O que é previsão de IA?

A previsão de IA é o uso da inteligência artificial para produzir previsões precisas, aprendendo padrões com dados históricos e atualizando continuamente os modelos de previsão à medida que novos dados chegam.
A previsão desempenha um papel central tanto no planejamento estratégico quanto nas necessidades diárias dos negócios. Quando as previsões estão incorretas, as organizações podem produzir em excesso, não ter estoque, gastar demais com mão de obra ou perder oportunidades de receita. Mesmo pequenos erros de previsão podem afetar os níveis de serviço, os custos e a satisfação do cliente.
A previsão de IA tornou-se cada vez mais comum porque os ambientes de negócios estão mais dinâmicos do que costumavam ser. As tendências de mercado mudam mais rapidamente, fatores externos como mudanças climáticas ou de políticas criam volatilidade e as empresas agora monitoram muito mais dados internos e externos do que antes.
Nesse cenário, as organizações precisam de sistemas de previsão que possam lidar com grandes números de produtos e locais e, ao mesmo tempo, se adaptar às condições em constante mudança. O objetivo é usar IA para produzir previsões mais precisas.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
A previsão de IA é usada para apoiar a tomada de decisão em situações em que os resultados dependem de muitas variáveis, flutuações frequentes ou rápidas mudanças no mercado. Objetivos comuns incluem:
As empresas há muito tempo dependem da previsão para transformar incertezas em planos. Esse processo inclui a estimativa da demanda dos clientes, da receita, das necessidades de inventário, do fluxo de caixa e do pessoal, para que seja possível fazer escolhas mais inteligentes sobre a alocação de recursos.
Antes da IA, esse trabalho geralmente era feito em uma planilha do Excel, com o apoio do julgamento de especialistas e de modelos estatísticos conhecidos. Esses métodos tradicionais de previsão ainda são importantes, mas o processo de previsão é cada vez mais complexo. A demanda é moldada em maiores velocidades e por mais variáveis.
Além disso, agora, as empresas rastreiam um número maior de sinais em mais fontes de dados, desde transações e uso de produtos até padrões climáticos, indicadores econômicos e mídias sociais. O rastreamento dessas informações leva a dados mais ricos, mas também mais difíceis de gerenciar.
Os métodos de previsão de IA diferem de várias maneiras:
Na prática, muitos processos de previsão combinam ambas as abordagens. Modelos estatísticos mais simples proporcionam consistência e transparência, enquanto o aprendizado de máquina é usado para melhorar o desempenho e a análise de dados em áreas onde há mais sinais de dados e padrões mais complexos.
Na maioria das organizações, a previsão de IA é executada em um ciclo regular. Novos dados são coletados e a análise preditiva de dados é aplicada. Após essas duas etapas, são geradas as previsões. Por fim, o desempenho é medido em relação às principais métricas e os modelos são atualizados conforme a necessidade. As previsões podem então ser usadas em reuniões de planejamento, dashboards e decisões operacionais.
A primeira etapa na previsão é ter clareza sobre o objetivo de negócios. As organizações definem o que precisa ser previsto (por exemplo, receita, unidades de produtos, volume de chamadas) juntamente com o horizonte de tempo e o nível de detalhe necessários.
A previsão está vinculada a decisões específicas sobre inventário, pessoal, planejamento financeiro ou outras questões.
Os conjuntos de dados relevantes são consolidados a partir de várias fontes de dados. Essas fontes de dados incluem dados históricos (por exemplo, vendas, pedidos, uso), dados de comportamento do consumidor, fatores externos (por exemplo, indicadores econômicos, padrões meteorológicos) e sinais comportamentais de atividades na web ou mídias sociais.
Os dados são verificados quanto a erros, valores ausentes e inconsistências. Categorias como produtos, regiões e períodos de tempo são padronizadas, de modo que tudo se alinha corretamente.
As organizações normalmente avaliam vários modelos de forecasting, incluindo modelos estatísticos clássicos, modelos de aprendizado de máquina e abordagens de deep learning, como redes neurais.
Esses modelos de IA são treinados para detectar padrões em muitas variáveis de uma só vez. Eles podem, por exemplo, reconhecer que o impacto de preços, promoções ou condições climáticas pode mudar dependendo da temporada, região ou segmento de clientes. Esse processo permite que eles capturem relações mais complexas do que tendências simples e lineares.
Para avaliar uma previsão, as equipes verificam até que ponto as previsões passadas correspondem aos resultados do mundo real. Elas examinam o tamanho dos erros, se o modelo tende a prever demais ou pouco e o que esses erros podem significar para a empresa. Elas também podem verificar se há viés e outros padrões.
Os modelos também são testados retroativamente, o que significa que são testados em períodos anteriores primeiro para ver como teriam se comportado, a fim de avaliar a confiabilidade daqui para frente.
