre o investimento (ROI) ou totais de vendas.
A criação de KPIs valiosos significa que os líderes empresariais devem considerar e definir cuidadosamente as expectativas de desempenho nos acordos de nível de serviço (SLAs), que detalham os serviços que os usuários corporativos esperam receber de um provedor de serviços. Os SLAs devem definir claramente os termos de serviço que um usuário pode esperar, além de explicar como o desempenho do serviço ou do produto é medido e comunicado a todas as partes.
Esses padrões devem ser discutidos, desenvolvidos e estabelecidos em cooperação com todos os stakeholders. Quanto melhor uma organização entender como ela deve funcionar ou como é necessário funcionar de acordo com um SLA, mais precisamente poderá avaliar os níveis de desempenho e obter insights valiosos.
Depois que as métricas são definidas, os sistemas BAM auxiliam no processo de agregação de dados, ou seja, a coleta e o resumo dos dados de várias aplicações de negócios. As soluções de monitoramento de atividades empresariais fornecem dashboards com visualizações claras dos principais dados e os tornam acessíveis a todos os membros da equipe.
As equipes também podem definir gatilhos nos sistemas BAM para realizar automaticamente determinadas ações ou coletar mais dados quando determinadas métricas são atendidas (ou não). Por exemplo, as equipes podem usar a automação em uma plataforma de monitoramento de atividades empresariais para definir um alerta com base em transações de cartão de crédito acima da média em um determinado período. Se esse alerta for acionado, o sistema poderá suspender automaticamente os pagamentos até que o aumento do volume possa ser investigado mais detalhadamente.
A metodologia de monitoramento de atividades de negócios se concentra no uso da análise para reduzir o tempo entre a coleta e a tomada de decisões de dados. Para isso, os líderes de negócios aproveitam as ferramentas das metodologias de Business Intelligence (BI) e de gerenciamento de processo empresarial (BPM).
Business intelligence (BI), gestão de processos de negócios (BPM) e monitoramento de atividades de negócios (BAM) se sobrepõem a várias funções, e suas metodologias gerais podem ser usadas de maneiras complementares para ajudar a melhorar os processos de negócios.
Business intelligence refere-se a uma série de tecnologias e estratégias que permitem que analistas de negócios tenham acesso simplificado a dados de várias fontes. Os seguintes tipos de dados ajudam a fornecer uma compreensão mais profunda das operações empresariais.
O gerenciamento de processos empresariais permite que os líderes de negócios acompanhem o trabalho de BI e analisem grandes volumes de dados coletados dessas diferentes fontes para criar modelos e estratégias que otimizem processos de negócios específicos. Por exemplo, uma organização pode analisar os dados dos usuários para identificar as perguntas mais frequentes. Em seguida, as equipes podem treinar chatbots para resolver essas perguntas comuns, liberando mais tempo para os funcionários do atendimento ao cliente.
O monitoramento das atividades de negócios utiliza tanto a coleta de dados quanto a visualização de BI e a força analítica do BPM para criar uma abordagem abrangente para todas as atividades de negócios. Embora o foco do BPM seja a melhoria de processos de negócios individuais, o BAM leva em consideração todos os processos, bem como a forma como os diferentes processos afetam uns aos outros. As ferramentas de BAM também podem usar os dados para prever problemas futuros e solucioná-los em tempo real.
Juntas, essas abordagens podem ajudar as organizações a desenvolver estratégias completas para melhorar as funções de negócios.
O uso de ferramentas de monitoramento de atividades de negócios permite que os analistas de negócios identifiquem áreas para melhoria dos processos de negócios. O BAM pode ajudar uma organização a:
