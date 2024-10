O que é procure to pay (P2P)?

Uma gestão eficaz de aquisições é vital para que as organizações adquiram recursos essenciais, mantenham o controle de custos e construam relacionamentos positivos com fornecedores. A aquisição para pagamento é um processo empresarial abrangente que abrange todo o ciclo de vida da aquisição de bens e serviços, desde a requisição inicial até o pagamento final ao fornecedor. Este fluxo de processo integra várias funções, incluindo sistemas de compras, finanças e contas a pagar, com o objetivo de criar um fluxo de trabalho contínuo que melhore a eficiência e a precisão operacional. Embora frequentemente abreviado como P2P, procure to pay não deve ser confundido com a tecnologia de rede ponto a ponto, que também é conhecida como P2P. O processo de aquisição para pagamento também é algumas vezes chamado de compra para pagamento.

O P2P é um processo, não uma tecnologia. Pode ser um processo automatizado que utiliza o planejamento de recursos empresariais (ERP) e outras soluções de software para simplificar e integrar seus vários estágios. A automação no P2P aumenta a eficiência ao reduzir as tarefas manuais, minimizar os erros, garantir a conformidade com as políticas e oferecer visibilidade em tempo real das atividades de compras. Embora muitas organizações implementem sistemas P2P automatizados para otimizar suas operações, o grau de automação varia dependendo das ferramentas e práticas específicas em vigor. Gerenciando cuidadosamente cada fase do ciclo da aquisição ao pagamento, as organizações podem identificar oportunidades de otimização. Em última análise, essa supervisão contribui para a saúde geral e a competitividade das empresas, apoiando a tomada de decisões estratégicas e promovendo operações sustentáveis na cadeia de suprimentos.

O processo P2P começa com a identificação de uma necessidade de bens ou serviços dentro da organização. Essa necessidade é formalizada por meio de uma requisição de compra, que passa por um processo de aprovação pelas partes interessadas relevantes. Depois de aprovado, começa o sourcing , envolvendo a seleção de fornecedores apropriados e a obtenção de cotações ou propostas. Uma ordem de compra (PO) é emitida para o fornecedor selecionado.

Após a entrega, o departamento de recebimento verifica se o pedido e o recebimento de mercadorias correspondem ao pedido de compra. O fornecedor envia uma fatura para os bens ou serviços entregues, que é correspondida com o pedido de compra e o relatório de recebimento. Após a verificação, a fatura é aprovada para pagamento e o pagamento é feito ao fornecedor, concluindo a transação.

Todo o processo P2P é projetado para agilizar as atividades de aquisição, reduzir erros e garantir conformidade com as políticas organizacionais. Automatizando e integrando várias etapas da aquisição, as organizações podem melhorar a eficiência, reduzir custos e manter um melhor controle sobre suas atividades de compras.