Uma vez validadas, as previsões são integradas aos dashboards, sistemas corporativos ou ferramentas de planejamento que a organização usa. Muitos sistemas impulsionados por IA oferecem suporte à automação, o que lhes permite fazer atualizações à medida que novos dados ou dados em tempo real se tornam disponíveis.
Como os mercados e o comportamento dos clientes mudam com o tempo, os sistemas de previsão são verificados regularmente para garantir que ainda estejam funcionando bem. Se a precisão diminuir ou os padrões de dados mudarem, os modelos serão atualizados e retreinados.
Processos claros de avaliação e aprovação ajudam as previsões a permanecerem confiáveis.
Os varejistas usam a previsão de IA para prever a demanda de produtos no nível da loja ou armazém. Por exemplo, uma cadeia de supermercados pode fazer a previsão de mais vendas de bebidas durante um fim de semana de feriado e aumentar os envios para locais específicos. Os varejistas também usam a previsão para estimar o impacto das promoções e planejar a alocação de pessoal para os períodos de pico.
As empresas de energia podem usar a previsão de IA para prever a demanda de eletricidade e avaliar se há risco de interrupção. Essas previsões combinam o uso histórico de energia com dados meteorológicos e efeitos do calendário. Por exemplo, uma empresa de serviços públicos pode prever uma demanda de eletricidade maior durante uma onda de calor iminente e programar equipes extras se houver sobrecarga na rede. Isso ajuda a manter a confiabilidade enquanto controla os custos operacionais.
Bancos e instituições financeiras podem utilizar a previsão de IA para estimar depósitos, inadimplências de empréstimos e fluxo de caixa sob mudanças nas condições econômicas. Por exemplo, um banco pode usar o aprendizado de máquina para prever quais mutuários têm maior probabilidade de atrasar pagamentos durante uma crise econômica. Essa previsão permite que o banco ajuste corretamente suas reservas de capital e estratégias de gerenciamento de risco.
Hospitais e sistemas de saúde podem usar a previsão de IA para prever internações de pacientes, idas ao pronto-socorro e necessidades de pessoal. Por exemplo, um hospital pode prever um aumento nas internações por problemas respiratórios durante a temporada de gripe e ajustar os horários de enfermagem e a capacidade de leitos com antecedência. Como as decisões de saúde podem afetar a segurança do paciente, esses sistemas normalmente exigem documentação e supervisão cuidadosas.
Os fabricantes usam a previsão de IA para prever demanda, antecipar atrasos dos fornecedores e entender as necessidades de produção. Por exemplo, uma empresa que produz equipamentos industriais pode prever a demanda de peças de reposição com base no histórico de manutenção do equipamento e nos padrões de uso. Dessa forma, a empresa pode garantir que peças suficientes estejam disponíveis sem manter um estoque excessivo.
As empresas baseadas em assinatura usam previsão de IA para prever a rotatividade de clientes, renovações e demanda de rede. Por exemplo, um provedor de telecomunicações pode prever quais clientes provavelmente cancelarão o serviço com base em padrões de uso e interações de suporte. Dessa forma, a empresa tem a chance de intervir com ofertas de retenção antes que a receita seja perdida.
Companhias aéreas, hotéis e empresas de transporte usam a previsão de IA para prever reservas e cancelamentos. Por exemplo, uma companhia aérea pode fazer a previsão de demanda por rota e ajustar os preços ou a frequência de voos como resposta. As previsões também são usadas para antecipar as necessidades de manutenção e alocar as equipes de forma eficiente.
Organizações adotam a previsão impulsionada por IA para melhorar a qualidade e a velocidade do planejamento:
A previsão de IA oferece resultados sólidos quando implementada com cautela, mas não está isenta de desafios. Questões a serem consideradas incluem:
Compreender essas considerações é fundamental para garantir que a previsão de IA seja implementada com os dados, gestão e alinhamento de negócios corretos.
Saiba como as previsões orientadas por IA, a análise automática de variações e os insights de desempenho em tempo real estão ajudando as equipes financeiras.
Explore como CFOs e líderes financeiros podem tirar o máximo proveito da IA generativa, inclusive como preparar, onde aplicá-la e o que é necessário para fazer da IA uma adição valiosa.
Veja como as soluções orientadas por IA estão remodelando o papel do CFO atual e aprimorando o planejamento financeiro.
Tenha planejamento integrado de negócios com liberdade para implementar no ambiente que melhor apoiar seus objetivos.
Transforme as finanças com o IBM AI for Finance - Com automação inteligente e insights preditivos para impulsionar operações financeiras mais inteligentes, mais rápidas e mais resilientes.
Reimagine as finanças com a IBM Consulting, combinando conhecimento especializado e soluções orientadas por IA para proporcionar uma função financeira mais eficiente e estratégica.