OpenShift versus Kubernetes: qual é a diferença?

OpenShift e Kubernetes são as opções de software de orquestração de contêiner mais usadas disponíveis atualmente. Vamos dar uma olhada nas duas soluções e em como elas se relacionam e diferem.
O Red Hat's OpenShift é uma plataforma de contêineres de código aberto executada no Red Hat Enterprise Linux e no Kubernetes. O produto é normalmente denominado "Plataforma como serviço" (PaaS) porque combina uma série de serviços dentro da plataforma para negócios corporativos. Isso inclui a plataforma Kubernetes e as imagens de contêineres do Docker. Inclui também funcionalidades adicionais que são exclusivas da plataforma empresarial OpenShift.
O Kubernetes também é uma plataforma de orquestração de contêineres de código aberto. Ele permite que os desenvolvedores controlem, gerenciem e mantenham facilmente as cargas de trabalho de processamento de software para melhor implementação e escalabilidade.
Para uma análise mais profunda do Kubernetes, confira nosso vídeo, "Kubernetes Explicado":
A funcionalidade central de diferenciação entre as duas plataformas é que a plataforma de contêiner do OpenShift inclui a plataforma e as funcionalidades do Kubernetes (bem como as funcionalidades do Docker). Mas o Kubernetes não inclui os serviços OpenShift e é sua própria opção independente, com seu próprio dashboard do Kubernetes.
Além disso, embora ambos sejam programas de código aberto, o OpenShift é um serviço de plataforma pago da Red Hat, enquanto o código de código aberto do Kubernetes é um serviço gratuito que pode ser baixado do GitHub.
Pode haver algum grau de confusão sobre essa diferença, então é importante entender que os provedores de Kubernetes como serviço (KaaS) oferecem implementação de nível empresarial e serviços gerenciados do Kubernetes. Esses provedores geralmente oferecem serviços de integração gerenciada com provedores de nuvem como IBM, Amazon Web Services (AWS) ou Microsoft Azure.
Também é útil ter um conhecimento básico de como a tecnologia de orquestração de contêineres se desenvolveu e onde está hoje.
O software de contêineres não é algo novo. Está em uso desde a década de 1970, quando máquinas virtuais (VM) substituíram o processamento de mainframe pelo compartilhamento avançado de recursos multissistema em uma máquina (ou "nó"). Os desenvolvedores podem instalar vários sistemas operacionais virtuais em um computador. Os desenvolvedores usaram a segmentação de máquinas virtuais, o que permitiu que vários usuários acessassem e compartilhassem recursos. Isso também permitiu que os desenvolvedores testassem e executassem aplicações em um ambiente isolado. Isolar aplicações de outros processos permitiu que elas fossem executadas simultaneamente com menos interferência ou interrupções nos serviços.
Nas últimas duas décadas, surgiu a tecnologia de clusters de contêineres com conservação de espaço e balanceamento de carga. Ela se tornou o principal design de software de contêineres para equilibrar com segurança cargas, velocidades e paridade de aplicações em todos os ambientes.
Em 2013, a Docker lançou um software de código aberto baseado em GUI que mais uma vez evoluiu a tecnologia de contêineres. Ele permitiu que os usuários criassem e controlassem melhor o desenvolvimento de aplicações e fornecesse fluxos de imagens. Logo em seguida, o Google fundou o Kubernetes (conhecida também como "kube" ou "k8") em 2014 com a conteinerização de clusters do Kubernetes, e que agora é gerenciada pela Cloud Native Computing Foundation (CNCF), sem fins lucrativos da Linux Foundation.
Finalmente, a plataforma RedHat OpenShift no sistema operacional Red Hat Enterprise Linux (RHEL) foi lançada em 2011 e se tornou mais procurada nos últimos 10 anos, pois criou mais serviços voltados para os empresas.
O software de orquestração de contêineres automatiza os contêineres e permite que os desenvolvedores os configurem. É considerado portátil porque pode ser criado e implementado em qualquer ambiente.
A tecnologia de contêineres funciona agrupando o código da aplicação, juntamente com suas bibliotecas e outras informações necessárias, em um único evento. É chamada de "unidade única" de aplicação, pois inclui o código mais básico orientado a objetos ou processos. Isso permite que as aplicações funcionem melhor, seja em locais ou em qualquer ecossistema de desenvolvedores. A orquestração de contêineres de clusters é uma forma amplamente utilizada de tecnologia de software de contêiner e é como o Kubernetes é projetado.
A containerização usa clusters de nós (máquinas virtuais ou máquinas reais) que funcionam como um servidor robusto. Isso fornece mais espaço, isolamento de aplicação, balanceamento de carga e velocidades de processamento consistentemente mais rápidas.
Os clusters do Kubernetes são projetados em pods. Estes mantêm o mesmo número de recursos e operam na mesma rede. Elas são uma estrutura de processamento poderosa porque podem ser replicadas para que qualquer contêiner dentro de um pod possa funcionar como outro, produzindo atualizações simultâneas ou equilibrando responsabilidades de processamento de carga.
Como essa tecnologia funciona para sua empresa e aplicações de software? Em suma, ela é estruturada de modo que os pods possam ser replicados para dar suporte ao balanceamento de carga das aplicações e para garantir que as aplicações não falhem. É um meio de executar software de forma mais eficiente e confiável, não importa se você o executa em um desktop, em um dispositivo móvel, em uma rede local ou na nuvem. Ela permite que você leve o software para escalar com mais facilidade.
