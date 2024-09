O que é a IA forte?

Teste de Turing



Alan Turing desenvolveu o Teste de Turing em 1950 e o apresentou em seu artigo, "Máquinas de computação e inteligência" (PDF, 566 KB) (link externo a IBM). Originalmente conhecido como Jogo da Imitação, o teste avalia se o comportamento de uma máquina pode ser diferenciado de um humano. Neste teste, existe uma pessoa conhecida como o "interrogador" que procura identificar uma diferença entre outputs gerados por computador e daqueles gerados por humanos através de uma série de perguntas. Se o interrogador não conseguir discernir de forma confiável as máquinas dos humanos, a máquina passa no teste. Porém, se o avaliador conseguir identificar corretamente as respostas humanas, isso elimina a classificação da máquina como inteligente.

Embora não haja um conjunto de diretrizes de avaliação para o Teste de Turing, Turing especificou que um avaliador humano tem apenas 70% de chance de prever corretamente uma conversa humana em relação a uma conversa gerada por computador após 5 minutos. O teste de Turing deu início à aceitação geral em torno da ideia de inteligência da máquina.

No entanto, o Teste de Turing original testa apenas um grupo de conhecimento técnico, output de texto ou xadrez, como exemplos. A IA forte precisa executar diversas tarefas igualmente bem, levando ao desenvolvimento do Teste de Turing Estendido. Este teste avalia o desempenho textual, visual e auditivo da IA e o compara com o output gerado por humanos. Esta versão é usada na famosa competição do Prêmio Loebner, na qual um juiz humano adivinha se o output foi criado por um humano ou por um computador.

Argumento da sala chinesa (CRA)



O Argumento da sala chinesa foi criado por John Searle em 1980. Em seu artigo, ele discute a definição de compreensão e pensamento, afirmando que os computadores jamais seriam capazes de fazer isso. Este trecho de seu artigo, do website de Stanford (link externo a IBM), resume bem seu argumento,

"A computação é definida, em sua forma mais pura, formalmente ou sintaticamente, considerando que as mentes possuem conteúdo mental e semântico real, e não podemos passar do sintático ao semântico apenas com as operações sintáticas e nada mais…Um sistema, eu, por exemplo, não poderia adquirir um entendimento do chinês apenas seguindo os passos de um programa de computador que simulasse o comportamento de um falante do idioma chinês (p.17)".

O argumento da sala chinesa propõe o cenário a seguir:

Imagine uma pessoa, que não fala chinês, sentada em uma sala fechada. Na sala, encontra-se um livro com regras, frases e instruções da língua chinesa. Outra pessoa, que é fluente em chinês, envia notas por escrito em chinês para a sala. Com a ajuda do livro de frases do idioma, a pessoa dentro da sala pode selecionar a resposta adequada e devolvê-las para a pessoa fluente em chinês.

Embora a pessoa dentro da sala tenha conseguido fornecer a resposta certa usando o livro de frases do idioma, ele ou ela continuam sem saber falar ou entender chinês. Isso não passou de uma simulação de compreensão por meio de uma resposta ou declarações correspondentes com as respostas adequadas. Searle argumenta que a IA Forte precisaria, de fato, uma mente para ter consciência e compreensão. O Argumento da sala chinesa mostra as falhas do Teste de Turing, demonstrando as diferenças nas definições de inteligência artificial.