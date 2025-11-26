O planejamento e a análise financeira (FP&A) é a função financeira fundamental, e o xP&A é uma evolução dessas funções básicas de FP&A.

Conceitualmente, o FP&A existe desde o final da década de 1980, enquanto o xP&A só recentemente foi introduzido como a última iteração do processo. O xP&A utiliza IA para fazer forecasting, orçamentos e visualizações de dados de forma avançada.

O termo foi popularizado pela Gartner no relatório 2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions e, desde então, pegou.

O conceito de planejamento integrado é uma das três principais prioridades para as organizações, de acordo com o recente relatório da IDC: Planejamento integrado impulsionado por IA: velocidade, produtividade e confiança com planejamento escalável e flexível.

No entanto, a IDC também descobriu que apenas 40% das organizações sentiram que poderiam aplicar análise de dados avançada ao forecasting. A maioria das organizações concluiu apenas 30% da introdução da IA nos processos de negócios; então, essa é claramente uma área em que as organizações ainda estão encontrando o caminho mais adequado para elas.

O relatório da IDC sobre planejamento integrado impulsionado por IA conclui que o ambiente atual é um "equilíbrio delicado" entre agilidade e otimização. Há uma pressão crescente sobre as organizações e os diretores financeiros (CFOs) para sobrecarregarem os recursos e, ao mesmo tempo, serem mais eficientes em todos os processos.