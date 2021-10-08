O que é resposta interativa por voz (IVR)?

A IVR é mantida por uma tecnologia de mensagens gravadas ou conversão de texto em voz com interface dual-tone multi-frequency (DTMF).

Se o sistema de resposta interativa por voz não conseguir ler as informações que o usuário solicitar, as opções do menu programado poderão oferecer ajuda no roteamento de chamadas, enviando os usuários ao representante apropriado para receber ajuda. Ao integrar tecnologias de computador e telefonia, o software IVR pode melhorar o fluxo de chamadas e reduzir os tempos de espera, levando a uma maior satisfação geral dos clientes.

O Moviefone foi um dos empregos mais famosos e bem-sucedidos da tecnologia IVR na década de 1990. Como a Internet não era tão acessível na época quanto hoje, os cinéfilos ligavam e informavam seus códigos postais para receberem uma lista dos cinemas disponíveis nas proximidades e seus respectivos filmes e horários de exibição. Embora o Moviefone seja um produto do passado, sua tecnologia subjacente ainda é aproveitada, principalmente em centrais de atendimento, para oferecer atendimento ao cliente e reduzir o volume de chamadas para representantes de atendimento ao cliente.

Hoje, o software IVR ainda está evoluindo. O desenvolvimento da tecnologia de processamento de linguagem natural expande a gama de maneiras pelas quais os usuários agora podem interagir com computadores no telefone. Em vez de utilizarem um sistema de tom, o software IVR mais avançado possibilita que os usuários verbalizem suas necessidades ao telefone. Então, por meio do reconhecimento de voz, um sistema IVR pode entender e responder às suas perguntas em tempo real.

Os sistemas IVR melhoram a experiência do cliente oferecendo opções de autoatendimento para que os clientes acessem as informações necessárias sem a assistência do atendimento ao cliente. Ele também reduz o volume de chamadas a centrais de contato, diminuindo o tempo de espera e os custos operacionais para as empresas.