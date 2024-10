Na década de 1970, o investimento socialmente responsável (SRI) surgiu como uma forma de os investidores alinharem seus portfólios com seus valores. Esse movimento ganhou força na década de 1980 com as campanhas de desinvestimento contra empresas que faziam negócios na África do Sul durante o separado. Com o tempo, a SRI evoluiu de forma constante para se parecer com a responsabilidade social corporativa (CSR) de hoje e estava focada principalmente em questões sociais, como direitos humanos e ética da cadeia de suprimentos.

No entanto, foi somente na década de 1990 que as considerações de ESG começaram a aparecer nas estratégias de investimento convencionais. Em 1995, a Fundação Social Investment Forum (SIF) dos EUA fez um inventário de todos os investimentos sustentáveis na América do Norte. O total — US$ 639 bilhões — esclareceu como os acionistas estavam começando a investir fora de princípio e não estritamente lucrativo.1

De forma lenta, mas segura, os investidores institucionais começaram a reconhecer que as empresas poderiam melhorar o desempenho financeiro e o gerenciamento de riscos se concentrando em questões de ESG, como as emissões de gases de efeito estufa. Em resposta, os gestores de ativos começaram a desenvolver estratégias e métricas de ESG para medir o impacto ambiental e social de seus investimentos. Em 1997, a Global Reporting Initiative (GRI) foi fundada com o objetivo de abordar preocupações ambientais, embora logo tenha ampliado seu escopo para se concentrar também em questões sociais e de governança.

Em 1998, John Elkington publicou, Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of 21st Century Business, no qual introduziu o conceito de resultado final triplo, uma estrutura de sustentabilidade que gira em torno dos três p's: pessoas, planeta e lucro. O objetivo de Elkington era destacar um conjunto crescente de considerações não financeiras que deveriam ser incluídas na avaliação de empresas. Além disso, Elkington esperava persuadir as empresas a operar no melhor interesse das pessoas e do planeta; um desejo que foi compartilhado por outras pessoas ao redor do mundo.