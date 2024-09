A SAP Ariba reduz o risco do fornecedor, oferecendo várias soluções para o ciclo de vida e o desempenho do fornecedor, incluindo integração automatizada de fornecedores e ferramentas de gestão de desempenho do fornecedor. Com o SAP Ariba, os fornecedores podem relacionar por conta própria dados por meio da Ariba Network, enquanto os compradores têm acesso a relatórios de monitoramento de riscos e exposição à reputação da marca. Com essas funções, as empresas podem incentivar os colaboradores a comprar de fornecedores preferenciais e personalizar as configurações de fornecedores em todas as categorias, departamentos ou locais.