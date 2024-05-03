Veículos autônomos (AVs) são carros e caminhões autônomos que usam edge computing para aprimorar os sistemas de navegação. Esses sistemas reúnem e interpretam um fluxo interminável de dados fornecidos por várias entradas de sensores, como radar, LiDAR e câmeras de tráfego. Conforme as situações de tráfego evoluem continuamente, o sistema de navegação deve interpretar e agir com base nesses dados em tempo real.

O Departamento de Energia define AVs como veículos equipados com a tecnologia que pode operar esse veículo sem o controle direto do motorista. Agora, existem pelo menos 25 montadoras diferentes que já iniciaram alguma forma de implementação de AVs. O grupo inclui importantes montadoras como BMW, Ford, Mercedes-Benz Group AG, Tesla e Cadillac.

Agora, entramos na fase de implementação em que os fabricantes estão testando seus protótipos. Há inúmeros aspectos que tornam esse estágio de desenvolvimento especialmente complicado.

Por um lado, os veículos autônomos foram e estão sendo testados em condições de tráfego reais, onde as circunstâncias de direção podem mudar quase instantaneamente. E agora, como os fabricantes de automóveis incorporam tecnologias que podem fazer com que alguns motoristas prestem menos atenção às tarefas de direção, eles estão tomando medidas para lidar com possíveis distrações. Eles também estão trabalhando para adicionar funcionalidades que garantem que os motoristas de AV permaneçam focados.

Por exemplo, o sistema Mercedes Drive Pilot mantém uma câmera no dashboard que é treinada no rosto do motorista. Portanto, embora seja verdade que o motorista pode se entreter jogando videogame de verdade no dashboard, o sistema monitora a atividade dele. Se a câmera detectar que ela saiu do banco do condutor ou está incapacitada de outra forma (devido a dormir acidentalmente), ela desliga. Esse sistema está sendo testado como um programa inicial em Nevada, EUA, onde esses carros podem ser dirigidos, mas apenas em velocidades abaixo de 64 km/h (40 mi/h).

Outro ponto importante a considerar é a questão espinhosa do gerenciamento de tráfego. A edge computing lida com os problemas de gerenciamento de tráfego processando localmente os dados coletados nos cruzamentos de tráfego. Esse avanço traz vários benefícios, como maior segurança para pedestres, melhores condições de tráfego e coordenação de rotas mais suave para veículos de emergência.

A edge computing é compatível até mesmo com o "platooning" de comboios de caminhões, onde um operador humano dirige o caminhão da frente. Os caminhões atrás dele permanecem conectados em uma cadeia virtual e em sintonia completa por meio do controle de sinais de rádio.

Além de poder navegar por rotas, os AVs devem ser treinados para Compartilhe a estrada e fazer concessões momentâneas para condução ruim de motoristas humanos e de outros AVs. Além disso, deve-se notar que essa tecnologia tem mais custos de infraestrutura. Esses custos incluem os gastos para adaptar as funcionalidades de tráfego com dispositivos de edge como sensores de IoT para se comunicarem instantaneamente com os AVs que passam e os atualizarem sobre mudanças nos padrões de tráfego, atualizações de construção ou avisos meteorológicos.