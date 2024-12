Tive o privilégio de vivenciar uma das fases mais interessantes da minha carreira em uma grande distribuidora global de componentes eletrônicos com alto nível de serviço. Durante esse período, conseguimos migrar com sucesso uma parte significativa do negócio analógico para canais digitais. Foi uma época empolgante, e o comércio eletrônico ainda estava em evolução, especialmente no ambiente B2B. Isso também reacendeu minha paixão pelo e-commerce, e desde então tenho estado profundamente envolvido na evolução dos negócios digitais.

Avançando para hoje, minha nova startup yappyBuy tem a missão de aproveitar as incríveis possibilidades da IA e tornar mais fácil para as empresas com canais digitais se envolverem com seus clientes durante toda a experiência de compra usando nossa plataforma Buddy, uma solução de assistente de IA inteligente e personalizada. Parte da minha experiência inicial ao construir nossa startup foi me formar no Founder Institute, um dos maiores programas de aceleração de startups em estágio pré-seed do mundo. Isso me permitiu compreender os principais aspectos de construir uma startup de sucesso e desenvolver tecnologia inteligente com potencial de escalabilidade.

Quando começamos nossa jornada para desenvolver uma solução de checkout com um clique para lojas on-line, ficou claro para nós que a IA teria um papel central no futuro de nossa stack tecnológica. Também percebi que, com a IA, seria finalmente possível desenvolver uma solução que proporcionasse uma experiência de compra realmente personalizada. Por meio de nossa pesquisa de mercado detalhada, que incluiu a análise de mais de 1 milhão de comentários on-line, confirmamos que os maiores desafios enfrentados pelos compradores on-line são resultados de busca insatisfatórios, ausência de personalização e suporte de baixa qualidade. Esses se tornariam nossos pontos de foco no desenvolvimento de nossa tecnologia. Em seguida, buscamos um parceiro forte para levar nossas ideias ao próximo nível.

Nosso primeiro ponto de contato com a IBM foi quando meu cofundador concluiu cursos online gratuitos da IBM sobre IA generativa (gen AI)1 e assistentes virtuais. Após essa excelente experiência de aprendizado, sabíamos o que queríamos fazer e começamos a buscar o parceiro ideal para nossa visão de produto.











1IBM AI Academy

Certificado profissional IBM AI Developer no Coursera

Aprendizado do IBM watsonx Assistant

Certificado profissional IBM Foundations of AI em edX