Às vezes, o S2P é confundido com o procure to pay (P2P). As diferenças entre esses processos estão no escopo dentro do ciclo de aquisição.

O S2P é um processo mais amplo, de ponta a ponta, que começa no sourcing (identificação, avaliação e seleção de fornecedores) e continua até a aquisição, o processamento de faturas e o pagamento. Enfatiza o sourcing estratégico, a seleção de fornecedores e o gerenciamento de contratos, tornando ideal para organizações que procuram otimizar suas iniciativas de compras e relacionamentos com fornecedores. Essencialmente, o S2P integra decisões estratégicas com o lado transacional de compras, visando otimizar a estratégia de compras, obter redução de custos e gerenciar todo o ciclo de vida do fornecedor.

O P2P é um subconjunto do S2P e se concentra exclusivamente nos aspectos operacionais de compras. O objetivo do processo de aquisição para pagamento é gerenciar com eficiência o fluxo de bens ou serviços dos fornecedores e garantir o pagamento pontual. O processo começa com a criação de requisições de compra e pedidos de compra, segue com o recebimento de mercadorias ou serviços e termina com a aprovação e o pagamento da fatura. O P2P é mais transacional e operacional por natureza, concentrado em compras e no gerenciamento de pagamentos com eficiência.

Resumindo, o P2P lida com o lado da transação e do pagamento das compras, enquanto o S2P cobre todo o ciclo de vida da aquisição, inclusive o fornecimento estratégico e gerenciamento de relacionamento. Isso torna o S2P um processo mais abrangente que integra todas as funções de compras para apoiar a estratégia de compras de longo prazo de uma organização.