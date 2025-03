A IA superinteligente poderia buscar objetivos de maneiras existencialmente prejudiciais para a humanidade. Um exemplo comumente citado é o experimento de pensamento maximizador de clipes de papel do psicólogo Nick Bostrom, no qual um modelo ASI é programado para fazer clipes de papel. Com poder de computação sobre-humano, o modelo eventualmente transforma tudo (até mesmo partes do espaço) em instalações de fabricação de clipes de papel em busca de seu objetivo.1