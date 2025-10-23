O que é automação de comércio eletrônico?

A automação é frequentemente aplicada a processos de negócios típicos de comércio eletrônico, como gerenciamento de inventário, atendimento de pedidos, rastreamento de pedidos, campanhas de marketing e funções de suporte ao cliente. Por exemplo, uma plataforma de automação pode rastrear os níveis de inventário em tempo real, alertar as equipes quando o estoque estiver baixo ou reordenar novos produtos conforme necessário. Ele também pode enviar mensagens de e-mail automatizadas aos clientes com base em seus hábitos de compras ou histórico de compras, ou lembrá-los de itens deixados em seu carrinho abandonado.

Essas ferramentas de automação ajudam as empresas a se manterem responsivas e relevantes sem a necessidade de um esforço manual constante. Por sua vez, a automação permite que a tecnologia lide com o trabalho rotineiro, liberando os seres humanos das tarefas manuais para se concentrarem em necessidades comerciais mais criativas, estratégicas ou com nuances.

Em vez de apenas gerenciar tarefas individuais, uma abordagem de automação bem-sucedida visa orquestrar fluxos de trabalho e processos de negócios interconectados e complexos, para que diferentes partes da empresa trabalhem juntas e sem dificuldades. Plataformas como Shopify e BigCommerce oferecem recursos de automação integrados, enquanto soluções avançadas de automação como o IBM® watsonx vão além, incorporando a tomada de decisão orientada por IA e a governança no processo. Isso garante que a automação possa automatizar tarefas e se alinhar a metas de negócios mais amplas.