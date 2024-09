Em muitos aspectos, Arnault é o líder ideal para essa transição.

Indicado ao posto mais alto com apenas 25 anos, em junho de 2020, Arnault liderava a estratégia digital e o desenvolvimento de smartwatches há três anos. Ele já tinha um apreço permanente pelos valores e tradições das casas de luxo do mundo, tendo crescido na família Arnault, que controla a LVMH, o conglomerado de luxo que inclui o TAG Heuer. Ao mesmo tempo, Arnault é um jovem millennial nativo digitalmente e conhecedor das redes sociais que entende os gostos e as tendências de sua geração.

O objetivo é encontrar os consumidores contemporâneos onde eles estão: na internet e em movimento, viajando e conquistando curtidas em um relacionamento diário com os amigos e marcas que eles mais valorizam.

O desejo de ser mais digital foi uma mudança marcante em relação à dependência histórica da TAG Heuer em relação aos parceiros de varejo.

“Queríamos promover vendas diretas ao consumidor, sobretudo comércio eletrônico, enquanto fortalecíamos nosso relacionamento com esses clientes”, conta Beatrice Goasglas, vice-presidente de experiência digital e do consumidor da TAG Heuer. “E, paralelamente, queríamos fazer isso ao mesmo tempo que cultivávamos nossa rede mundial de varejistas já existente e altamente valorizada, que já estabelecia essas conexões como parte de sua experiência”.

Durante anos, a TAG Heuer usou o Salesforce CRM para gerenciar seus relacionamentos com varejistas e outros parceiros B2B. Ao empreender sua estratégia de transformação do consumidor, a liderança da relojoaria na Suíça e na França decidiu que seria mais eficaz aproveitar também a plataforma de nuvem Salesforce para o engajamento do consumidor.

Para ajudar a transitar pelo lado técnico e experiencial da equação do Salesforce, em 2017 a TAG Heuer contratou o IBM® iX, uma consultoria de transformação digital e design de experiência global do cliente, por sua experiência combinada em integração com o Salesforce, design thinking e conhecimento do setor de varejo.

“Resolvemos adotar uma abordagem multinuvem no Salesforce por conta das possibilidades de transformar tudo: comércio eletrônico, automação de marketing, integração, atendimento ao cliente, dados e análise de dados”, explica Alexandre Regard, gerente digital de TI da TAG Heuer. “No final, todos os departamentos estarão conectados”.