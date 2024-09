Os dispositivos móveis a crescer, e os varejistas nascidos no ambiente digital estabeleceram um padrão elevado quando se trata da experiência do cliente.Os consumidores de hoje esperam uma jornada perfeita, da navegação à compra, em qualquer dispositivo conectado, e as interrupções aumentam o risco de os visitantes abandonarem suas cestas.



Como os consumidores preferem cada vez mais fazer suas compras on-line, é essencial que os varejistas bem estabelecidos concorram efetivamente no espaço digital. Para evitar a perda de vendas valiosas para os concorrentes, esse varejista líder queria garantir uma experiência excepcional para todos os visitantes digitais.



Um porta-voz explica: "A pressão sobre os rendimentos discricionários nos EUA torna mais importante do que nunca estimular a fidelidade do cliente. Para proteger nossas margens e impulsionar nossa lucratividade, pretendemos aumentar o share of wallet e impulsionar as vendas digitais como uma proporção das receitas gerais.



"Todos os anos, vemos um número maior de clientes digitais usando nosso site móvel para comprar nosso catálogo. Sabíamos que o canal móvel era uma oportunidade valiosa para capturar vendas incrementais, mas somente se pudéssemos oferecer uma jornada de checkout sem atritos."



No passado, o varejista enfrentava o difícil desafio de identificar problemas técnicos que impediam os clientes de concluir suas compras.



"Anteriormente, se uma de nossas equipes de produtos ou do contact center descobrisse um problema técnico com o processo de checkout, ela abriria um incidente de produção, mas isso geralmente não passava disso", continua o porta-voz. "Como não tínhamos como recriar as circunstâncias que produziram o problema, pode levar semanas para descobrimos e repararmos a causa raiz. Entretanto, sabíamos que estávamos perdendo vendas substanciais, mas era praticamente impossível quantificar o valor do dólar.



"Queríamos uma maneira de identificar rapidamente os pontos problemáticos, entender seu impacto na conversão e corrigir os problemas mais significativos em tempo hábil."