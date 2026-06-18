As organizações que manuseiam materiais perigosos como parte de seus processos essenciais de negócio recorrem a sistemas instrumentados de segurança para manter os trabalhadores em segurança e reduzir a probabilidade de incidentes catastróficos, como incêndios, explosões, liberações de produtos químicos tóxicos e fusões de reatores nucleares.

Os sistemas instrumentados de segurança estão intimamente relacionados a outro tipo de sistema de processo de negócio conhecido como sistema básico de controle de processo (BPCS). No entanto, enquanto um BPCS se concentra em manter as operações normais do negócio, um SIS se concentra exclusivamente na segurança. Quando um SIS detecta condições perigosas, ele inicia uma resposta predefinida, como liberar a pressão de uma válvula ou ativar um sistema de desligamento de emergência.

Os sistemas instrumentados de segurança são usados principalmente nas indústrias de processo, ou seja, setores que fabricam produtos transformando matérias-primas por meio de processos químicos, físicos, biológicos ou térmicos. Esses setores incluem petróleo e gás, fabricação de produtos químicos, geração de energia, produtos farmacêuticos e tratamento de água. Para gerenciar os riscos, as empresas que operam nesses setores implementam sistemas relacionados à segurança para detectar condições perigosas e restaurar os sistemas a um estado seguro.