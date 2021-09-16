OpenShift versus Kubernetes: qual é a diferença?

O Red Hat's OpenShift é uma plataforma de contêineres de código aberto executada no Red Hat Enterprise Linux e no Kubernetes. O produto é normalmente denominado "Plataforma como serviço" (PaaS) porque combina uma série de serviços dentro da plataforma para negócios corporativos. Isso inclui a plataforma Kubernetes e as imagens de contêineres do Docker. Inclui também funcionalidades adicionais que são exclusivas da plataforma empresarial OpenShift.

O Kubernetes também é uma plataforma de orquestração de contêineres de código aberto. Ele permite que os desenvolvedores controlem, gerenciem e mantenham facilmente as cargas de trabalho de processamento de software para melhor implementação e escalabilidade.

Para uma análise mais profunda do Kubernetes, confira nosso vídeo, "Kubernetes Explicado":

A funcionalidade central de diferenciação entre as duas plataformas é que a plataforma de contêiner do OpenShift inclui a plataforma e as funcionalidades do Kubernetes (bem como as funcionalidades do Docker). Mas o Kubernetes não inclui os serviços OpenShift e é sua própria opção independente, com seu próprio dashboard do Kubernetes.

Além disso, embora ambos sejam programas de código aberto, o OpenShift é um serviço de plataforma pago da Red Hat, enquanto o código de código aberto do Kubernetes é um serviço gratuito que pode ser baixado do GitHub.

Pode haver algum grau de confusão sobre essa diferença, então é importante entender que os provedores de Kubernetes como serviço (KaaS) oferecem implementação de nível empresarial e serviços gerenciados do Kubernetes. Esses provedores geralmente oferecem serviços de integração gerenciada com provedores de nuvem como IBM, Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure.