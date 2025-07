O SAP Ariba é o conjunto de soluções de aquisição mais avançado oferecido pela empresa alemã SAP. O SAP Ariba cobre o processo de source-to-pay de ponta a ponta, incluindo aquisições estratégicas, gerenciamento de fornecedores, aquisição, otimização de capital de giro, gerenciamento de faturas e visibilidade de gastos. A solução da SAP permite que compradores e fornecedores realizem negócios em uma única plataforma, organizando e unificando sua estratégia de cadeia de suprimentos. Com o uso do software e seu pacote de soluções de aquisição do SAP Ariba, uma organização pode:

Reduzir ineficiências consultando fluxos de trabalho em detalhes.

Gerenciar relacionamentos com fornecedores de maneira mais eficaz.

Utilizar automação para simplificar tarefas rotineiras, como faturamento ou o processo de contas a pagar.

Unificar os processos de gestão de fornecedores, aquisições e cadeia de suprimentos

O SAP Ariba é útil para organizações de médio ou grande porte com sistemas de compras e aquisição complexos. Ele pode ser utilizado como uma plataforma independente, como parte do software principal da empresa, SAP S/4HANA, ou com uma variedade personalizada de outros módulos de planejamento de recursos empresariais (ERP) da SAP, como o SAP Fieldglass1 para serviços e trabalho externo e o SAP Concur2 para gerenciamento de despesas e viagens. O software é acompanhado por um aplicativo móvel que estende esses recursos a dispositivos móveis. As organizações podem optar por adotar o SAP Ariba como parte de um esforço mais amplo de transformação digital.

Ao monitorar informações em tempo real, o SAP Ariba pode ajudar as empresas a tomar decisões melhores e criar roteiros bem definidos para aumentar a lucratividade. O software também pode ser usado para atender aos critérios de sustentabilidade de uma organização, permitindo que as empresas apliquem diretrizes aos fornecedores relacionadas ao impacto ambiental ou práticas comerciais éticas. A rede SAP Ariba, uma plataforma global baseada em nuvem que conecta milhões de empresas e fornecedores, facilita a descoberta inteligente de fornecedores e incentiva uma colaboração mais profunda na cadeia de suprimentos. Ela também suporta padrões personalizados de conformidade e benchmarks orçamentários.