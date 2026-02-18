O que é análise financeira?

O processo utiliza uma variedade de técnicas para analisar demonstrações financeiras e outros relatórios, ajudando os investidores e a administração interna a avaliar a estabilidade da empresa.

O foco central da análise financeira é avaliar todas as informações financeiras disponíveis, incluindo demonstrações de resultados, extratos de fluxo de caixa, balanços patrimoniais e quaisquer outras divulgações ou relatórios financeiros. Os analistas das equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) usam esses dados para avaliar a posição financeira geral da empresa.

É prática comum para as organizações usarem ferramentas e técnicas baseadas em inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para analisar dados e informar a tomada de decisão.

Os principais componentes da análise financeira incluem a análise de índices e a revisão de dados históricos para fundamentar as projeções futuras de gestão financeira e compreender melhor a integridade e o potencial da empresa. Alguns dos tipos comuns de análise financeira incluem análise vertical, análise horizontal, análise de alavancagem, análise de liquidez e análise de lucratividade.

A análise financeira baseia-se em diversos tipos de demonstrações financeiras, sendo que três demonstrações principais merecem destaque:

Uma demonstração de resultados (também chamada de demonstração de lucros e perdas) detalha a receita, as despesas, o lucro líquido e o lucro ou prejuízo total de uma empresa durante um determinado período.

Um balanço patrimonial é um resumo dos ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa em um determinado momento.