O que são métricas DORA?

Desenvolvidas pela equipe de DevOps Research and Assessment (DORA) do Google, as métrica DORA fornecem benchmarks padrão do setor para entrega de softwares e maturidade DevOps.

Em sua essência, as métricas DORA concentram-se em duas dimensões:

Throughput: a velocidade com que as equipes de DevOps conseguem lançar um software.



Estabilidade: como as equipes de DevOps podem entregar softwares de forma confiável e segura.

As métricas orientadas ao throughput revelam a rapidez com que as alterações de código migram pelo ciclo de vida do desenvolvimento de software (da idealização à produção), enquanto as métricas orientadas à estabilidade mostram com que frequência as implementações falham e a rapidez com que as equipes se recuperam. Juntas, elas oferecem aos líderes empresariais e às equipes de DevOps insights reproduzíveis e baseados em evidências sobre o desempenho do DevOps. As empresas não precisam confiar em medidas subjetivas de desempenho ou indicadores de vaidade, como “linhas de código escritas” ou “horas trabalhadas”.

Acompanhar métricas DORA permite que as equipes de DevOps vejam como elas se comparam aos níveis de desempenho reconhecidos pelos setores (baixo, médio, alto e elite), e se estão alinhadas com os objetivos corporativos. Isso ajuda as empresas a identificar objetivamente os gargalos nos fluxos de trabalho de integração contínua/entrega contínua (CI/CD), testes de software e gerenciamento de incidentes.

As métricas DORA também facilitam a comunicação do desempenho dos departamentos de engenharia para os stakeholders e ajudam a justificar investimentos em ferramentas avançadas de automação, observabilidade e engenharia de confiabilidade local (SRE) que auxiliam na otimização das práticas de DevOps.