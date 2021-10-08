O que é resposta interativa por voz (IVR)?

Resposta interativa por voz, ou IVR, é uma tecnologia de sistema de telefone automática que possibilita que os usuários recebam ou forneçam informações, ou façam solicitações com entradas de voz ou menu, sem falarem com um agente em tempo real.
A IVR é mantida por uma tecnologia de mensagens gravadas ou conversão de texto em voz com interface dual-tone multi-frequency (DTMF).
Se o sistema de resposta interativa por voz não conseguir ler as informações que o usuário solicitar, as opções do menu programado poderão oferecer ajuda no roteamento de chamadas, enviando os usuários ao representante apropriado para receber ajuda. Ao integrar tecnologias de computador e telefonia, o software IVR pode melhorar o fluxo de chamadas e reduzir os tempos de espera, levando a uma maior satisfação geral dos clientes.
O Moviefone foi um dos empregos mais famosos e bem-sucedidos da tecnologia IVR na década de 1990. Como a Internet não era tão acessível na época quanto hoje, os cinéfilos ligavam e informavam seus códigos postais para receberem uma lista dos cinemas disponíveis nas proximidades e seus respectivos filmes e horários de exibição. Embora o Moviefone seja um produto do passado, sua tecnologia subjacente ainda é aproveitada, principalmente em centrais de atendimento, para oferecer atendimento ao cliente e reduzir o volume de chamadas para representantes de atendimento ao cliente.
Hoje, o software IVR ainda está evoluindo. O desenvolvimento da tecnologia de processamento de linguagem natural expande a gama de maneiras pelas quais os usuários agora podem interagir com computadores no telefone. Em vez de utilizarem um sistema de tom, o software IVR mais avançado possibilita que os usuários verbalizem suas necessidades ao telefone. Então, por meio do reconhecimento de voz, um sistema IVR pode entender e responder às suas perguntas em tempo real.
Os sistemas IVR melhoram a experiência do cliente oferecendo opções de autoatendimento para que os clientes acessem as informações necessárias sem a assistência do atendimento ao cliente. Ele também reduz o volume de chamadas a centrais de contato, diminuindo o tempo de espera e os custos operacionais para as empresas.
A IVR (Interactive voice response) pode ser usada com redes telefônicas públicas comutadas (PSTN) e também com redes de voz sobre IP (VoIP). Um sistema telefônico interativo de resposta por voz geralmente consiste nos seguintes componentes:
A partir daqui, normalmente é construído um dos três tipos de sistemas IVR.
A tecnologia de resposta interativa por voz oferece vantagens competitivas para grandes e pequenas empresas e melhora seus esforços de automação. Alguns benefícios importantes são:
Embora a resposta interativa por voz possa oferecer benefícios às empresas, a tecnologia ainda tem limitações que precisam ser resolvidas e otimizadas. As organizações devem monitorar as métricas de, pelo menos, as opções mais usadas: tempo médio de espera e taxa de sucesso. As dificuldades são:
Sistemas de IVR mal implementados podem levar a altas taxas de abandono de chamadas e sentimento negativo do cliente. Como a baixa satisfação com o atendimento ao cliente pode prejudicar uma marca por meio de avaliações negativas e reclamações públicas nas redes sociais, as empresas devem ser cautelosas na implementação de uma solução de central de contato com IVR.
As soluções interativas de resposta de voz têm sido utilizadas em uma ampla variedade de setores. Abaixo, vamos nos aprofundar nesses casos de uso.
Bancos: A IVR pode ser utilizada em uma variedade de tarefas no setor bancário e financeiro, como oferecer consultas de contas, incluindo saldos de contas e status de solicitações de empréstimos, além de permitir transações, ativações e alterações em carteiras de investimentos.
Atendimento ao cliente: Centrais de atendimento ao cliente abrangem vários setores. As organizações podem configurar centrais para lidar com um alto volume de chamadas recebidas com menus automáticos e mensagens gravadas para lidar com dúvidas e reclamações de clientes. Algumas soluções de IVR são uma opção de retorno de chamada em que os clientes ficam em uma fila e recebem uma chamada quando um agente está pronto para ajudá-los.
Educação: A pesquisa1 revelou que as instituições de ensino podem implementar a IVR para ajudar os pais a receber uma atualização de status sobre o desempenho e a frequência de seus filhos na escola. Os pais podem se cadastrar no sistema e, em seguida, inserir um nome de usuário e senha para acessar as principais informações sobre chamadas futuras.
Governo: Os cidadãos ligam para as agências do governo para receberem informações importantes ou fazerem solicitações. Muito disso pode ser automatizado com IVR, como confirmar locais e horários de votação, licenciamento e autorizações, impostos ou seguro-desemprego. Além disso, as solicitações podem ser encaminhadas ao departamento correto para discussão.
Saúde: a tecnologia IVR tem vários usos práticos na área da saúde, como questionários de atendimento prévio, pesquisas de satisfação do paciente, agendamento de consultas e laboratórios, acompanhamento pós-alta, resultados laboratoriais e monitoramento de pacientes. Essa pesquisa2 também destaca como ela pode aumentar a satisfação geral do paciente, lembrando os pacientes de seguirem seu cronograma de medicamentos.
Hotelaria e viagens: reservas, cancelamentos e contatos de atendimento ao cliente podem acelerar e melhorar o atendimento ao cliente de companhias aéreas, hotéis, ferrovias e locadoras de veículos. Ao determinar o motivo da chamada (reserva, mudança de planos, atraso), os clientes podem ser encaminhados diretamente para o departamento correto.
Varejo e comércio eletrônico: os clientes agora podem verificar o status de entrega e devolução de forma rápida e fácil. O autoatendimento ou os bate-papos ao vivo para varejo podem responder a muitas perguntas dos clientes, mas as chamadas telefônicas também podem ser encaminhadas para um agente ao vivo para discussões.