Para saber mais sobre orquestração de contêineres, veja nosso vídeo "Orquestração de contêineres explicada":
Em geral, tanto o Kubernetes quanto o OpenShift oferecem um processo de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) de alto funcionamento. Embora você descubra que certas funcionalidades do pipeline de CD podem atender melhor às necessidades da sua empresa.
Agora que você tem uma noção de como funciona a orquestração de contêineres de clusteres, você pode entender melhor as funcionalidades do Kubernetes e o que o Kubernetes oferece para sua empresa.
A implementação do Kubernetes e a distribuição do Kubernetes para aplicações de software permitem que as empresas criem, testem e implementem aplicações de forma mais eficiente.
As características principais do Kubernetes incluem o seguinte:
Você pode pensar no Kubernetes como a melhor opção para o DevOps configurar e personalizar modelos de aplicação com controles de linha de comando mais diretos. Para o deploymentconfig e muitos controladores (como controladores de replicação e de namespace), o Kubernetes pode ser considerado uma opção mais abrangente.
O OpenShift é uma plataforma de orquestração de contêineres baseada em nuvem que é executado em Linux e inclui múltiplas funcionalidades e controles de acesso adicionais, que algumas empresas podem considerar mais importantes.
A plataforma foi projetada para proporcionar compatibilidade com um melhor escalonamento e eficiência para o desenvolvimento baseado na nuvem da IBM, Amazon e outros serviços de nuvem corporativa.
As características principais do OpenShift são as seguintes:
A plataforma da OpenShift pode ser uma opção mais atraente para empresas que buscam automação e mais funcionalidades de conformidade.
Em sua essência, tanto o Kubernetes quanto o OpenShift podem ser implementados e executados em nuvem pública e ambientes locais para permitir uma melhor experiência do usuário final. Porém, as diferenças fundamentais são as considerações mais significativas para os negócios.
As aplicações de casos de uso para ambas as opções de orquestração de contêineres merecem uma análise mais focada no tipo de setores para a qual cada uma atende melhor.
Aplicativos de alto uso que precisam de atualizações regulares podem procurar o Kubernetes por seu sistema fácil de atualizar. Por exemplo, espaços sociais e de jogos podem utilizar o Kubernetes de forma mais extensa.
Por outro lado, aplicativos de forte conformidade (como aplicativos de saúde, educação ou governo) podem exigir um ambiente mais seguro e rigoroso. O OpenShift foi projetado para "maior prontidão regulatória" (link externo ae ibm.com) e atende aos regulamentos de conformidade GDPR e HIPAA, por exemplo.
Para novas empresas, especialmente para empresas menores, o OpenShift pode ser mais atraente por seu maior suporte, incluindo uma implementação mais fácil de clusters de CI/CD.
A IBM oferece o Kubernetes e o OpenShift como serviços distintos com o IBM Cloud.
De fato, “The Forrester Wave: Multi-cloud Container Development Platforms” nomeou o Red Hat OpenShift on IBM Cloud Service como líder no terceiro trimestre de 2020.
Além disso, a IBM é uma solução Kubernetes certificada, como provedor certificado KCSP e como parte da CNCF.
Você pode construir e implementar clusters de contêineres OpenShift em qualquer ambiente com o IBM Cloud Satellite. As empresas também podem utilizar as ferramentas e APIs do Red Hat OpenShift com opções de nuvem. A IBM fornece todas as formas de conformidade (por exemplo, SOC1, 2; GDPR; FIPS 140-2 Nível 4) e permite que as empresas acessem o Jenkins como parte do catálogo OpenShift, bem como suporte de especialistas nos produtos.
Comece a utilizar rapidamente o IBM Cloud Kubernetes Service e implemente aplicações conteinerizadas em escala. Este guia passo a passo orienta você sobre os aspectos essenciais, da preparação da sua conta à implementação do seu primeiro cluster e sua primeira aplicação.
Aumente o potencial do seu negócio ao máximo com uma nuvem híbrida flexível, segura e resiliente. A abordagem de nuvem híbrida aberta da IBM permite o desenvolvimento e o gerenciamento de cargas de trabalho sem lock-in com fornecedores, garantindo flexibilidade e desempenho em todo o cenário da sua TI.
A computação sem servidor permite que os desenvolvedores criem e executem o código das aplicações sem provisionar nem gerenciar servidores ou a infraestrutura de backend.
Conheça os fundamentos do YAML e como ele simplifica a configuração do Kubernetes. Este guia aborda as principais estruturas e dicas para programar arquivos do YAML eficazes a fim de gerenciar suas implementações do Kubernetes.
Saiba como os contêineres revolucionam a forma como as empresas desenvolvem, implementam e gerenciam as aplicações. Descubra por que essa tecnologia é um divisor de águas para escalabilidade, segurança e eficiência no cenário de TI atual.
Descubra como a ExxonMobil transformou a experiência do cliente na bomba de combustível utilizando a IBM Cloud para garantir escalabilidade, velocidade e inovação. Saiba como a tecnologia de nuvem ajudou a empresa a reduzir custos e simplificar as operações.
O Red Hat OpenShift on IBM Cloud é uma plataforma de contêineres OpenShift (OCP) totalmente gerenciada.
As soluções de contêiner executam e expandem cargas de trabalho conteinerizadas com segurança, inovação em código aberto e implementação ágil.
Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias especializadas.
O IBM® Instana Observability oferece observabilidade automatizada de Kubernetes e recursos de APM projetados para monitorar todo o seu stack a de aplicações em Kubernetes — desde nós e pods até contêineres e aplicações — para todas as distribuições de Kubernetes.