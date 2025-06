O que é o SAP HANA?

Muitas organizações têm grande volume de dados armazenados em um data warehouse que não gera valor. Esses dados costumam representar terabytes de potencial inexplorado que podem acelerar o impacto nos negócios e oferecer maior valor ao cliente.

Com seu processamento rápido, in-memory e análises de dados em tempo real alimentadas por aprendizado de máquina, o SAP HANA aproveita os dados de uma empresa e os coloca para trabalhar em seu favor, otimizando processos, eliminando erros e fornecendo benefícios para clientes, consumidores e funcionários.

Melhore a satisfação do cliente com a disponibilidade de produtos atualizada que pode ser acessada em qualquer smartphone. Mantenha os funcionários felizes com processos de contabilidade simplificados, atualizações instantâneas sobre benefícios ou tempo de férias e plataformas de colaboração aprimoradas. E ajude gestores e executivos a planejar o futuro com análises preditivas que podem prever problemas na cadeia de suprimentos, gerenciar o fluxo de caixa e integrar fluxos de trabalho de equipes para aumentar a eficiência.