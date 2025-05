A aquisição digital aumenta a eficiência, reduz os custos e proporciona maior visibilidade das operações de aquisição. Os processos tradicionais de aquisição geralmente dependem de tarefas manuais, documentação em papel e comunicação fragmentada, o que leva a ineficiências e erros.

Ao usar fluxos de trabalho inteligentes baseados em análise de dados, IA e automação, as empresas podem otimizar esses processos e promover melhorias significativas. Isso é cada vez mais importante, pois um estudo da IBM descobriu que um terço dos diretores de cadeia de suprimentos começou a trabalhar com fornecedores em novos países ou regiões nos últimos três anos.2 Remover o atrito dos processos ajuda as empresas a otimizar cadeias de suprimentos, reduzir os tempos de ciclo de aquisição e alcançar economia de custos e eficiência operacional.

Por exemplo, uma colaboração entre Dun & Bradstreet Ask Procurement™ e o IBM watsonx usa dados confiáveis e IA para apresentar avaliações abrangentes de fornecedores de risco de 360° e estima-se que reduza o tempo das tarefas de aquisição em 10-20%.4 Na Ásia-Pacífico, uma instituição financeira economizou US$ 20 milhões em custos operacionais com fluxos de trabalho inteligentes.3 E a IBM, com operações em mais de 170 países envolvendo mais de 13 mil fornecedores, transformou suas próprias operações de compras usando IA, automação e blockchain. Essa transformação permitiu que a equipe de compras integrasse fornecedores 10 vezes mais rápido e realizasse análises de preços em 10 minutos, em vez de dois dias.3

Além da economia e da eficiência, a compra digital é essencial no gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos e na garantia da agilidade. A análise de dados em tempo real e as previsões preditivas ajudam os diretores de compras (CPOs) a identificar interrupções, riscos de fornecedores ou mudanças de mercado, permitindo ajustes rápidos na estratégia. A sustentabilidade é apoiada pelo rastreamento da conformidade dos fornecedores com os padrões ambientais e éticos.

A aquisição digital também desempenha papel fundamental no aumento da satisfação do cliente. Muitas empresas B2B monitoram o Net Promoter Scores (NPS) para medir a satisfação do cliente. Com a otimização das compras, as empresas podem aprimorar a experiência do cliente, resultando em uma melhoria de 30 a 50% no NPS e ajudando a garantir a entrega pontual e de alta qualidade que supera as expectativas.3