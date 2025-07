As soluções do SAP S/4HANA abrangem todo o ecossistema de vendas, desde a gestão direta até a análise de dados de clientes. As organizações utilizam as funções de vendas da SAP para gerenciar pedidos, rastrear entregas e faturar produtos ou serviços. As funcionalidades de gerenciamento de relacionamento com o cliente (SAP CRM) ajudam na produçção de leads e no acompanhamento da satisfação dos consumidores. As ferramentas avançadas de relatórios oferecem insights sobre o desempenho e acompanham tendências emergentes.